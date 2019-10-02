Что вас ожидает

Путешествие с ветерком сквозь века Тбилиси

Авто-пешеходная экскурсия по городу-сердцу Грузии охватит его ключевые места, связанные с древней и современной историей и культурой страны.

Начнем с собора Цминда Самеба — монументальной церкви Пресвятой Троицы, построенной в 2004 году. Вы услышите о том, что было здесь раньше, о возведении собора и о его значении в духовной жизни Грузии.

— монументальной церкви Пресвятой Троицы, построенной в 2004 году. Вы услышите о том, что было здесь раньше, о возведении собора и о его значении в духовной жизни Грузии. Следом по плану крепость Нарикала — сюда вы отправитесь на машине или на канатной дороге (на ваш выбор). Вы узнаете о роли цитадели, любуясь лучшей панорамой Тбилиси. Бонусом, которого нет в других экскурсиях, станет посещение верхней церкви вблизи Нарикалы.

— сюда вы отправитесь на машине или на канатной дороге (на ваш выбор). Вы узнаете о роли цитадели, любуясь лучшей панорамой Тбилиси. Бонусом, которого нет в других экскурсиях, станет посещение верхней церкви вблизи Нарикалы. Спустившись, вы попадете в район Серных бань, хранящий легенду основания Тифлиса. Мы поговорим об истоках городах и о том, какие известные люди бывали в банях. А неподалеку вы найдете настоящий водопад в центре города!

Мцхета — древняя столица и ее святыни

Из Тбилиси возьмем курс на север — в город, который называют «алтарем» и душой Грузии. В Мцхете вы погрузитесь в историю христианства — тех событий, которые предопределили путь нашей страны. Вы увидите:

Монастырь Джвари рядом с Мцхетой, который возвышается на холме над слиянием рек Арагви и Куры. Вы полюбуетесь этим пейзажам, который вдохновил Лермонтова на создание поэмы «Мцыри». И конечно, заглянете в сам монастырь: почувствуете его древнюю энергетику и узнаете о почитаемой святой Нино, установившей первый крест Грузии.

рядом с Мцхетой, который возвышается на холме над слиянием рек Арагви и Куры. Вы полюбуетесь этим пейзажам, который вдохновил Лермонтова на создание поэмы «Мцыри». И конечно, заглянете в сам монастырь: почувствуете его древнюю энергетику и узнаете о почитаемой святой Нино, установившей первый крест Грузии. Собор Светицховели — до открытия Святой Троицы в Тбилиси этот собор был Кафедральным. Сегодня Светицховели остается местом хранения великих реликвий христианского мира. Я расскажу об этом подробнее, а еще о названии монастыря и о событиях, которые помнят его стены.

Музей Сталина и Уплисцихе — недалекое и глубокое прошлое

По вашему желанию, мы заедем в Гори, родной город Сталина — чтобы посетить посвященный ему мемориальный музей. Это большой комплекс, где вы увидите личные вещи, мебель и подарки вождя народов, сохранившуюся скульптуру и знаменитый бронированный вагон.

В Уплисцихе вы перенесетесь на 40 веков назад. Этот пещерный город — одно из древнейших поселений Грузии, которое поможет понять ее дохристианскую историю. В Уплисцихе вы узнаете о языческом прошлом страны, а иллюстрацией к рассказам станут сохранившиеся культовые сооружения. Вы исследуете «жилые» комнаты, пройдете по тоннелям и найдете остатки античного театра. Помимо этого здесь открывается живописная панорама долины реки Куры.

Программа

Тбилиси — монастырь Джвари — Гори — Уплисцихе — Мцхета (монастырь Светицховели) — винная дегустация — ужин

Возвращаться из Уплисицихе в Мцхету будем не по трассе, а через деревушки — это позволит проникнуться местным колоритом.

🍷 🍲 В финальной части экскурсии, после посещения Светицховели, вас ждет дегустация вина в 100-летнем винном магазине и ужин в необычном ресторане национальной кухни, который напоминает деревню Робин Гуда.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые хотят успеть охватить максимум за один день. При этом экскурсия будет неутомительной и для взрослых, и для детей.