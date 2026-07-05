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Индивидуальная
до 4 чел.
Суровая магия Хевсурети: из Тбилиси к Шатили и Муцо на внедорожнике
Башни на краю ущелья, «город мёртвых» у чеченской границы и дороги, от которых захватывает дух
«Серпантин, ущелья и виды на Главный Кавказский хребет»
23 июл в 08:00
24 июл в 08:00
от €300 за всё до 4 чел.
Групповая
до 18 чел.
Из Тбилиси в каньон Дашбаши, алмазный мост и развлечения в ущелье
Начало: Площадь Мейдан Улица Самгебро 5
«За тысячи лет природа создала здесь удивительные скальные образования, отвесные стены, живописные ущелья и густую зелень, которые вместе с кристально чистой рекой создают атмосферу настоящей дикой природы»
Расписание: В соответствии с Календарем
$35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Ч
Недавно съездили из Тбилиси к Шатили и Муцо на внедорожнике — и это было одно из самых ярких приключений за
+1
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Всего 1 отзыв в Тбилиси в категории "Чегемское ущелье"
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Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Чегемское ущелье»
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Сейчас в Тбилиси в категории "Чегемское ущелье" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 300. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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