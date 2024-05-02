Детские экскурсии в Барселоне

Найдено 5 экскурсий в категории «Для детей» в Барселоне на русском языке, цены от €105. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная Барселона: детская версия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
280 отзывов
Обзорная Барселона: детская версия - путешествие по сказочным местам
Приглашаем юных путешественников и их родителей на увлекательное путешествие по волшебным уголкам Барселоны
«За время экскурсии мы побываем в Готическом квартале, районах Раваль, Борн, Эшампле, в парках Гуэль и Цитадель, у Саграды Фамилии и на горе Тибидабо – вы уже знаете, что там расположен детский парк развлечений с аттракционами»
Сегодня в 08:30
11 июня в 06:30
134 за всё до 6 чел.
Интерактивная прогулка по Старому городу для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Интерактивная прогулка по Старому городу для детей
Познакомиться с «визитными карточками» Барселоны в игровом формате
Начало: В районе метро Drassanes
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
160 за всё до 5 чел.
Виланова-и-ла-Желтру, или Маленькая Гавана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Виланова-и-ла-Желтру, или Маленькая Гавана
Познакомиться с жизнью в каталонской провинции
«Для детей так же будет интересен самый большой в Европе музей поездов, где по воскресеньям оживает старинный паровоз и катает детей по железной дороге в миниатюре»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
105 за всё до 10 чел.
Невероятные приключения детей в Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
Приключения детей в Барселоне: шесть часов волшебства
Забудьте о заботах, пока ваш ребенок становится рыцарем или принцессой в волшебном мире Барселоны
Начало: В районе метро Arc de Triumf
«Шестое задание — разобраться в трёх секретах нашего мира в Музее Науки (CosmoCaixa), где все экспонаты можно трогать руками (этот музей признан лучшим музеем для детей в Европе)»
12 июня в 12:00
14 июня в 08:30
от 267 за всё до 6 чел.
Картинг мирового уровня в Барселоне
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Эксклюзивный картинг: следы чемпионов Формулы 1 в Барселоне
Возьмите курс на адреналин с экскурсией «Картинг мирового уровня в Барселоне» - ваш шанс погрузиться в мир гонок
Начало: В месте по договоренности
«Для детей на этих картодромах есть детские карты, и равнодушным не остался еще ни один ребенок»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 510 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Любовь
    2 мая 2024
    Обзорная Барселона: детская версия
    Евгений замечательный! Не в первый раз к нему обращаемся. Каждый раз восторг. И взрослым, и детям интересно!
  • V
    Vladimir
    1 мая 2024
    Обзорная Барселона: детская версия
    Замечательная экскурсия! Евгений отличный рассказчик
  • M
    Maria
    23 апреля 2024
    Обзорная Барселона: детская версия
    Огромное спасибо Евгению за экскурсию. Очень понравилось. Дети 12 и 6 лет слушали 2 часа не отрываясь. И для взрослых тоже много полезной информации. Отдельное спасибо Евгению за практические советы по Барселоне. Рекомендую!!!!
  • А
    Алла
    7 февраля 2024
    Невероятные приключения детей в Барселоне
    Спасибо Евгению за сегодняшний день. Было очень интересно, познавательно и весело. Модно выбирать локации! Ребенок в восторге, мне понравилось еще больше) обязательно вернемся!)
  • Е
    Елена
    21 января 2024
    Невероятные приключения детей в Барселоне
    Совершенно потрясающая экскурсия для детей. У меня проблемный ребенок, но и её Евгений сумел расположить к себе. Экскурсия реально детская, шестилетке уже интересно. Да и я не скучала. Советую от души Музей науки посетить обязательно
  • M
    Micaela
    22 декабря 2023
    Невероятные приключения детей в Барселоне
    Нашей дочери 7 лет. Она была впервые на квесте с Евгением, но давно хотела, т. к. ее старшая сестра в
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    течение уже нескольких лет постоянный участник мероприятий, который организует Евгений. Далее прямая речь участницы:"Мы нашли яйца дракона, которые были в кустах. А мы их отыскали! По карте ориентироваться совсем просто, Женя нас научил. Знаешь, как надо плыть на лодке? Вот так весла вверх, проводишь над водой, опускаешь и под водой проводишь. Да, мы плавали! И черепаху трогали! И в музее шоколада были! И загадки разгадывали! И прошли полгорода вообще! Когда следующий раз пойдем с Женей?" Большое спасибо, Евгений, за впечатления, которые получили дети! Так увлекать современных детей умеет только талантливый человек!

    Нашей дочери 7 лет. Она была впервые на квесте с Евгением, но давно хотела, т. к
  • В
    Вероника
    19 сентября 2023
    Интерактивная прогулка по Старому городу для детей
    После этой экскурсии в очередной раз подумали с мужем, что экскурсии для детей нравятся нам даже больше, чем экскурсии для
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    взрослых)) Большое спасибо Наталье! дочка шла не с приподнятым настроением, но увидев карту, включилась в прогулку полностью. Разгадывала загадки, с интересом рассматривала здания. внимательно слушала (это заметно спустя некоторое время - вспоминает некоторые запомнившие детали, обсуждаем)! маршрут был построен таким образом, что мы и увидели многое (а в некоторых местах и мы с мужем побывали впервые), и при этом, не перегрелись на жарком солнышке… да и не устали, как будто бы даже. Наталья очень приятна в общении, умеет легко находить язык с детьми. Подсказала нам места для красивых фото на память, сфотографировала) В общем, от этой прогулки, экскурсии и общения остались только положительные эмоции! Еще раз - большое спасибо! Будем рекомендовать друзьям

  • М
    Марина
    5 сентября 2023
    Интерактивная прогулка по Старому городу для детей
    Отличная экскурсия. Моему 4-х летнему сыну очень понравилось. Наталья смогла заинтрересовать моего 4-х летку (и квесты, и загадки, и секреты во время маршрута), а это не такая простая задача. И для мамы много интересной и занимательной информации. Очень рекомендую.
  • С
    Соломон
    9 июля 2023
    Интерактивная прогулка по Старому городу для детей
    Прекрасная экскурсия для детей и взрослых. Наталья прекрасно держит внимание детей в течение всей экскурсии, не забывая при этом о родителях.
  • И
    Ирина
    9 июня 2019
    Виланова-и-ла-Желтру, или Маленькая Гавана
    Спасибо за экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Для детей»

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  4. Невероятные приключения детей в Барселоне
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  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Для детей" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 105 до 510. Туристы уже оставили гидам 305 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Все детские и школьные экскурсии в Барселоне! Вместе с детьми и гидами города Барселоны можно посмотреть достопримечательности, узнать историю, не по учебнику, а интересно и с полным вовлечением детей, ведь эти экскурсионные программы специально созданы для мальчишек и девчонок. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке
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