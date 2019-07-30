25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Must-see места Тбилиси

Мы все время будем ходить пешком – Тбилиси устроен так, что по некоторым кварталам можно только ходить. Мы прогуляемся по центральным улицам, Сухому мосту, зайдем в музей древностей, вы увидите дворец Дареджан, часть Авлабара и Метехскую скалу с ее смотровой площадкой. По канатной дороге доберемся до крепости Нарикала – к символу и визитной карточке города. Потом спустимся к серным баням, где вы узнаете их историю и мы вам расскажем, как ими пользоваться. Далее прогуляемся по Ботаническому саду, спокойному и очень тихому месту с прекрасным живописным водопадом.

Смешение культур в облике города

Я расскажу вам о невероятном переплетении культур – на историю города оказали влияние скифы, иранцы, арабы, монголы, немцы, поляки и многие другие. Тбилиси невозможно представить без эклектичного быта и построек, которые вобрали в себя самые разные традиции. Я покажу вам старые входы в город, старинные таверны, поднимемся по горной тропе к древней церкви, откуда виден весь Тбилиси и горы Кавказа.

Грузинская кухня

Мы обязательно сходим на рынок, где я посоветую вам подходящие ингредиенты для традиционных грузинских блюд (я отлично готовлю и знаю все тонкости нашей кухни). А в завершении экскурсии посетим старинное кафе-духан, где вы полюбуетесь особым колоритом и прекрасными национальными блюдами.