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В Диснейленд из центра Парижа (билет в парк + билет на поезд)

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11 отзывов
Криста Б.
Криста Б. – Гид из Парижа
Замок 🏰 Спящей красавицы в парижском Диснейленде для детей — как Эйфелева башня для взрослых.

Если вы приехали в Париж с детьми, отвлекитесь на один день от Монмартра и Елисейских полей ради аттракционов 🎡 по мотивам диснеевских мультфильмов.

Гид выдаст электронный билет 🎫 в два парка: Disneyland Park и Walt Disney Studios Park.

Кроме того вы получите от гида билет на электричку до Парижа.

Кстати, ежедневно в 12:00 и 22:00 по главной улице Disneyland Park идет парад героев Диснея.

В этот момент очередь к аттракционам сокращается.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €120 за человека

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В Диснейленд из центра Парижа (билет в парк + билет на поезд)
В Диснейленд из центра Парижа (билет в парк + билет на поезд)

Что вы увидите

  • Disneyland Park
  • Walt Disney Studios Park
Диснейленд в Париже — парк 🌳 развлечений во Франции, попасть в который мечтают дети со всего мира. Он расположен в пригороде столицы ⭐️, в городе Марн-ля-Вале. Диснейленд открыт с 1992 года и заслужил репутацию места, где можно окунуться в атмосферу любимых мультфильмов. На площади почти в две тысячи гектаров разместился целый комплекс, включающий в себя два тематических парка - Disneyland Park и Walt Disney Studios Park, развлекательную территорию Disney Village, поле для гольфа, а также сеть отелей, магазинчиков, кафе, ресторанов и сувенирных лавок.
Все посетители, независимо от возраста, ненадолго возвращаются в детство! Причем ощущение волшебства возникает с первых минут пребывания в нем, ведь даже центральный вход Диснейленда представляет собой настоящий французский замок 🏰 в розовых тонах, с украшениями в виде изящных башенок и забавных фигурок. От него к дворцу Спящей Красавицы простирается центральная улица, которая является точной копией американской провинциальной стрит начала XX века и именуется Главной. На ней постоянно кипит жизнь: в сувенирных лавочках бойко идет торговля, в закусочных мгновенно раскупаются гамбургеры, из кафе и ресторанов звучит кантри-музыка!
Ежедневно по мостовой проходит торжественное шествие – парад, в котором принимают участие самые знаменитые персонажи мультфильмов Уолта Диснея. Здесь же располагается вокзал узкоколейных поездов для увлекательных прогулок по железной дороге в окрестностях развлекательного комплекса. При желании, по территории Диснейленда можно передвигаться на ретро-автомобиле или совершать променады на конном экипаже.

Преимущества:

  • билет на посещение одного или двух парков,
  • никаких очередей,
  • билет на поезд из Париж - Диснейленда - Парижа
Что входит
  • входной билет в 1 или 2 парка (в зависимости от выбранного комплекта билетов)
  • билеты на электричку Париж-Диснейленд-Париж
  • карта парка
  • рекомендации по посещению парка
Что не входит
  • личные расходы
  • экскурсия
Начало и место завершения
🚩 На ступеньках Оперы Гарнье
В Диснейленд из центра Парижа (билет в парк + билет на поезд)
В Диснейленд из центра Парижа (билет в парк + билет на поезд)
В Диснейленд из центра Парижа (билет в парк + билет на поезд)
В Диснейленд из центра Парижа (билет в парк + билет на поезд)

Выберите дату для поездки

  • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Криста Б.
Криста Б.
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11 отзывов оставили туристы

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