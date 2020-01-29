18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Открыть испанскую кухню и с аппетитом прогуляться по столице

Арина
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Арина – ваш гид
Амигос, в этом походе по аппетитным тропам Мадрида у вас будет возможность ощутить всю сочность, свежесть и экстравагантность местной кухни! Вы насладитесь видами хамона в музее, найдёте самые вкусные тапас на рынке, попробуете испанский вермут в колоритной таверне, откроете местный сидр и угоститесь турроном.

А я расскажу всё самое интересное о гастрономии солнечной Испании!
105 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии18 отзывов
4.89
По Мадриду натощак!
По Мадриду натощак!

Что вас ожидает

Особенности испанской кухни
Во время этого гастрономического приключения я расскажу о главных блюдах разных городов и регионов Испании. Вы узнаете, почему на севере и в центре едят больше мяса, а на юге предпочитают рыбу и зелень. Откроете многочисленные сезонные блюда и места, где их можно попробовать. Особенности национального пития вина и сидра, необычный испанский завтрак с тёртым томатом и чашечкой крепкого кортадо, секреты «mirienda» — я с радостью поделюсь этими и другими гастрономическими традициями.

Поесть по-мадридски
Хамон, тапас, вермут, туррон — приготовьтесь насладиться разными гранями безграничной кухни Мадрида! Вас ждёт:

  • Музей Хамона — вы продегустируете несколько видов кулинарного символа страны, научитесь различать сорта этого деликатеса и узнаете об особенностях его нарезки.
  • Рынок San Miguel — на старейшем крытом рынке Мадрида огромный выбор испанских блюд. Я помогу сориентироваться в многообразии вкусов тапас и расскажу об особенностях металлического здания рынка.
  • Ресторан-бар с настоящими басками — идеальное место, чтобы запить пинчос сидром из Страны Басков. Подача сидра — отдельное шоу!
  • Таверна в доме Сервантеса — в старейшей таверне Мадрида вы попробуете знаменитый местный вермут и узнаете об особенностях Литературного района.
  • Десерт — в конце прогулки, конечно, десерт! В одном из лучших магазинов вы попробуете туррон, узнаете, когда его обычно дарят, и откроете другие традиционные сладкие угощения.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включены блюда и напитки, которые вы будете пробовать (ориентировочно 20-30 € на человека).

По Мадриду натощак!
По Мадриду натощак!
По Мадриду натощак!
По Мадриду натощак!
По Мадриду натощак!
По Мадриду натощак!
По Мадриду натощак!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Арина
Арина
Добрый день, друзья! Меня зовут Арина. Мне 22 года, и я уже объездила 7% глобуса и 26% Европы. Имею два высших образования в зарубежных университетах. Я ходячий путеводитель-любитель. Обладаю знаниями испанской гастрономии и сервиса, люблю "откапывать" нестандартные места для своих гостей. Мой особый говор и позитив не дадут вам заскучать, так как у меня "жужжит" вам рассказать об интересностях Мадрида.
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18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

29 января 2020
Гид - волшебная. Встречая такого человека, влюбляешься в страну с первой минуты. Удивительное чувство юмора, значит города, вкуснейшие рекомендации.
Если вы читаете описание и ищете по-настоящему классного Гида, просто поверьте на слово и пигмент Арине!
26 января 2020
Арина супер. классная, веселая и вкусная экскурсия пролетела как одно мгновение осталось впечатление еще, рекомендую всем
Konstantin
9 января 2020
Арина - блестящий знаток испанской кухни и ходячий позитив!
Отличная прогулка!)
27 ноября 2019
Было очень весело, интересно и вкусно!
10 октября 2019
Замечательная, влюблённая в свой город Арина, прекрасный и знающий гид. С огромным удовольствием походили, послушали об испанской кухне и вкусно поели и выпили. Спасибо, Арина!
30 июля 2019
Были на экскурсии с Ариной. Сама девочка нам очень понравилась, но вот от экскурсии мы остались не в восторге. Думаем, что Арина будет хороша для молодых людей, которым наверняка понравятся ее задор, доброжелательность и ... непритязательность в еде. Спасибо
27 июня 2019
Арина просто супер зажигалка! Она показала нам местную кухню с самой интересной и вкусной стороны, и при этом ещё умудрилась поделиться огромным количеством интересных фактов о Мадриде. Если вы хотите увидеть Мадрид глазами местного человека, который безумно любит свой город, очень рекомендуем эту экскурсию!
29 апреля 2019
Отличная экскурсия, фееричный гид, рекомендую всем!
28 апреля 2019
Арина- заряд позитива, драйва и положительных эмоций. Нас захватил ее ураган любви к Испании, испанской еде и людям.
23 апреля 2019
Арина, спасибо Вам большое! Вы прекрасный гид, интересный собеседник и просто искрящаяся жизнью девушка! Мы провели с Вами прекрасное время, гуляя по солнечному весеннему Мадриду. От Вас получаешь море позитива и заряд энергии. Спасибо за все те вкусности, что удалось с Вами попробовать, за Ваши советы, рекомендации и внимание! От всей души желаю Вам приятных компаний на Ваших экскурсиях - таких, какой Вы было для нас!)))
Ещё 8 отзывов

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