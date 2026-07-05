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поездку в Грузию Дорога сама по себе — уже отдельный восторг: серпантины, невероятные панорамы, горные реки, луга и скалы. На обычном авто тут точно не проехать, а внедорожник уверенно брал все подъёмы и спуски, так что чувствовалась и адреналиновая динамика, и безопасность.

Шатили впечатлил своей атмосферой: старинные башни будто хранят историю веков, а виды на ущелье просто завораживают. Муцо — ещё более уединённое место, тихое и суровое, с особой энергетикой. Там будто время замедляется, и можно по-настоящему прочувствовать дух гор.

Отар (гид) знал не только лучшие точки для фото, но и интересные легенды и факты — рассказы делали места ещё живее. Отдельно отмечу, что маршрут продуман так, чтобы не гнаться за километрами, а успеть проникнуться каждым местом. Отдельное спасибо за ароматный кофе сваренный на вершине и домашний мёд!

Если любите приключения, красивые виды и историю — эта поездка точно для вас. Однозначно рекомендую!