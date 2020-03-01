Мария проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

История создания

Парк, как и окружающий его район Орта-Гуинардо, прекрасное место, где царит тишина и спокойствие в стороне от шумных достопримечательностей центра. Я расскажу о зарождении проекта в 18 веке, заказе маркиза Десвальса и именитом архитекторе Доменико Багутти, о тесной связи истории парка с историей Барселоны, смене эпох, мод и судьбах пригородных усадеб. Вы узнаете о редких растениях и необычных обитателях территории и, возможно даже, встретите диких посетителей из окрестных лесов. Кроме того, я расскажу о важных королевских визитах и съемках фильма «Парфюмер».

Распутываем загадочные клубки

Я расскажу о структуре парка, состоящего из Придомного, Неоклассического и Романтического садов. Определить, где какой, станет настоящей загадкой, ведь создатели видели эти термины совсем не так, как мы. Я также напомню основы греко-римской мифологии и познакомлю с местными нимфами. В центре парка вы «возьмете клубок» из рук Ариадны и попробуете самостоятельно выйти из самого настоящего лабиринта. Поверьте, это не так просто, как может показаться! По пути освежите в памяти историю о Минотавре и Тесее и разгадаете еще несколько посланий, которые оставили творцы парка. В завершение вы прогуляетесь по атмосферному саду, где каждый элемент напоминает о бренности бытия, но оставляет в душе чувство приятного умиротворения. И выйдете к симпатичному водопаду.

Кому подходит экскурсия