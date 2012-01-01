Этот музей 🖼 представляет собой пересечение пространств, объектов и времени. В этом месте переплетаются хроника и история 📖, а каждый уголок имеет свое значение – вас ждет множество открытий и новых знаний.

Все, что представлено в музее, полно странностей и вопросов. Цель таких экспонатов – затронуть будничную действительность посетителя и подарить уникальный опыт.

В основе презентации коллекции Центра искусств королевы Софии лежит мультиповествование с определенной точкой зрения. Оцените всю таинственность искусства и взгляните на него по-новому.

Традиционные жанры здесь сосуществуют бок о бок с фотографией, кино 🎥, звуком и танцем. С билетом на день у вас будет доступ к более чем 21, 000 работам, находящимся сейчас на выставке в главном здании.

Аудиогид на русском языке можно приобрести в музее за 4. 5 €