10 отзывов оставили туристы

На протяжении всей истории 📖 европейской цивилизации люди совершали не очень хорошие поступки. Потом они, правда, понимали, что рискуют выглядеть в глазах потомков некрасиво, и подводили под свои деяния идеологически выверенную базу или вообще назначали виноватых со стороны. Париж хранит множество примеров того, как приукрашивалась история. В ходе этой экскурсии 🧭 мы заглянем в некоторые шкафы и посмотрим, что за скелеты там хранятся.
Мы встретимся на месте, где находилось лучшее фортификационное сооружение своего времени, пройдем через восточную часть квартала Маре и выйдем на Левый берег.
Вы узнаете,
кто придумал систему чековых платежей
почему Николя Фламель не жил в доме, который сам же и построил
зачем на фасадах домов ставили статуи святых
где находился знаменитый Двор чудес
почему Филиппу Красивому была на руку история с Нельской башней
Мы увидим дом, с которым связывают Жанну д’Арк и к которому она не имеет никакого отношения, а также выясним ваши собственные шансы сгореть на костре за колдовство в Средние века.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Начало
🚩 Париж, улица Эжен Пюллер, 2
Место завершения
🏁 11, quai de Conti
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.