Диснейленд в Париже — парк 🌳 развлечений во Франции, попасть в который мечтают дети со всего мира. Он расположен в пригороде столицы ⭐️, в городе Марн-ля-Вале. Диснейленд открыт с 1992 года и заслужил репутацию места, где можно окунуться в атмосферу любимых мультфильмов. На площади почти в две тысячи гектаров разместился целый комплекс, включающий в себя два тематических парка - Disneyland Park и Walt Disney Studios Park, развлекательную территорию Disney Village, поле для гольфа, а также сеть отелей, магазинчиков, кафе, ресторанов и сувенирных лавок.

Все посетители, независимо от возраста, ненадолго возвращаются в детство! Причем ощущение волшебства возникает с первых минут пребывания в нем, ведь даже центральный вход Диснейленда представляет собой настоящий французский замок 🏰 в розовых тонах, с украшениями в виде изящных башенок и забавных фигурок. От него к дворцу Спящей Красавицы простирается центральная улица, которая является точной копией американской провинциальной стрит начала XX века и именуется Главной. На ней постоянно кипит жизнь: в сувенирных лавочках бойко идет торговля, в закусочных мгновенно раскупаются гамбургеры, из кафе и ресторанов звучит кантри-музыка!

Ежедневно по мостовой проходит торжественное шествие – парад, в котором принимают участие самые знаменитые персонажи мультфильмов Уолта Диснея. Здесь же располагается вокзал узкоколейных поездов для увлекательных прогулок по железной дороге в окрестностях развлекательного комплекса. При желании, по территории Диснейленда можно передвигаться на ретро-автомобиле или совершать променады на конном экипаже.

Преимущества: