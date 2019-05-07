10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Пещерный город Уплисцихе

Уплисцихе находится всего в 100 км от Тбилиси, и если вы оказались в Грузии, это действительно уникальное место обязательно стоит посетить. В Грузии сохранились несколько пещерных комплексов, каждый из которых по своему интересен. Вы побываете в самом древнем из них: высеченном в скале городе Уплисцихе. На экскурсии вы познакомитесь с его сложной цепью туннелей, площадей, жилых комнат и залов, храмов, хранилищ и хозяйственных построек; узнаете историю, мифы и легенды этого поселения (датируется 2-1 тыс. до н.э.!); а по пути полюбуетесь живописными окрестности по руслу реки Куры.

Гори — история ставшая легендой

Гори многим известен, как родина Сталина. Но не только поклонники великого вождя советского народа найдут его интересным для себя. Этот древний город-крепость возник в 7 веке в очень важном для страны стратегическом месте, там где пересекались дороги, идущие с востока и запада страны. Поэтому на протяжении столетий Гори являлся целью всех завоевателей, ведь владеющий городом имел политический контроль над восточной Грузией. Любителям старины будет интересно осмотреть останки древней крепости, расположенной в центре города. А если будет желание, вы сможете посетить дом-музей Сталина, сотрудники которого проведут для вас познавательную часовую экскурсию.

Знакомство с винами Картли

В окрестностях Гори и Мцхета есть несколько частных винных хозяйств, где гостеприимно проводят небольшие экскурсии и дегустации вин собственного изготовления. В одной из виноделен вы узнаете о тонкостях выращивания винограда и изготовления вина, а также пообедаете блюдами домашней грузинской кухни.