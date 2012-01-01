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Мадрид: вход вне очереди в Центр искусств королевы Софии

TicketsS
TicketsS – Гид из Мадрида
Центр искусств королевы Софии имеет самую значительную коллекцию современного искусства в Мадриде, включая знаменитую картину «Герника» Пикассо.

В музее даже представлены работы художников Дали и Миро.

Когда-то здание, в котором располагается музей 🖼, служило госпиталем.

Сейчас же оно служит людям в культурно-историческом аспекте, знакомя гостей с великолепной выставкой самых значимых деятелей мира.

Мы предлагаем вам пройти сюда без очереди, чтобы не тратить зря время, а сразу наслаждаться искусством.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная

  • €12 за человека

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Мадрид: вход вне очереди в Центр искусств королевы Софии
Мадрид: вход вне очереди в Центр искусств королевы Софии

Что вы увидите

  • Центр искусств королевы Софии
Этот музей 🖼 представляет собой пересечение пространств, объектов и времени. В этом месте переплетаются хроника и история 📖, а каждый уголок имеет свое значение – вас ждет множество открытий и новых знаний.
Все, что представлено в музее, полно странностей и вопросов. Цель таких экспонатов – затронуть будничную действительность посетителя и подарить уникальный опыт.
В основе презентации коллекции Центра искусств королевы Софии лежит мультиповествование с определенной точкой зрения. Оцените всю таинственность искусства и взгляните на него по-новому.
Традиционные жанры здесь сосуществуют бок о бок с фотографией, кино 🎥, звуком и танцем. С билетом на день у вас будет доступ к более чем 21, 000 работам, находящимся сейчас на выставке в главном здании.
Аудиогид на русском языке можно приобрести в музее за 4. 5 €
Что входит
  • Входной билет в Центр искусств королевы Софии
  • Временные выставки
  • Комиссия за бронирование и сопровождение
Что не входит
  • Личные расходы
  • Гид
  • Аудиогид (можно приобрести в музее за 4. 5 €)
Начало и место завершения
🚩 Unnamed Road, 28012 Madrid
Мадрид: вход вне очереди в Центр искусств королевы Софии
Мадрид: вход вне очереди в Центр искусств королевы Софии
Мадрид: вход вне очереди в Центр искусств королевы Софии
Мадрид: вход вне очереди в Центр искусств королевы Софии

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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