10 отзывов оставили туристы

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Скелеты в шкафу: скандалы старого Парижа

5
10 отзывов
Аида С.
Аида С. – Гид из Парижа
Необычная индивидуальная прогулка 👣 по старым кварталам Парижа.

Вы удивитесь, как много здесь сохранилось тайн, и как часто реальные исторические факты приукрашиваются людьми.

Мы разберёмся в слухах вокруг готической башни Сен-Жак и алхимика Николя Фламеля.

Побываем на самой старой городской площади – Вогезов.

Я покажу вам место, где находилась тюрьма Бастилия и многие другие памятники.

По пути мы заглянем во многие шкафы Парижа и посмотрим, что за скелеты там хранятся.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €40 за человека

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Скелеты в шкафу: скандалы старого Парижа
Скелеты в шкафу: скандалы старого Парижа
На протяжении всей истории 📖 европейской цивилизации люди совершали не очень хорошие поступки. Потом они, правда, понимали, что рискуют выглядеть в глазах потомков некрасиво, и подводили под свои деяния идеологически выверенную базу или вообще назначали виноватых со стороны. Париж хранит множество примеров того, как приукрашивалась история. В ходе этой экскурсии 🧭 мы заглянем в некоторые шкафы и посмотрим, что за скелеты там хранятся.
Мы встретимся на месте, где находилось лучшее фортификационное сооружение своего времени, пройдем через восточную часть квартала Маре и выйдем на Левый берег.
Вы узнаете,
  • кто придумал систему чековых платежей
  • почему Николя Фламель не жил в доме, который сам же и построил
  • зачем на фасадах домов ставили статуи святых
  • где находился знаменитый Двор чудес
  • почему Филиппу Красивому была на руку история с Нельской башней
  • Мы увидим дом, с которым связывают Жанну д’Арк и к которому она не имеет никакого отношения, а также выясним ваши собственные шансы сгореть на костре за колдовство в Средние века.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Париж, улица Эжен Пюллер, 2
Место завершения
🏁 11, quai de Conti
Скелеты в шкафу: скандалы старого Парижа
Скелеты в шкафу: скандалы старого Парижа
Скелеты в шкафу: скандалы старого Парижа
Скелеты в шкафу: скандалы старого Парижа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Аида С.
Аида С.
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10 отзывов оставили туристы

Аида С. проводит ещё 1 экскурсию

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