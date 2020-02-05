15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Экскурсия «карт-бланш»: изучить самое-самое на ваш выбор и понять, чем дышит город

Dina
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Dina – ваш гид
Карт-бланш — это неограниченная свобода, это целый день, спланированный специально для вас, в компании профессионального гида.

Мы обсудим ваши пожелания и предпочтения, и экскурсия пройдет в вашем ритме.

Вы исследуете самые главные места; прогуляетесь с утра по Левому берегу; изучите шедевры Лувра или музея Орсе; сбежите на Монмартр или посмотрите на Париж, катаясь на корабликах по Сене.

Какой бы маршрут вы ни выбрали, обещаю интересные рассказы о прошлом города и погружение в его жизнь — все, чтобы вы прочувствовали и полюбили Париж!
€286
215 за экскурсию
скидка25%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 7 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии15 отзывов
4.87
Ваш идеальный день в Париже!
Ваш идеальный день в Париже!

Что вас ожидает

День мечты в Париже
Путешественники часто просят внести изменения в экскурсию, скорректировать маршрут по своим интересам. Как профессиональный гид и человек, влюбленный в Париж, я с радостью открою вам любые места и музеи французской столицы. Вы заранее озвучите интересующие локации и темы — это будет прогулка с учетом ваших пожеланий. Вот несколько вариантов для вашего свидания с городом:

  • Классический Париж: ключевые достопримечательности от Лувра до собора Парижской Богоматери. Вы полюбуетесь знаменитым дворцом-музеем, погуляете по саду Тюильри и Елисейским полям, постоите на площади Согласия и взглянете на Эйфелеву башню с роскошного моста Александра III. Отдохнем за чашечкой кофе у Пале-Рояль, а наполнят прогулку рассказы о пути старинного города, об истории, архитектуре и тайнах знаковых мест по пути. В этом варианте возможно посещение Лувра: за пару часов я познакомлю вас с прошлым дворца и шедеврами музея.
  • Уютный Париж от Маре до Латинского квартала: эту экскурсию можно назвать «вторым свиданием» с французской столицей, во время нее вы увидите достопримечательности «второго ряда». Найдете первую крепостную стену города, проникнетесь прошлым и настоящим средневекового квартала Маре и погуляете по Латинскому кварталу на левом берегу Сены. А также прикоснетесь к истокам Парижа в его «колыбели» — на острове Сите — и рассмотрите Нотр-Дам снаружи и внутри. Можно дополнить прогулку посещением музея Орсе.
  • Модный Париж от Монмартра до Лувра: вы уловите богемный дух знаменитого холма, увидите его знаковые достопримечательности от базилики Сакре-Кер до стены любви и узнаете о модном сегодня районе Пигаль. Следом по нарядным улочкам выйдем к Опере Гарнье (ее можно посетить), пройдем через Вандомскую площадь, по саду Тюильри и через парижские пассажи.
  • Еще один чудесный вариант — путешествие на кораблике по Сене с выходом на всех остановках от Нотр-Дама до Эйфелевой башни и обратно.

Кому подойдет экскурсия

Всем-всем путешественникам, так как прогулка учитывает ваши пожелания и ритм. И тем, кто впервые в Париже, и тем, кто уже бывал здесь.

Организационные детали

  • В экскурсию включено:
    — 8 часов с гидом
    — помощь в организации трансфера, покупке билетов, бронировании ресторанов (при необходимости)
    — составленный мной индивидуальный путеводитель по району, где вы остановились
  • Входные билеты и питание не включены в стоимость
Ваш идеальный день в Париже!
Ваш идеальный день в Париже!
Ваш идеальный день в Париже!
Ваш идеальный день в Париже!
Ваш идеальный день в Париже!
Ваш идеальный день в Париже!
Ваш идеальный день в Париже!
Ваш идеальный день в Париже!
Ваш идеальный день в Париже!
Ваш идеальный день в Париже!
Ваш идеальный день в Париже!
Ваш идеальный день в Париже!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Dina
Dina
Добрый день! Я Дина, историк с дипломом (МГУ), парижелюб и франкофил. Лицензированный гид. Люблю гулять по городу и рассказывать истории, делиться небольшими секретами города и болтать. И пить хороший кофе. Все экскурсии я разрабатываю сама на основе толстых книжек и архивных данных. До встречи на улочках Парижа!
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15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Юлия
5 февраля 2020
Отличная 8-часовая прогулка по Парижу. Индивидуальный маршрут составили совместно в предварительной переписке и реализовали его, по ходу конечно меняли под наши потребности. Были и улочки Монмартра и все достопримечательности парадного Парижа, а также шампанское, фруа-гра и сыры. Гулять с Диной комфортно, чего мне и хотелось - просто прогулки, на тебя не обрушивают тонну информации, Дина спокойно повествует и отвечает на любые вопросы по ходу. Спасибо
17 ноября 2019
Экскурсией остались очень довольны! 7 часов пролетели незаметно. Не спеша гуляли по Парижу, Дина показывала кроме стандартых туристических местах и достопримечательностей, еще очень красивые места,улочки,кафе и другие интересные места.
26 октября 2019
Очень понравилась экскурсия. Хорошо продуманный и составленный маршрут, нестандартные места, интересный рассказ, отличное знание города и истории. День пролетел незаметно. Спасибо огромное
14 октября 2019
Дина - мегапозитивный человек, с обширными знаниями и дружелюбием! Было ощущение, что друг показывает тебе свой любимый город, а не гид). Все идеально: маршрут, интересные детали, которые не узнаешь из путеводителей, милые кафе и рестораны с истинно французским шармом. Надеюсь, в следующий раз мы опять сможем прогуляться по Парижу с Диной...
13 октября 2019
Дина прекрасный гид, и просто собеседник. Всё легко и понятно объясняет, дети просто в восторге от неё. Экскурсия 7-ми часовая пролетела на одном дыхании. Дина ты супер!!!
27 сентября 2019
Огромное спасибо Дине! Благодоря ей мы смогли за один день увидеть самое интересное, что сделать самостоятельно было не возможно.
22 августа 2019
Спасибо большое Дине за огромное количество новых знаний о Париже, рассказанных доступным для детей языком. Детям и нам очень понравился день в компании с нашим гидом.
8 августа 2019
Чудный день! Спасибо Дине огромное, профессионал и настоящий знаток и искренний ценитель Парижа! Экскурсия была подобрана в соответствии с нашими интересами, получили море информации и подсказок к дальнейшему путешествию. Очень рекомендую!
2 августа 2019
Какой это романтичный город Париж! Узкие улочки Маре и Латинского квартала,маленькие скверики,пассажи,булочные,кафе... В компании Дины,нашего замечательного гида,мы на несколько часов почувствовали себя парижанками. На другой день мы еще раз вернулись в эти места,прогуливались,сидели на террасах кафе и много раз вспоминали нашего гида. Спасибо,Дина!
3 июля 2019
Экскурсия была прекрасна! В комфортном темпе и по интересующим нас местам.
Дина прекрасный рассказчик с великолепным чувством юмора.
Мы прекрасно провели время, полюбили Париж и еще как бонус успели купить замечательные не стандартные сувениры.
Ещё 5 отзывов

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