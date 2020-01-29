18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Особенности испанской кухни Во время этого гастрономического приключения я расскажу о главных блюдах разных городов и регионов Испании. Вы узнаете, почему на севере и в центре едят больше мяса, а на юге предпочитают рыбу и зелень. Откроете многочисленные сезонные блюда и места, где их можно попробовать. Особенности национального пития вина и сидра, необычный испанский завтрак с тёртым томатом и чашечкой крепкого кортадо, секреты «mirienda» — я с радостью поделюсь этими и другими гастрономическими традициями.
Добрый день, друзья!
Меня зовут Арина. Мне 22 года, и я уже объездила 7% глобуса и 26% Европы. Имею два высших образования в зарубежных университетах.
Я ходячий путеводитель-любитель. Обладаю знаниями испанской гастрономии и сервиса, люблю "откапывать" нестандартные места для своих гостей.
Мой особый говор и позитив не дадут вам заскучать, так как у меня "жужжит" вам рассказать об интересностях Мадрида.
Гид - волшебная. Встречая такого человека, влюбляешься в страну с первой минуты. Удивительное чувство юмора, значит города, вкуснейшие рекомендации.
Если вы читаете описание и ищете по-настоящему классного Гида, просто поверьте на слово и пигмент Арине!
анатолий
26 января 2020
Арина супер. классная, веселая и вкусная экскурсия пролетела как одно мгновение осталось впечатление еще, рекомендую всем
Замечательная, влюблённая в свой город Арина, прекрасный и знающий гид. С огромным удовольствием походили, послушали об испанской кухне и вкусно поели и выпили. Спасибо, Арина!
Ольга
30 июля 2019
Были на экскурсии с Ариной. Сама девочка нам очень понравилась, но вот от экскурсии мы остались не в восторге. Думаем, что Арина будет хороша для молодых людей, которым наверняка понравятся ее задор, доброжелательность и ... непритязательность в еде. Спасибо
Olga
27 июня 2019
Арина просто супер зажигалка! Она показала нам местную кухню с самой интересной и вкусной стороны, и при этом ещё умудрилась поделиться огромным количеством интересных фактов о Мадриде. Если вы хотите увидеть Мадрид глазами местного человека, который безумно любит свой город, очень рекомендуем эту экскурсию!
Арина- заряд позитива, драйва и положительных эмоций. Нас захватил ее ураган любви к Испании, испанской еде и людям.
Мария
23 апреля 2019
Арина, спасибо Вам большое! Вы прекрасный гид, интересный собеседник и просто искрящаяся жизнью девушка! Мы провели с Вами прекрасное время, гуляя по солнечному весеннему Мадриду. От Вас получаешь море позитива и заряд энергии. Спасибо за все те вкусности, что удалось с Вами попробовать, за Ваши советы, рекомендации и внимание! От всей души желаю Вам приятных компаний на Ваших экскурсиях - таких, какой Вы было для нас!)))
Минимум занудной истории, максимум веселья и интересных фактов о жизни города!
Я не буду рассказывать о палках-копалках, найденных в Мадриде, и грузить вас датами из богатой истории Испании. Вместо этого — покажу вам саму жизнь города, его архитектурную эстетику и культурные особенности. Вы поймёте, какие люди живут в Мадриде, каков его ритм, когда и что здесь принято есть, где гулять и куда ходить по вечерам. Я буду счастлива, если вы закидаете меня вопросами и составите компанию в бодрой и увлекательной прогулке по этому чудесному городу.
Если вы только ступили на мадридскую землю с трапа самолёта или порога поезда, то это путешествие для вас! В увлекательной поездке мимо главных достопримечательностей вас ждёт знакомство с иберийскими легендами и традициями, легкими для восприятия историческими фактами о Мадриде и Испании, и конечно, множество эстетических удовольствий.
Попробовать популярные напитки, закусить тапас и узнать о культуре пития и гастрономии Испании
Мы прогуляемся по центру города, посетим секретные бары, куда редко заглядывают туристы, и продегустируем знаменитые испанские закуски. Я поделюсь любопытными фактами о предлагаемых напитках и «барных» традициях. Через гастрономические предпочтения вы поймете характер испанцев, а Мадрид проложит путь к вашему сердцу — через желудок!
Научитесь разбираться в испанских тапас и продегустируйте их в лучших барах города
Эта гастрономическая экскурсия – настоящая находка для путешественников, которые желают поближе познакомиться с мадридской кухней и открыть для себя лучшие заведения города. Вы посетите самые интересные и популярные среди горожан бары Мадрида, познакомитесь с испанскими закусками тапас, научитесь разбираться в местном вине и почувствуете себя настоящим испанцем. После нашей веселой и содержательной дегустации вы станете настоящим знатоком испанских аперитивов и мадридских баров!
Колоритные винотеки, сыры, хамон и мир испанского виноделия
Предлагаю вам почувствовать себя начинающим сомелье! В винной лавке, старинном погребе и винотеке вы попробуете разобраться во вкусовых нюансах испанских вин и угоститесь типичными закусками. Узнаете, чем отличаются вина разных регионов страны и попробуете херес, научитесь самостоятельно подбирать вино под тапас и здорово проведёте вечер, перенимая гастрономические привычки жителей Мадрида.
Гастрономическое приключение для гурманов: от рынка и бара до культового ресторана
Мадрид — европейский чемпион по количеству баров. Но помимо ночной жизни, здесь существует богатейший гастрономический мир, способный удивить и порадовать самую разную публику. Не выезжая из Мадрида, вы сможете совершить гастрономическое путешествие по всей Испании, от Малаги до Астуриаса. Моя задача — стать вашим проводником и показать, что гастрономия может быть очень демократичной по форме и цене.
Влюбиться в Мадрид на прогулке по его самым атмосферным районам
Испанская столица — это не только тихий исторический центр. Особое удовольствие после «обязательной программы», увидеть альтернативную, авангардную часть города, спрятанную за монументальными зданиями центральных улиц. Именно здесь радуются жизни студенты, художники, дизайнеры, актеры и гости со всего света. Пара часов в этом круговороте и вы узнаете, почему в Мадрид так легко влюбиться с первого взгляда.
Увидеть кусочек настоящей мадридской жизни и стать знатоком местных деликатесов
Не стоит думать, что местные рынки – это только лишь прилавки и обычный набор продуктов. Скорее их можно сравнить с театральной сценой, где ежедневно разыгрывается гастрономический спектакль со своими харáктерными ролями. На время экскурсии вы станете его полноправными участниками, чтобы оценить высокое качество местных продуктов. И, конечно, как следует их продегустировать.