10 отзывов оставили туристы

На протяжении всей истории 📖 европейской цивилизации люди совершали не очень хорошие поступки. Потом они, правда, понимали, что рискуют выглядеть в глазах потомков некрасиво, и подводили под свои деяния идеологически выверенную базу или вообще назначали виноватых со стороны. Париж хранит множество примеров того, как приукрашивалась история. В ходе этой экскурсии 🧭 мы заглянем в некоторые шкафы и посмотрим, что за скелеты там хранятся.

Мы встретимся на месте, где находилось лучшее фортификационное сооружение своего времени, пройдем через восточную часть квартала Маре и выйдем на Левый берег.

Вы узнаете,