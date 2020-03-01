Мирам проводит ещё 4 экскурсии

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  4. Барселона и модерн — Гауди и не только

Изучить красивейшие фасады города и понять величие Саграда Фамилия

Мирам
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Мирам – ваш гид
Дома с костями и драконом, шоколадный особняк и главный долгострой Европы — вас ждут не просто must-see места Барселоны, но море их архитектурных деталей и сюжетов.

Вы познакомитесь с загадочным и нарядным модерном Каталонии на Пасео-де-Грасия и на прогулке вокруг Саграда Фамилии, узнаете о заказчиках зданий и раскроете приемы архитекторов.
От 75 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Каталонии
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Барселона и модерн — Гауди и не только
Барселона и модерн — Гауди и не только

Что вас ожидает

Антонио Гауди и другие
О знаменитом на весь мир гении вы услышите не раз, но каталонский модерн — это не только Гауди. Мы поговорим и о других архитекторах-современниках, гуляя по роскошной улице Пасео-де-Грасия. Вы рассмотрите дома Ракомора, Марсет, Льео-и-Мореры, Дом с Шипами и Шоколадный дом, а я расскажу, как они строились и кем были их заказчики. Конечно, мы не пропустим два проекта Гауди: Каса-Мила, прозванный каменоломней, и Каса-Бальо, Дом Костей.

Вокруг Саграда Фамилии
Финальным и громким аккордом станет главный шедевр Гауди — храм Святого Семейства. Почему он стал единственным смыслом жизни Гауди? Почему строительство так затягивается? Я отвечу на эти и многие другие вопросы. Вы узнаете о каждой башне и познакомитесь со скульптурами на фасаде, а в итоге расшифруете тайное послание архитектора сквозь три века.

Организационные детали

Мы не осматриваем достопримечательности внутри, в том числе Саграда Фамилию. Я рекомендую посетить храм после экскурсии — билеты можно купить на официальном сайте (я подскажу время).

Барселона и модерн — Гауди и не только
Барселона и модерн — Гауди и не только
Барселона и модерн — Гауди и не только
Барселона и модерн — Гауди и не только
Барселона и модерн — Гауди и не только
Барселона и модерн — Гауди и не только
Барселона и модерн — Гауди и не только
Барселона и модерн — Гауди и не только
Барселона и модерн — Гауди и не только
Барселона и модерн — Гауди и не только

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Каталонии.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мирам
Мирам
Меня зовут Мирам. Первый раз я приехал в Барселону в 2012 году и тогда же приобрел здесь квартиру. С тех пор я приезжал сюда постоянно 3 раза в год из Петербурга. Одновременно изучал испанский язык и историю этого прекрасного города. С 2018 года живу в Барселоне постоянно. Могу предложить экскурсии по Готическому кварталу, по району Эшампле — это дома Гауди и других великих зодчих; в монастырь Монтсеррат, обзорные прогулки по городу на велосипедах и, конечно, экскурсию вокруг Саграда Фамилии.
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Мирам проводит ещё 4 экскурсии

Саграда Фамилия — символы и мифыСаграда Фамилия — символы и мифыСаграда Фамилия — символы и мифы
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Велокалейдоскоп в БарселонеВелокалейдоскоп в БарселонеВелокалейдоскоп в Барселоне
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Топ-Барселона: крыши и Готический кварталТоп-Барселона: крыши и Готический кварталТоп-Барселона: крыши и Готический квартал
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Барселона 3 в 1: крыши, велосипед, обзорнаяБарселона 3 в 1: крыши, велосипед, обзорнаяБарселона 3 в 1: крыши, велосипед, обзорная
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Пешеходные экскурсии в Барселоне

Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI векаТуда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI векаТуда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI века
16 за человека
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22 отзыва
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Первый раз в БарселонеПервый раз в БарселонеПервый раз в Барселоне
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€125
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По самым интересным местам БарселоныПо самым интересным местам БарселоныПо самым интересным местам Барселоны
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Первые шаги в БарселонеПервые шаги в БарселонеПервые шаги в Барселоне
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