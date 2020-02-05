15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

День мечты в Париже

Путешественники часто просят внести изменения в экскурсию, скорректировать маршрут по своим интересам. Как профессиональный гид и человек, влюбленный в Париж, я с радостью открою вам любые места и музеи французской столицы. Вы заранее озвучите интересующие локации и темы — это будет прогулка с учетом ваших пожеланий. Вот несколько вариантов для вашего свидания с городом:

Классический Париж : ключевые достопримечательности от Лувра до собора Парижской Богоматери. Вы полюбуетесь знаменитым дворцом-музеем, погуляете по саду Тюильри и Елисейским полям, постоите на площади Согласия и взглянете на Эйфелеву башню с роскошного моста Александра III . Отдохнем за чашечкой кофе у Пале-Рояль, а наполнят прогулку рассказы о пути старинного города, об истории, архитектуре и тайнах знаковых мест по пути. В этом варианте возможно посещение Лувра: за пару часов я познакомлю вас с прошлым дворца и шедеврами музея.

: ключевые достопримечательности от Лувра до собора Парижской Богоматери. Вы полюбуетесь знаменитым дворцом-музеем, погуляете по саду Тюильри и Елисейским полям, постоите на площади Согласия и взглянете на Эйфелеву башню с роскошного моста Александра . Отдохнем за чашечкой кофе у Пале-Рояль, а наполнят прогулку рассказы о пути старинного города, об истории, архитектуре и тайнах знаковых мест по пути. В этом варианте возможно посещение Лувра: за пару часов я познакомлю вас с прошлым дворца и шедеврами музея. Уютный Париж от Маре до Латинского квартала : эту экскурсию можно назвать «вторым свиданием» с французской столицей, во время нее вы увидите достопримечательности «второго ряда». Найдете первую крепостную стену города, проникнетесь прошлым и настоящим средневекового квартала Маре и погуляете по Латинскому кварталу на левом берегу Сены. А также прикоснетесь к истокам Парижа в его «колыбели» — на острове Сите — и рассмотрите Нотр-Дам снаружи и внутри. Можно дополнить прогулку посещением музея Орсе.

: эту экскурсию можно назвать «вторым свиданием» с французской столицей, во время нее вы увидите достопримечательности «второго ряда». Найдете первую крепостную стену города, проникнетесь прошлым и настоящим средневекового квартала Маре и погуляете по Латинскому кварталу на левом берегу Сены. А также прикоснетесь к истокам Парижа в его «колыбели» — на острове Сите — и рассмотрите Нотр-Дам снаружи и внутри. Можно дополнить прогулку посещением музея Орсе. Модный Париж от Монмартра до Лувра : вы уловите богемный дух знаменитого холма, увидите его знаковые достопримечательности от базилики Сакре-Кер до стены любви и узнаете о модном сегодня районе Пигаль. Следом по нарядным улочкам выйдем к Опере Гарнье (ее можно посетить), пройдем через Вандомскую площадь, по саду Тюильри и через парижские пассажи.

: вы уловите богемный дух знаменитого холма, увидите его знаковые достопримечательности от базилики Сакре-Кер до стены любви и узнаете о модном сегодня районе Пигаль. Следом по нарядным улочкам выйдем к Опере Гарнье (ее можно посетить), пройдем через Вандомскую площадь, по саду Тюильри и через парижские пассажи. Еще один чудесный вариант — путешествие на кораблике по Сене с выходом на всех остановках от Нотр-Дама до Эйфелевой башни и обратно.

Кому подойдет экскурсия

Всем-всем путешественникам, так как прогулка учитывает ваши пожелания и ритм. И тем, кто впервые в Париже, и тем, кто уже бывал здесь.