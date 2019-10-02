Путешествие с ветерком сквозь века Тбилиси
Авто-пешеходная экскурсия по городу-сердцу Грузии охватит его ключевые места, связанные с древней и современной историей и культурой страны.
Мцхета — древняя столица и ее святыни
Из Тбилиси возьмем курс на север — в город, который называют «алтарем» и душой Грузии. В Мцхете вы погрузитесь в историю христианства — тех событий, которые предопределили путь нашей страны. Вы увидите:
Музей Сталина и Уплисцихе — недалекое и глубокое прошлое
По вашему желанию, мы заедем в Гори, родной город Сталина — чтобы посетить посвященный ему мемориальный музей. Это большой комплекс, где вы увидите личные вещи, мебель и подарки вождя народов, сохранившуюся скульптуру и знаменитый бронированный вагон.
В Уплисцихе вы перенесетесь на 40 веков назад. Этот пещерный город — одно из древнейших поселений Грузии, которое поможет понять ее дохристианскую историю. В Уплисцихе вы узнаете о языческом прошлом страны, а иллюстрацией к рассказам станут сохранившиеся культовые сооружения. Вы исследуете «жилые» комнаты, пройдете по тоннелям и найдете остатки античного театра. Помимо этого здесь открывается живописная панорама долины реки Куры.
Тбилиси — монастырь Джвари — Гори — Уплисцихе — Мцхета (монастырь Светицховели) — винная дегустация — ужин
Возвращаться из Уплисицихе в Мцхету будем не по трассе, а через деревушки — это позволит проникнуться местным колоритом.
🍷 🍲 В финальной части экскурсии, после посещения Светицховели, вас ждет дегустация вина в 100-летнем винном магазине и ужин в необычном ресторане национальной кухни, который напоминает деревню Робин Гуда.
Путешественникам, которые хотят успеть охватить максимум за один день. При этом экскурсия будет неутомительной и для взрослых, и для детей.