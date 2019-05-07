10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Древнейшие пещерные комплексы, история Гори и вина Картли

Марина
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Марина – ваш гид
Побывать в удивительном пещерном городе, основанном еще в бронзовом веке, который чудом сохранился на территории Грузии несмотря на бесчисленые иноземные нашествия и войны.

Открыть древнюю стратегическую важность города Гори, больше известного как родина Сталина, и познакомиться с прекрасными винами Картли.
132 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии10 отзывов
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Уплисцихе — путешествие в бронзовый век
Уплисцихе — путешествие в бронзовый век

Что вас ожидает

Пещерный город Уплисцихе
Уплисцихе находится всего в 100 км от Тбилиси, и если вы оказались в Грузии, это действительно уникальное место обязательно стоит посетить. В Грузии сохранились несколько пещерных комплексов, каждый из которых по своему интересен. Вы побываете в самом древнем из них: высеченном в скале городе Уплисцихе. На экскурсии вы познакомитесь с его сложной цепью туннелей, площадей, жилых комнат и залов, храмов, хранилищ и хозяйственных построек; узнаете историю, мифы и легенды этого поселения (датируется 2-1 тыс. до н.э.!); а по пути полюбуетесь живописными окрестности по руслу реки Куры.

Гори — история ставшая легендой
Гори многим известен, как родина Сталина. Но не только поклонники великого вождя советского народа найдут его интересным для себя. Этот древний город-крепость возник в 7 веке в очень важном для страны стратегическом месте, там где пересекались дороги, идущие с востока и запада страны. Поэтому на протяжении столетий Гори являлся целью всех завоевателей, ведь владеющий городом имел политический контроль над восточной Грузией. Любителям старины будет интересно осмотреть останки древней крепости, расположенной в центре города. А если будет желание, вы сможете посетить дом-музей Сталина, сотрудники которого проведут для вас познавательную часовую экскурсию.

Знакомство с винами Картли
В окрестностях Гори и Мцхета есть несколько частных винных хозяйств, где гостеприимно проводят небольшие экскурсии и дегустации вин собственного изготовления. В одной из виноделен вы узнаете о тонкостях выращивания винограда и изготовления вина, а также пообедаете блюдами домашней грузинской кухни.

Организационные детали

  • Последний пункт заявленного маршрута можно заменить (или совместить) посещением храма 7 века Атенский Сион, находящийся в 12км. от Гори. Храм известен уникальными фресками 11 века и старинной надписью на фасаде, датируемой 9 веком.
  • В оплату тура не входят расходы на входные билеты в Уплисцихе и музей Сталина.
  • Посещение винодельни подразумевает предварительную договоренность с ее хозяевами. Дегустация вина, в случае его покупки, бесплатная.
Уплисцихе — путешествие в бронзовый век
Уплисцихе — путешествие в бронзовый век
Уплисцихе — путешествие в бронзовый век
Уплисцихе — путешествие в бронзовый век
Уплисцихе — путешествие в бронзовый век
Уплисцихе — путешествие в бронзовый век

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Мне 44 года и вот уже 2 года, как я наслаждаюсь профессией гида. Каждый раз, заканчивая экскурсию и видя счастливые лица моих подопечных, понимаю, какое везение, родиться в стране, где природа и предки все сделали за меня. Моя работа заключается лишь в том, чтобы с наилучшей стороны показать то великолепие, которое зовется Грузией. Мои туры сэкономят ваши время, деньги и силы, а главное создадут именно то представление о Грузии, которое сподвигнет вас возвращаться сюда за новыми впечатлениями и открытиями.
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 мая 2019
Большое спасибо Марине за прекрасно организованную экскурсию Уплисцихе-Мцхета. Интересно и весело было всем -взрослым и подросткам. Марина квалифицированный экскурсовод с прекрасным университетским образованием способна заинтересовать и найти подход к любому. К сожалению, смогли попасть только на одну экскурсию, в следующий раз будем записываться заранее.
17 февраля 2019
Огромное спасибо Марине за незабываемую экскурсию, мы в восторге! Марина провела насыщенную и интересную экскурсию, поразили глубокие познания истории и культуры нашего гида!! А речь просто песня-очень красиво и интересно, хочется слушать бесконечно👍Очень эрудированная и остроумная, обожает то чем занимается❤️Отдельное спасибо за практические советы - где найти самые вкусные хинкали в Тбилиси, что с чем едят и пьют настоящие грузины ✌
7 мая 2018
Необычное место, хороший гид. Рекомендую
1 мая 2018
Провели 2 дня с Мариной! Потрясающие виды Грузии, древнейшие храмы и пещеры, интересная история и традиции - все это преподнесла нам Марина так, что невозможно было не влюбиться в эту страну. Помимо экскурсионного захватывающего рассказа, узнали о современных аспектах жизни жителей Грузии. Также благодарна, что Марина отвезла нас в магазины, где купили вкуснейшее варенье, соусы и чурчхелу. Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле с аккуратным, внимательным водителем! Всем довольна, смело рекомендую! Спасибо Вам большое, Марина!
Елена
22 апреля 2018
Спасибо огромное, Марина замечательный гид !!!!
26 марта 2018
15 марта- был солнечный день .Поездка прошла просто на Ура!!! мы побродили по всему комплексу в спокойном темпе,слушая рассказ Марины. Все фотографировали, что хотели, спокойно двигались по всему маршруту,людей в этот день было мало на данном объекте,поэтому нам ничего не испортило впечатлений. Было тихо. Величие памятника поражает.Очень понравился Ежевичный зал и Аптека,а также место ,где была царица Тамара.Я очень хочу,чтобы это место посетили как можно больше людей,при этом бережно к нему надо относиться,чтобы наши потомки тоже увидели эту красоту и величие человеческого духа.Рассказ Марины нисколько не утомлял и не был навязчив. Огромное спасибо и привет водителю Гоче!!!!
13 марта 2018
Большое спасибо Марине за прекрасно проведенное время. Экскурсия была очень познавательной. Узнали о становлении государственности Грузии. Побывали в древнем пещерном городе Уплисцихе. На обратном пути заехали на дегустацию в частную винодельню. Хозяин рассказал о технологии изготовления вина и чачи. Очень колоритное место, где люди с любовью делятся своими знаниями. Экскурсию рекомендуем всем, кому интересна история Грузии.
11 марта 2018
Марина спасибо Вам большое за прекрасный день. Познавательный, вкусный, интересный, комфортный. С вами удивительно хорошо, как будто с давней подругой.

Всем всем всем кто думает о поездке в Грузию рекомендую Марину. Она прекрасный гид с которым вы проведете замечательное время.
10 января 2018
Огромное спасибо Марине за прекрасную, но при этом не обременительную экскурсию! Были на экскурсии с детьми - они в восторге и от виденного, и от гида. Рекомендую всем!!! Марине ещё раз огромное спасибо!!!
Елена
21 октября 2017
Марина, огромное спасибо за экскурсию. Нам очень понравилась. Спасибо за возможность вдоволь нагуляться и насладиться красотой Уплисцихе, а маленькую винодельню мы никогда не забудем. Как буд-то навестили старых друзей. Потрясающее место, замечательные люди.

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