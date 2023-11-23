Искусство жить свою маленькую жизнь — умение, которым жители Барселоны владеют с рождения. Чтобы научиться этому, достаточно довериться городу-празднику, очарование которого бывает нелегко разглядеть под слоем рассчитанной на туристов мишуры. Но мы на время превратимся в местных и, гуляя стандартными дорогами, будем заглядывать в нестандартные и неожиданные места.

Описание

Что вас ожидает

Мы проедем на арендованных велосипедах вдоль набережной по живописной пальмовой дорожке. Затем спешимся и пройдём пешком по прибрежным районам города — расслабленно и комфортно, с остановками на кофе или вермут на террасах с великолепными видами.

Вы увидите Готический квартал, бывшую рыбацкую деревню, яхтенную марину, Кафедральный собор, дома Гауди и локации, где снимал кино Вуди Аллен. Я покажу места, куда обычно заглядывают только те, кто тут живёт. Отведу на укромную живописную террасу, где меня впервые поцеловал мой каталонский парень. И расскажу, что значит для местных каганер и как он помогает процветанию бизнеса.

Организационные детали