25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Насыщенная пешеходная экскурсия по городу

Sergei
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Sergei – ваш гид
За 4 часа вы успеете познакомиться с главными достопримечательностями Тбилиси: погуляете по старым улочкам, увидите знаменитые серные бани, прокатитесь по канатной дороге к крепости Нарикала.

В результате вы научитесь ориентироваться в городе и узнаете самые важные и интересные исторические факты о грузинской столице.
12 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча прямо от Вашего отеля или Данкин Донатс на Площадь Свободы
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У этой экскурсии25 отзывов
4.6
Гамарджоба, Тбилиси!
Гамарджоба, Тбилиси!

Что вас ожидает

Must-see места Тбилиси
Мы все время будем ходить пешком – Тбилиси устроен так, что по некоторым кварталам можно только ходить. Мы прогуляемся по центральным улицам, Сухому мосту, зайдем в музей древностей, вы увидите дворец Дареджан, часть Авлабара и Метехскую скалу с ее смотровой площадкой. По канатной дороге доберемся до крепости Нарикала – к символу и визитной карточке города. Потом спустимся к серным баням, где вы узнаете их историю и мы вам расскажем, как ими пользоваться. Далее прогуляемся по Ботаническому саду, спокойному и очень тихому месту с прекрасным живописным водопадом.

Смешение культур в облике города
Я расскажу вам о невероятном переплетении культур – на историю города оказали влияние скифы, иранцы, арабы, монголы, немцы, поляки и многие другие. Тбилиси невозможно представить без эклектичного быта и построек, которые вобрали в себя самые разные традиции. Я покажу вам старые входы в город, старинные таверны, поднимемся по горной тропе к древней церкви, откуда виден весь Тбилиси и горы Кавказа.

Грузинская кухня
Мы обязательно сходим на рынок, где я посоветую вам подходящие ингредиенты для традиционных грузинских блюд (я отлично готовлю и знаю все тонкости нашей кухни). А в завершении экскурсии посетим старинное кафе-духан, где вы полюбуетесь особым колоритом и прекрасными национальными блюдами.

Организационные детали

Наша экскурсия начинается в 10:00 возле метро “Руставели”. Это место легко найти и здесь мы точно не потеряемся – выход из метро один и людей немного. Если вы живете в Старом Городе, то можно начать и оттуда.

Гамарджоба, Тбилиси!
Гамарджоба, Тбилиси!
Гамарджоба, Тбилиси!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура прямо от Вашего отеля или Данкин Донатс на Площадь Свободы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Sergei
Sergei
Жить в Грузии - счастье... Современность соседствует с древними традициями. Звучат отголоски забытых эпох, отраженные в многоголосии. Эхо веков живет среди высоких скал, гор и субтропических лесов. Старина отражается в вечных льдах Кавказского хребта. Высоко в облаках, паря над древними стенами башен, кружат орлы, оглашая ясное небо криком свободы...
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25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

