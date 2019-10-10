Вы ненавидите ждать в очереди? Пропустите очередь в галерее Уффици и посмотрите все это с опытным гидом в этом общем или частном туре.

Двухчасовая экскурсия под руководством опытного официального гида познакомит вас с некоторыми из самых захватывающих произведений искусства эпохи Возрождения, включая «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли и единственный шедевр Микеланджело на дереве. Также экспонируется загадочное произведение Леонардо да Винчи «Поклонение волхвов».

Сама галерея является произведением искусства, созданным по инициативе Козимо I Медичи. Один из старейших художественных музеев Европы, он хранит сокровища, собранные по заказу одной из самых известных семей континента.