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Чегемское ущелье – экскурсии в Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Чегемское ущелье» в Тбилиси, цены от €35. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Суровая магия Хевсурети: из Тбилиси к Шатили и Муцо на внедорожнике
Джиппинг
На машине
13 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Суровая магия Хевсурети: из Тбилиси к Шатили и Муцо на внедорожнике
Башни на краю ущелья, «город мёртвых» у чеченской границы и дороги, от которых захватывает дух
«Серпантин, ущелья и виды на Главный Кавказский хребет»
23 июл в 08:00
24 июл в 08:00
от €300 за всё до 4 чел.
Из Тбилиси в каньон Дашбаши, алмазный мост и развлечения в ущелье
На автобусе
8 часов
Групповая
до 18 чел.
Из Тбилиси в каньон Дашбаши, алмазный мост и развлечения в ущелье
Начало: Площадь Мейдан Улица Самгебро 5
«За тысячи лет природа создала здесь удивительные скальные образования, отвесные стены, живописные ущелья и густую зелень, которые вместе с кристально чистой рекой создают атмосферу настоящей дикой природы»
Расписание: В соответствии с Календарем
$35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ч
Суровая магия Хевсурети: из Тбилиси к Шатили и Муцо на внедорожнике
Недавно съездили из Тбилиси к Шатили и Муцо на внедорожнике — и это было одно из самых ярких приключений за
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поездку в Грузию Дорога сама по себе — уже отдельный восторг: серпантины, невероятные панорамы, горные реки, луга и скалы. На обычном авто тут точно не проехать, а внедорожник уверенно брал все подъёмы и спуски, так что чувствовалась и адреналиновая динамика, и безопасность.
Шатили впечатлил своей атмосферой: старинные башни будто хранят историю веков, а виды на ущелье просто завораживают. Муцо — ещё более уединённое место, тихое и суровое, с особой энергетикой. Там будто время замедляется, и можно по-настоящему прочувствовать дух гор.
Отар (гид) знал не только лучшие точки для фото, но и интересные легенды и факты — рассказы делали места ещё живее. Отдельно отмечу, что маршрут продуман так, чтобы не гнаться за километрами, а успеть проникнуться каждым местом. Отдельное спасибо за ароматный кофе сваренный на вершине и домашний мёд!
Если любите приключения, красивые виды и историю — эта поездка точно для вас. Однозначно рекомендую!

Недавно съездили из Тбилиси к Шатили и Муцо на внедорожнике — и это было одно из
Недавно съездили из Тбилиси к Шатили и Муцо на внедорожнике — и это было одно из
Недавно съездили из Тбилиси к Шатили и Муцо на внедорожнике — и это было одно из
Недавно съездили из Тбилиси к Шатили и Муцо на внедорожнике — и это было одно из+1
Недавно съездили из Тбилиси к Шатили и Муцо на внедорожнике — и это было одно из
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Всего 1 отзыв в Тбилиси в категории "Чегемское ущелье"

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Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Чегемское ущелье»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
  1. Суровая магия Хевсурети: из Тбилиси к Шатили и Муцо на внедорожнике;
  2. Из Тбилиси в каньон Дашбаши, алмазный мост и развлечения в ущелье.
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Кахетия;
  2. Сигнахи;
  3. Старый Тбилиси;
  4. Казбеги;
  5. Серные бани;
  6. Боржоми;
  7. Площадь Свободы;
  8. Крепость Нарикала;
  9. Уплисцихе;
  10. Мост мира.
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июле 2026
Сейчас в Тбилиси в категории "Чегемское ущелье" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 300. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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