1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Обзорная Барселона: детская версия - путешествие по сказочным местам
Приглашаем юных путешественников и их родителей на увлекательное путешествие по волшебным уголкам Барселоны
«За время экскурсии мы побываем в Готическом квартале, районах Раваль, Борн, Эшампле, в парках Гуэль и Цитадель, у Саграды Фамилии и на горе Тибидабо – вы уже знаете, что там расположен детский парк развлечений с аттракционами»
Сегодня в 08:30
11 июня в 06:30
€134 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Интерактивная прогулка по Старому городу для детей
Познакомиться с «визитными карточками» Барселоны в игровом формате
Начало: В районе метро Drassanes
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Виланова-и-ла-Желтру, или Маленькая Гавана
Познакомиться с жизнью в каталонской провинции
«Для детей так же будет интересен самый большой в Европе музей поездов, где по воскресеньям оживает старинный паровоз и катает детей по железной дороге в миниатюре»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€105 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Приключения детей в Барселоне: шесть часов волшебства
Забудьте о заботах, пока ваш ребенок становится рыцарем или принцессой в волшебном мире Барселоны
Начало: В районе метро Arc de Triumf
«Шестое задание — разобраться в трёх секретах нашего мира в Музее Науки (CosmoCaixa), где все экспонаты можно трогать руками (этот музей признан лучшим музеем для детей в Европе)»
12 июня в 12:00
14 июня в 08:30
от €267 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Эксклюзивный картинг: следы чемпионов Формулы 1 в Барселоне
Возьмите курс на адреналин с экскурсией «Картинг мирового уровня в Барселоне» - ваш шанс погрузиться в мир гонок
Начало: В месте по договоренности
«Для детей на этих картодромах есть детские карты, и равнодушным не остался еще ни один ребенок»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €510 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь2 мая 2024Евгений замечательный! Не в первый раз к нему обращаемся. Каждый раз восторг. И взрослым, и детям интересно!
- VVladimir1 мая 2024Замечательная экскурсия! Евгений отличный рассказчик
- MMaria23 апреля 2024Огромное спасибо Евгению за экскурсию. Очень понравилось. Дети 12 и 6 лет слушали 2 часа не отрываясь. И для взрослых тоже много полезной информации. Отдельное спасибо Евгению за практические советы по Барселоне. Рекомендую!!!!
- ААлла7 февраля 2024Спасибо Евгению за сегодняшний день. Было очень интересно, познавательно и весело. Модно выбирать локации! Ребенок в восторге, мне понравилось еще больше) обязательно вернемся!)
- ЕЕлена21 января 2024Совершенно потрясающая экскурсия для детей. У меня проблемный ребенок, но и её Евгений сумел расположить к себе. Экскурсия реально детская, шестилетке уже интересно. Да и я не скучала. Советую от души Музей науки посетить обязательно
- MMicaela22 декабря 2023Нашей дочери 7 лет. Она была впервые на квесте с Евгением, но давно хотела, т. к. ее старшая сестра в
- ВВероника19 сентября 2023После этой экскурсии в очередной раз подумали с мужем, что экскурсии для детей нравятся нам даже больше, чем экскурсии для
- ММарина5 сентября 2023Отличная экскурсия. Моему 4-х летнему сыну очень понравилось. Наталья смогла заинтрересовать моего 4-х летку (и квесты, и загадки, и секреты во время маршрута), а это не такая простая задача. И для мамы много интересной и занимательной информации. Очень рекомендую.
- ССоломон9 июля 2023Прекрасная экскурсия для детей и взрослых. Наталья прекрасно держит внимание детей в течение всей экскурсии, не забывая при этом о родителях.
- ИИрина9 июня 2019Спасибо за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Для детей»
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Сейчас в Барселоне в категории "Для детей" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 105 до 510. Туристы уже оставили гидам 305 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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