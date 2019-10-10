Флоренция: тур со входом вне очереди в галерею Уффици

Непозволительно терять время в очередях, ведь шедевры Рафаэля, Боттичелли

4.5
435 отзывов
В группе
до 50 чел.
Непозволительно терять время в очередях, ведь шедевры Рафаэля, Боттичелли и Микеланджело — это лишь малая часть всемирно известной коллекции в галерее Уффици.

Гид проведет вас сразу внутрь, и экскурсия начнется.

Вам не придется стоять в очередях.
Флоренция: тур со входом вне очереди в галерею Уффици
Флоренция: тур со входом вне очереди в галерею Уффици
Флоренция: тур со входом вне очереди в галерею Уффици
Флоренция: тур со входом вне очереди в галерею Уффици
Флоренция: тур со входом вне очереди в галерею Уффици
Флоренция: тур со входом вне очереди в галерею Уффици
Флоренция: тур со входом вне очереди в галерею Уффици
Флоренция: тур со входом вне очереди в галерею Уффици
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Минуйте очереди и исследуйте знаменитую галерею Уффици с опытным профессиональным гидом
  2. Осмотрите шедевры Боттичелли, Микеланджело и Рафаэля и другие произведения искусства, охватывающие более 15 веков
Вы ненавидите ждать в очереди? Пропустите очередь в галерее Уффици и посмотрите все это с опытным гидом в этом общем или частном туре.
Двухчасовая экскурсия под руководством опытного официального гида познакомит вас с некоторыми из самых захватывающих произведений искусства эпохи Возрождения, включая «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли и единственный шедевр Микеланджело на дереве. Также экспонируется загадочное произведение Леонардо да Винчи «Поклонение волхвов».
Сама галерея является произведением искусства, созданным по инициативе Козимо I Медичи. Один из старейших художественных музеев Европы, он хранит сокровища, собранные по заказу одной из самых известных семей континента.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Плата за вход и бронирование
  • Тур с гидом
  • Наушники, чтобы отлично слышать гида
Что не входит
  • Трансфер от/до отеля.
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
  • Паспорт или ID-карта для детей
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Курение
  • Чемоданы и большие сумки
Важная информация
  • Обратите внимание, что длина тура при проведении одновременно на двух языках составляет три часа
  • Из-за того, что 1 декабря действует свободный вход в музей, проход без очереди не гарантируется в этот день. В связи с этим цена тура будет снижена
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
  • Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
  • Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

M
10 окт 2019
Наш гид Джулио (?) Был на месте встречи до нашего приезда. Перед тем, как мы ушли, мы убедились, что все технологии работают хорошо. Уффици очень занят, но гид позаботился о том, чтобы мы увидели все, что нужно посмотреть, и остановился, чтобы объяснить произведения искусства, которые мне были интересны. Очень знающий и страстный. Хорошо стоит денег. Настоятельно рекомендуется.
K
27 окт 2021
The Museum was beyond words! And our guide made the experience all that much more enjoyable. His knowledge allowed us to understand what was going on at the time of the works of art and the meaning behind some of them. A little peak into the mind of the artist. It brought the whole time period to life in my mind.
J
9 сен 2021
This was a great tour! Our guide was so patient with us, we have two small children. She showed us all the main and most famous of the paintings in the museum and she was able to answer all our questions about them. She was so very knowledgable that it truly made the experience worth while. I would suggest this to anyone looking to visit the museum for the first time. After the initial tour you are able to stay in the museum to view all the other exhibits. Our guide also gave us the history of the museum and the family that created it. Our guides name was Glenda and she was AMAZING!
Ещё 432 отзыва

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