Каталонский образ жизни, причудливые традиции и еда
Искусство жить свою маленькую жизнь — умение, которым жители Барселоны владеют с рождения.
Чтобы научиться этому, достаточно довериться городу-празднику, очарование которого бывает нелегко разглядеть под слоем рассчитанной на туристов мишуры.
Но мы на время превратимся в местных и, гуляя стандартными дорогами, будем заглядывать в нестандартные и неожиданные места.
Чтобы научиться этому, достаточно довериться городу-празднику, очарование которого бывает нелегко разглядеть под слоем рассчитанной на туристов мишуры.
Но мы на время превратимся в местных и, гуляя стандартными дорогами, будем заглядывать в нестандартные и неожиданные места.
Ближайшие даты:
23
ноя
ноя
24
ноя
ноя
25
ноя
ноя
26
ноя
ноя
27
ноя
ноя
28
ноя
ноя
29
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
Мы проедем на арендованных велосипедах вдоль набережной по живописной пальмовой дорожке. Затем спешимся и пройдём пешком по прибрежным районам города — расслабленно и комфортно, с остановками на кофе или вермут на террасах с великолепными видами.
Вы увидите Готический квартал, бывшую рыбацкую деревню, яхтенную марину, Кафедральный собор, дома Гауди и локации, где снимал кино Вуди Аллен. Я покажу места, куда обычно заглядывают только те, кто тут живёт. Отведу на укромную живописную террасу, где меня впервые поцеловал мой каталонский парень. И расскажу, что значит для местных каганер и как он помогает процветанию бизнеса.
Организационные детали
- Я бронирую для нас велосипеды. Их аренда оплачивается отдельно — €12/чел.
- По желанию экскурсию можно провести только пешком + какие-то участки можно проехать на общественном транспорте — €2,4 в одну сторону
- Дополнительные расходы (по желанию): напитки на террасах — от €6, обед в ресторане — от €18
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 7 лет. Можно младше на усмотрение родителей.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле Французского вокзала
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Elena — ваш гид в Барселоне
Hola! Bon día! Я Лена. Или Катя, но это только для тех, кто слушал питерское Radio Maximum в середине 2010-х. Радиодиджей с 20-тилетним стажем, 16-ю странами, в которых мне повезло пожить, последние 4 года живущая в Барселоне. Местные друзья называют мои экскурсии «эскапада». Это означает, что мы совершим побег в другую реальность и проживём день насыщенно, как в кино. Нам по пути, если вы открыты другим культурам, цените моменты обычной жизни, любите вкусно поесть и обожаете, когда от красоты вокруг захватывает дух.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Барселоны
Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Летние
На весь день
Гауди
Почувствовать себя местным
Уникальный опыт
На велосипеде
Гастрономические
Похожие туры из Барселоны
Индивидуальная
3 часа
Самые красивые места Барселоны: прогулка на велосипеде или электросамокате
Поразиться каталонской предприимчивости и под другим углом рассмотреть достопримечательности города
у памятника Колумбу
Завтра
23 ноя
24 ноя
25 ноя
от €118 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экотур в каталонских горах
Подъем по горному массиву Монтсени к водопадам и церкви Айгвафреда де Дальт XI века
в деревне Aiguafreda
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
€80 за человека
Групповая
3 часа
По Барселоне - на велосипеде
Увидеть более 25 достопримечательностей на групповой велоэкскурсии
возле нашего офиса
Завтра
23 ноя
24 ноя
25 ноя
€23 за человека