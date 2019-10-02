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Прочувствовать многослойность истории Грузии и насладиться видами города и природы

Леван
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Леван – ваш гид
Этот не просто оптимальный маршрут на 1 день — это большое путешествие по эпохам страны.

Вы познакомитесь с ее современной и первой столицами, Тбилиси и Мцхетой.

Исследуете пещеры античного города Уплисцихе и, по желанию, залы музея Сталина в Гори.

Мои рассказы о языческой Грузии, о становлении христианства и о значении веры помогут понять путь Сакартвело.
123 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе
Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе

Что вас ожидает

Путешествие с ветерком сквозь века Тбилиси
Авто-пешеходная экскурсия по городу-сердцу Грузии охватит его ключевые места, связанные с древней и современной историей и культурой страны.

  • Начнем с собора Цминда Самеба — монументальной церкви Пресвятой Троицы, построенной в 2004 году. Вы услышите о том, что было здесь раньше, о возведении собора и о его значении в духовной жизни Грузии.
  • Следом по плану крепость Нарикала — сюда вы отправитесь на машине или на канатной дороге (на ваш выбор). Вы узнаете о роли цитадели, любуясь лучшей панорамой Тбилиси. Бонусом, которого нет в других экскурсиях, станет посещение верхней церкви вблизи Нарикалы.
  • Спустившись, вы попадете в район Серных бань, хранящий легенду основания Тифлиса. Мы поговорим об истоках городах и о том, какие известные люди бывали в банях. А неподалеку вы найдете настоящий водопад в центре города!

Мцхета — древняя столица и ее святыни
Из Тбилиси возьмем курс на север — в город, который называют «алтарем» и душой Грузии. В Мцхете вы погрузитесь в историю христианства — тех событий, которые предопределили путь нашей страны. Вы увидите:

  • Монастырь Джвари рядом с Мцхетой, который возвышается на холме над слиянием рек Арагви и Куры. Вы полюбуетесь этим пейзажам, который вдохновил Лермонтова на создание поэмы «Мцыри». И конечно, заглянете в сам монастырь: почувствуете его древнюю энергетику и узнаете о почитаемой святой Нино, установившей первый крест Грузии.
  • Собор Светицховели — до открытия Святой Троицы в Тбилиси этот собор был Кафедральным. Сегодня Светицховели остается местом хранения великих реликвий христианского мира. Я расскажу об этом подробнее, а еще о названии монастыря и о событиях, которые помнят его стены.

Музей Сталина и Уплисцихе — недалекое и глубокое прошлое
По вашему желанию, мы заедем в Гори, родной город Сталина — чтобы посетить посвященный ему мемориальный музей. Это большой комплекс, где вы увидите личные вещи, мебель и подарки вождя народов, сохранившуюся скульптуру и знаменитый бронированный вагон.

В Уплисцихе вы перенесетесь на 40 веков назад. Этот пещерный город — одно из древнейших поселений Грузии, которое поможет понять ее дохристианскую историю. В Уплисцихе вы узнаете о языческом прошлом страны, а иллюстрацией к рассказам станут сохранившиеся культовые сооружения. Вы исследуете «жилые» комнаты, пройдете по тоннелям и найдете остатки античного театра. Помимо этого здесь открывается живописная панорама долины реки Куры.

Программа

Тбилиси — монастырь Джвари — Гори — Уплисцихе — Мцхета (монастырь Светицховели) — винная дегустация — ужин
Возвращаться из Уплисицихе в Мцхету будем не по трассе, а через деревушки — это позволит проникнуться местным колоритом.

🍷 🍲 В финальной части экскурсии, после посещения Светицховели, вас ждет дегустация вина в 100-летнем винном магазине и ужин в необычном ресторане национальной кухни, который напоминает деревню Робин Гуда.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые хотят успеть охватить максимум за один день. При этом экскурсия будет неутомительной и для взрослых, и для детей.

Организационные детали

  • Я заберу вас у места вашего проживания в Тбилиси и привезу обратно. Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии.
  • Дополнительные расходы: входные билеты (Уплисцихе — 7 лари, музей Сталина — 10 лари) и ужин.
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (до 8 человек): доплата +25€ за каждого следующего участника.
Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе
Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе
Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе
Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе
Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе
Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе
Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе
Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе
Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе
Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе
Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе
Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе
Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Леван
Леван
Здравствуйте! Я Леван, коренной кахетинец, мне 45 и я уже несколько лет занимаюсь туризмом с моим самым лучшим другом — моим сыном. В связи с работой мне пришлось прожить 10 лет в нескольких европейских странах, поэтому пунктуальность и профессионализм мне не занимать. Я не буду обещать золотые горы, просто постараюсь, чтобы мои гости с моей помощью обнаружили свою Грузию и очень долго не забывали вместе проведенное время.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

2 октября 2019
Прекрасные места, чудесная Грузия. За один день увидеть так много это замечательно. Было совсем не утомительно. Незабываемые впечатления.

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