Вадим проводит ещё 1 экскурсию

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Открываем город по-новому, наслаждаясь каждым моментом

Вадим
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Вадим – ваш гид
Неважно, в который раз вы в Барселоне, — в этом городе всегда найдётся что-то, что вас удивит и вдохновит.

А главное, что здесь так много мест, где можно просто насладиться мгновением и запечатлеть его.

Вы будете просто в удовольствие гулять по столице Каталонии, погружаться в её атмосферу, пробовать вкусности, смеяться и узнавать интересные факты, а я смогу уловить каждый удачный кадр.
299 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Прогулка по Барселоне с фотосъёмкой
Прогулка по Барселоне с фотосъёмкой

Что вас ожидает

История и знаковые места Барселоны
Я расскажу самое главное из истории иберийского полуострова, Испании, Каталонии и её столицы со времен Римской империи и до наших дней. Вы насладитесь видом на город с горы Монтжуик, прогуляетесь по Готическому кварталу и увидите творения великого Гауди. Пройдёте музей Жоана Миро, Олимпийских игр им. Самаранча и Национальный музей искусства Каталонии, куда сможете заглянуть после экскурсии. А во время — зайдёте в лавку пряностей, где снимали фильм «Парфюмер», загадаете желание под Мостом вздохов и узнаете, где находятся Пупок Барселоны, Дом с «глазами» и тайный ресторан мишленовского повара.

Остановить мгновение
Знакомиться с традициями и секретами каталонской столицы вы будете в ритме неспешной прогулки, смакуя каждую минуту времени в этом городе. Позволите себе чашечку кофе в первоклассной кондитерской, попробуете «лучшее пирожное мира» из 28 ингредиентов и будете дегустатором в трюфельном магазинчике, винотеке и хамонной лавке. Если захотите, присядете на корни каменных дубов, которые растут поверх земли, узнаете, где в Барселоне любимый ресторан Вуди Аллена и какой там потрясающий вид на побережье, или заберётесь на холм Кольсерола — самую высокую точку города. Вы не забудете ни мгновения этого дня, потому что я смогу «поймать» каждый счастливый взгляд и улыбку.

Организационные детали

Фотосъемка и пакет фотографий уже включены в стоимость экскурсии

Прогулка по Барселоне с фотосъёмкой
Прогулка по Барселоне с фотосъёмкой
Прогулка по Барселоне с фотосъёмкой
Прогулка по Барселоне с фотосъёмкой
Прогулка по Барселоне с фотосъёмкой
Прогулка по Барселоне с фотосъёмкой
Прогулка по Барселоне с фотосъёмкой
Прогулка по Барселоне с фотосъёмкой
Прогулка по Барселоне с фотосъёмкой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вадим
Вадим
Hola Amigos! С определенного времени я живу здесь, исследую историю и культуру, изучаю язык и кухню, знакомлюсь с потрясающими людьми и сам организовываю индивидуальные маршруты /экскурсионные прогулки по самым красивым и правильным местам. А так же заряжаю хорошим настроением и позитивом!
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Вадим проводит ещё 1 экскурсию

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