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Входной билет в Палаццо Веккьо

4.6
15 отзывов
Tickets. Florence
Tickets. Florence – Гид из Флоренции
Палаццо Веккьо можно назвать символом города.

Начиная с 13 века здесь, на площади Синьории, в самом центре Флоренции, жили самые влиятельные семейства Италии.

И до сих пор каждая деталь интерьера является произведением искусства.

Сейчас в Палаццо Веккьо хранятся работы Микеланджело, Донателло и Бандинелли, маска Данте, старинные фрески, статуи, картины и карты.

Чтобы попасть во дворец без очередей, входные билеты 🎫 лучше приобрести заранее.
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Входной билет в Палаццо Веккьо
Входной билет в Палаццо Веккьо

Что вы увидите

  • Палаццо Веккьо
Палаццо-Веккьо был воздвигнут в 1299 году и первоначально резиденцией правительства Флоренции. В начале своей истории 📖 он назывался Новым, затем сменил название на Дворец Синьории (в 15 веке правители коммуны объявили себя «синьорами»), а в 16 веке приобрёл имя Палаццо Дукале — тогда сюда переехал тосканский герцог Козимо Медичи. В то же время здание было реконструировано сообразно нуждам нового владельца, и теперешний вид дворца относится как раз к концу 16 века. Ну а с переездом Медичи в новый дворец (Палаццо-Питти) Палаццо Дукале стали называть Палаццо-Веккьо («старый») и использовать для хранения фамильных драгоценностей и церемониальных костюмов. В 1871 году Палаццо-Веккьо обрёл первоначальную функцию — вновь стал служить резиденцией Флорентийской городской администрации.

Организационные детали:

  • Посетители с льготными и / или бесплатными билетами должны предъявить свои билеты 🎫 при входе и подтвердить свое право на льготу.
  • Бесплатные билеты оформляются только в случае, если приобретается хотя бы один билет за полную или льготную стоимость.
  • Билет действителен в течение 6 месяцев с даты покупки.
  • Билеты не подлежат обмену или возврату.
  • Знакомство с Палаццо-Веккьо неизменно начинается с центрального входа. Здесь сразу же обращает на себя внимание массивный мраморный фронтиспис начала 16 века: между двумя львами помещена монограмма Иисуса Христа и хвалебная надпись на латыни. А справа и слева от входа находятся две знаменитые скульптуры: «Давид» Микеланджело и «Геркулес и Какус» Бандинелли (не обольщайтесь: «Давид» — копия, оригинал можно увидеть в Галерее Академии).
Три внутренних двора Палаццо настолько роскошны, что поневоле задаёшься вопросом: могут ли быть интерьеры ещё блистательнее... Здесь можно увидеть статуи Вероккьо и фрески Вазари, а вода, льющаяся из носа дельфина-фонтана, доставляется сюда аж из садов Боболи!
Зал Чинквеченто — центральное парадное помещение дворца; к нему ведёт изумительной красоты массивная лестница работы Вазари. Его размеры — 52 на 23 метра, на стенах можно увидеть монументальные фрески, изображающие победы Флоренции над Пизой и Сиеной, а 39 потолочных панелей расписаны по мотивам жизненных событий Козимо Медичи. В нишах расположены многочисленные скульптуры, самая значимая из которых — «Гений победы» Микеланджело. А в студиоло (маленьком кабинете) Медичи можно увидеть стенные барочные панели с росписью, скрывающие за собой шкафы.
На втором этаже Палаццо-Веккьо непременно стоит посетить Зал стихий с фресками, изображающими воду, огонь, землю и т. д., террасу Сатурна, с которой открывается прекрасный вид на исторический центр Флоренции, Зал Геркулеса, Дом львов, где старший Козимо действительно содержал хищников, развлекаясь травлей животных, Обеденный зал и будуар Элеоноры.
В капелле Синьории обращает на себя внимание лазурный потолок с золотыми фасетками и французскими королевскими лилиями, многочисленные фрески на библейские темы, а также оригинальная статуя «Юдифь и Олоферн» работы Донателло. А в Гардеробной комнате исключительно интересен старинный гигантский глобус «маппа мунди» и 53 географические карты 16 века.
Что входит
  • входной билет
Что не входит
  • услуги гида
Начало и место завершения
🚩 Piazza Signoria 1
Входной билет в Палаццо Веккьо
Входной билет в Палаццо Веккьо
Входной билет в Палаццо Веккьо
Входной билет в Палаццо Веккьо

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  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Tickets. Florence
Tickets. Florence
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15 отзывов оставили туристы

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