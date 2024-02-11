Сегодня отправимся в гости к знаменитому романисту в замок Монте-Кристо. В этом особняке когда-то жил Александр Дюма и сам лично готовил для своих гостей. Его кулинарная книга стала бестселлером! Мы зайдём внутрь, рассмотрим интерьер и муляжи экзотических блюд.

Далее посетим замок Иф, где было создано писателем 88 произведений от эссе до кулинарных исследований! В саду устроим ланч с вином и попробуем несколько сортов сыра.

Нас ждёт ещё один знаменитый замок — Мальмезон. Это резиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины Богарне, уступающая Версалю только внешне. Мы сами в этом убедимся, когда зайдём внутрь замка — перед нами откроются роскошные коридоры и комнаты. Рассмотрим интерьеры наполеоновской эпохи и прогуляемся по ухоженной территории.

Вечером поужинаем в старинном ресторане с бокалом вина.