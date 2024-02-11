Насладиться вином и сыром с видом на Эйфелеву башню, посетить замки и столицу шампанского
Прогуляемся по его улочкам и посетим все значимые достопримечательности от острова Сите, который является сердцем столицы, до Лувра и творческого Монмартра. В Реймсе попробуем шампанское и увидим собор, где короновались почти все монархи Франции. Заедем в гости к знаменитому романисту в замок Монте-Кристо и резиденцию Бонапарта.
Будем ужинать в лучших ресторанах и бистро Парижа, продегустируем вина и насладимся французскими деликатесами. Всё для любимых!
фев
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€2 769
Описание
Организационные детали
Во Францию необходима шенгенская виза.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Париж
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель, где вы отдохнёте после дороги и перекусите местными деликатесами с шампанским.
Романтичный Париж и первое знакомство с городом
После французского завтрака отправимся гулять по Парижу. Посетим все значимые достопримечательности от острова Сите, который является сердцем столицы, до Лувра. Рассмотрим архитектурные памятники, увидим знаменитый Нотр-Дам и прочувствуем особую атмосферу столицы Франции. Кульминацией дня станет романтичный ланч с вином, деликатесами и видом на Эйфелеву башню.
Во второй половине дня посетим известные смотровые площадки. А на вечер для вас забронирован столик в одном из лучших ресторанов французской кухни. Каждому будет предложено французское блюдо с гарниром, багет, вода и вино.
3 величайших замка
Сегодня отправимся в гости к знаменитому романисту в замок Монте-Кристо. В этом особняке когда-то жил Александр Дюма и сам лично готовил для своих гостей. Его кулинарная книга стала бестселлером! Мы зайдём внутрь, рассмотрим интерьер и муляжи экзотических блюд.
Далее посетим замок Иф, где было создано писателем 88 произведений от эссе до кулинарных исследований! В саду устроим ланч с вином и попробуем несколько сортов сыра.
Нас ждёт ещё один знаменитый замок — Мальмезон. Это резиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины Богарне, уступающая Версалю только внешне. Мы сами в этом убедимся, когда зайдём внутрь замка — перед нами откроются роскошные коридоры и комнаты. Рассмотрим интерьеры наполеоновской эпохи и прогуляемся по ухоженной территории.
Вечером поужинаем в старинном ресторане с бокалом вина.
Живописный и творческий Монмартр
Вы наверняка слышали о Монмартре — романтичном и творческом районе на холме в Париже. Там мы сегодня и прогуляемся: по площадям, бульварам и приятным улочкам. Увидим роскошную базилику Сакре-Кёр, надпись «я тебя люблю» на 250 языках, знаменитое парижское общежитие, где собирались когда-то выдающиеся деятели.
Возле одной из достопримечательностей устроим пикник со свежим багетом и элитным сортом мягкого французского сыра. А вечером попробуем традиционные блюда в бистро.
Город шампанского, искусств и истории
Сегодня посетим самый крупный город региона Шампань – Реймс. Он включён в национальный список французских городов искусств и истории. Увидим собор, в котором короновались почти все монархи Франции. Попробуем шампанское и, по возможности, посетим дом шампанских вин. Прогуляемся по сохранившим старину улочкам и рассмотрим памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вечером вернёмся в Париж и поужинаем в ресторане.
Латинский квартал и посещение Лувра или Орсе
Сегодня прогуляемся в самом богемном, весёлом и интересном районе Парижа — в Латинском квартале. Вас впечатлит его оригинальная застройка, узкие улочки, дворцы и один из старейших университетов Европы и мира — Сорбонна. В Средневековье она была самым знаменитым учебным заведением Европы. Зайдём в Люксембургский сад, устроим ланч и посетим один из музеев — Лувр или Орсе. Последнюю локацию возможно заменить на шопинг.
После насыщенной культурной программы соберёмся в ресторане на ужин.
Отъезд с подарками
После завтрака будет ещё немного времени прогуляться и заняться шопингом. Затем с подарками проводим вас в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Париж, аэропорт, 13:00Завершение: Париж, 13:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.