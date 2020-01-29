18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

¡Hola, Мадрид! Первая прогулка по космополитичной столице Испании

Минимум занудной истории, максимум веселья и интересных фактов о жизни города!

Я не буду рассказывать о палках-копалках, найденных в Мадриде, и грузить вас датами из богатой истории Испании. Вместо этого — покажу вам саму жизнь города, его архитектурную эстетику и культурные особенности. Вы поймёте, какие люди живут в Мадриде, каков его ритм, когда и что здесь принято есть, где гулять и куда ходить по вечерам. Я буду счастлива, если вы закидаете меня вопросами и составите компанию в бодрой и увлекательной прогулке по этому чудесному городу.