30 июля 2019
Сергей отличный гид и просто замечательный человек, любящий и знающий свою страну. Экскурсия по Тбилиси у нас проходила легко и расслаблено, именно так, как и должно всё происходить на отдыхе! Помимо общеизвестных туристических мест города Сергей знает замечательные места, где мало кто из туристов бывает, что безусловно отличает экскурсию по Тбилиси с Сергеем от других экскурсий по Тбилиси. Сергей подсказал нам, где можно покушать вкусно и недорого. Рекомендую всем путешественникам и эту экскурсию и этого человека.
16 января 2019
Большое спасибо Сергею за экскурсию! Мы много прошли пешком по городу и много узнали и об его истории и архитектуре. Видно, что Сергей хорошо знает и очень любит свой город. Приятно, что экскурсия была не в стиле радиопередачи с заданной раз и навсегда программой, а в непосредственном общении гида с гостями. Сергей свободно подстраивается под ваши пожелания, может отвечать практически на любые вопросы и старается рассказать именно то, что вам больше всего интересно. Маршрут выстроен так, чтобы не проходить дважды по одни и тем же местам, чтобы побольше увидеть за достаточно короткое время. Четыре часа пролетели почти незаметно, мы получили большое удовольствие от экскурсии!
14 ноября 2018
Экскурсия оставила самые теплые впечатления. Эрудиция Сергея поразила. Любовь к родной земле, истокам национальной идентичности вызвала большую симпатию. Сергей также сумел наладить с нами контакт. Общение носило живой характер, строилось в форме диалога. Экскурсовод учитывал наши пожелания по маршруту, с вниманием относился к нашим потребностям. Воспоминания об этой экскурсии до сих пор приносят добрые эмоции, вызывают желание продолжить знакомство с Грузией.
6 ноября 2018
Экскурсия замечательная. Сергей очень эрудированный и приятный человек. Показал нам интересные уголки города, ресторанчик с национальной грузинской кухней, блошиный рынок, где много интересных вещей. Рекомендую его как гида. Мы заказали еще одну экскурсию с ним.
25 июня 2018
Это был наш первый день в Тбилиси из безжалостно короткого двухдневного пребывания в Грузии, да ещё в первый раз).
Наш гид Сергей оказался очень милым, знающим, самобытным, искренним и душевным, хотя и немножко неорганизованным) человеком. Он водил нас по городу, с большой любовью к нему, рассказывая почти про каждое здание на нашем пути. Мы нашли много общих тем и интересов, было очень интересно общаться. При этом Сергей был очень корректен, деликатен, уделил нам в наших маленьких путешествиях по городу гораздо больше времени и внимания, чем это было предусмотрено форматом экскурсии. Даже книги (известных грузинских писателей) на букинистических развалах мы покупали по его рекондациям). Спасибо ему за это, мы очень тронуты его отношением.
21 мая 2018
Экскурсия для тех, кто хочет познакомиться с Грузией, сэкономить свое время и деньги! Это самый лучший выбор для тех, кто только приехал в эту доброжелательную и солнечную страну. Сергей - отличный гид, знающий все про свою родину, и не только про нее. Он очень умный и начитанный человек, с ним интересно беседовать на разные темы. Экскурсия от этого превращается не в сухое изложение фактов, а в легкий и непринужденный разговор с другом. На следующий день мы отправились в Мцхету, но с другим гидом (один из тех, кто стоит на улице и предлагает экскурсии). Он смог нас заинтересовать своим предложением, но мы очень пожалели, что поехали с ним. Можно сказать, что потратили свои деньги на такси. Нам почти ничего не было рассказано, мы гуляли сами по себе и тратили свое время впустую. Всю дорогу вспоминали Сергея. Из поездки в Грузию поняли 2 вещи: в следующий раз едем не меньше, чем на 7 дней, и заказываем все экскурсии у Сережи. Спасибо тебе большое! Мы обязательно вернемся!
10 мая 2018
Хорошая, интересная экскурсия
9 мая 2018
Не рекомендую! Минимум информации за немалые деньги.
3 апреля 2018
Отличная возможность для первого знакомства с городом. Сергей - приятный и ненавязчивый гид. Экскурсия вмеру загружена фактами об истории и т.п. Во время прогулки можно и нужно обсудить детали дальнейшего пребывания в Грузии, получить рекомендации по оптимизации логистики и т.п.
1 апреля 2018
Так себе..
Ещё 15 отзывов

Sergei проводит ещё 1 экскурсию

Мелодии Верийского кварталаМелодии Верийского кварталаМелодии Верийского квартала
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1 отзыв
Прогулка по району Вера и окрестностям в настроении грузинской музыкальной комедии
Когда серные бани с рассказами о Пушкине и Дюма-отце уже стали частью вашей тбилисской истории, самое время отвлечься от Старого города и отправиться на встречу с более молодым, но не менее интересным районом — Вера. Именно здесь в советские времена был снят один из знаковых фильмов грузинского кинематографа, в котором искренность и доброта так гармонично переплелись с душевной атмосферой здешних улочек, что это вдохновило меня на авторскую экскурсию по романтичному Верийскому кварталу.

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Неповторимая архитектура, атмосфера и колорит грузинской столицы
Добро пожаловать в столицу Грузии! Я буду рада с вами прогуляться по городу, где за каждым домом и улицей стоит большая история, а живописные балкончики и причудливые стили фасадов рисуют неповторимую архитектуру Тбилиси. Вы познакомитесь с самыми важными эпохами города, увидите его главные достопримечательности, а возле легендарных серных бань узнаете о шелковом пути и владельцах караванов.

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