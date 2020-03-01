Вадим проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

История и знаковые места Барселоны

Я расскажу самое главное из истории иберийского полуострова, Испании, Каталонии и её столицы со времен Римской империи и до наших дней. Вы насладитесь видом на город с горы Монтжуик, прогуляетесь по Готическому кварталу и увидите творения великого Гауди. Пройдёте музей Жоана Миро, Олимпийских игр им. Самаранча и Национальный музей искусства Каталонии, куда сможете заглянуть после экскурсии. А во время — зайдёте в лавку пряностей, где снимали фильм «Парфюмер», загадаете желание под Мостом вздохов и узнаете, где находятся Пупок Барселоны, Дом с «глазами» и тайный ресторан мишленовского повара.

Остановить мгновение

Знакомиться с традициями и секретами каталонской столицы вы будете в ритме неспешной прогулки, смакуя каждую минуту времени в этом городе. Позволите себе чашечку кофе в первоклассной кондитерской, попробуете «лучшее пирожное мира» из 28 ингредиентов и будете дегустатором в трюфельном магазинчике, винотеке и хамонной лавке. Если захотите, присядете на корни каменных дубов, которые растут поверх земли, узнаете, где в Барселоне любимый ресторан Вуди Аллена и какой там потрясающий вид на побережье, или заберётесь на холм Кольсерола — самую высокую точку города. Вы не забудете ни мгновения этого дня, потому что я смогу «поймать» каждый счастливый взгляд и улыбку.