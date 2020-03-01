Мария проводит ещё 1 экскурсию

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  4. Парк-лабиринт д’Орта — зачарованный уголок Барселоны

Проникнуться атмосферой старейшего парка Каталонии, отгадать его загадки и выбраться из лабиринта

Мария
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Мария – ваш гид
Обворожительный парк не зря посещали короли и выбрали местом съемок «Парфюмера».

На прогулке вдали от городской суеты поговорим о диковинных растениях и животных; масонах, римлянах и испанцах; красоте и архитектуре.

И вместе распутаем клубок хитрого сплетения мифологии, истории одной семьи и нескольких эпох Барселоны.
От 90 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча в районе станции метро Mundet
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Парк-лабиринт д’Орта — зачарованный уголок Барселоны
Парк-лабиринт д’Орта — зачарованный уголок Барселоны

Что вас ожидает

История создания
Парк, как и окружающий его район Орта-Гуинардо, прекрасное место, где царит тишина и спокойствие в стороне от шумных достопримечательностей центра. Я расскажу о зарождении проекта в 18 веке, заказе маркиза Десвальса и именитом архитекторе Доменико Багутти, о тесной связи истории парка с историей Барселоны, смене эпох, мод и судьбах пригородных усадеб. Вы узнаете о редких растениях и необычных обитателях территории и, возможно даже, встретите диких посетителей из окрестных лесов. Кроме того, я расскажу о важных королевских визитах и съемках фильма «Парфюмер».

Распутываем загадочные клубки
Я расскажу о структуре парка, состоящего из Придомного, Неоклассического и Романтического садов. Определить, где какой, станет настоящей загадкой, ведь создатели видели эти термины совсем не так, как мы. Я также напомню основы греко-римской мифологии и познакомлю с местными нимфами. В центре парка вы «возьмете клубок» из рук Ариадны и попробуете самостоятельно выйти из самого настоящего лабиринта. Поверьте, это не так просто, как может показаться! По пути освежите в памяти историю о Минотавре и Тесее и разгадаете еще несколько посланий, которые оставили творцы парка. В завершение вы прогуляетесь по атмосферному саду, где каждый элемент напоминает о бренности бытия, но оставляет в душе чувство приятного умиротворения. И выйдете к симпатичному водопаду.

Кому подходит экскурсия

  • Всем, кто хочет разнообразить отдых в Барселоне посещением малоизвестных и красивых мест со своей историей.
  • Детям прогулка также понравится, так как прохождение лабиринта напоминает настоящий квест!

Организационные детали

Стоимость билета в лабиринт — 2,17 евро (оплачивается дополнительно).

Парк-лабиринт д’Орта — зачарованный уголок Барселоны
Парк-лабиринт д’Орта — зачарованный уголок Барселоны
Парк-лабиринт д’Орта — зачарованный уголок Барселоны
Парк-лабиринт д’Орта — зачарованный уголок Барселоны
Парк-лабиринт д’Орта — зачарованный уголок Барселоны
Парк-лабиринт д’Орта — зачарованный уголок Барселоны
Парк-лабиринт д’Орта — зачарованный уголок Барселоны
Парк-лабиринт д’Орта — зачарованный уголок Барселоны
Парк-лабиринт д’Орта — зачарованный уголок Барселоны
Парк-лабиринт д’Орта — зачарованный уголок Барселоны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе станции метро Mundet.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Меня зовут Мария. Я — гид, которому скучно на стандартных монотонных экскурсиях. Моя специализация — экскурсии с изюминкой, легенды, секреты, известные даже не каждому местному жителю, гастрономические и винные туры, зеленый и культурный туризм. Туры проходят в формате полного погружения в историю, культуру, наслаждения для всех 5 чувств восприятия. Присоединяйтесь!
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