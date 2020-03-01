Мирам проводит ещё 4 экскурсии

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Антонио Гауди и другие

О знаменитом на весь мир гении вы услышите не раз, но каталонский модерн — это не только Гауди. Мы поговорим и о других архитекторах-современниках, гуляя по роскошной улице Пасео-де-Грасия. Вы рассмотрите дома Ракомора, Марсет, Льео-и-Мореры, Дом с Шипами и Шоколадный дом, а я расскажу, как они строились и кем были их заказчики. Конечно, мы не пропустим два проекта Гауди: Каса-Мила, прозванный каменоломней, и Каса-Бальо, Дом Костей.

Вокруг Саграда Фамилии

Финальным и громким аккордом станет главный шедевр Гауди — храм Святого Семейства. Почему он стал единственным смыслом жизни Гауди? Почему строительство так затягивается? Я отвечу на эти и многие другие вопросы. Вы узнаете о каждой башне и познакомитесь со скульптурами на фасаде, а в итоге расшифруете тайное послание архитектора сквозь три века.