Палаццо-Веккьо был воздвигнут в 1299 году и первоначально резиденцией правительства Флоренции. В начале своей истории 📖 он назывался Новым, затем сменил название на Дворец Синьории (в 15 веке правители коммуны объявили себя «синьорами»), а в 16 веке приобрёл имя Палаццо Дукале — тогда сюда переехал тосканский герцог Козимо Медичи. В то же время здание было реконструировано сообразно нуждам нового владельца, и теперешний вид дворца относится как раз к концу 16 века. Ну а с переездом Медичи в новый дворец (Палаццо-Питти) Палаццо Дукале стали называть Палаццо-Веккьо («старый») и использовать для хранения фамильных драгоценностей и церемониальных костюмов. В 1871 году Палаццо-Веккьо обрёл первоначальную функцию — вновь стал служить резиденцией Флорентийской городской администрации.

Организационные детали:

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Знакомство с Палаццо-Веккьо неизменно начинается с центрального входа. Здесь сразу же обращает на себя внимание массивный мраморный фронтиспис начала 16 века: между двумя львами помещена монограмма Иисуса Христа и хвалебная надпись на латыни. А справа и слева от входа находятся две знаменитые скульптуры: «Давид» Микеланджело и «Геркулес и Какус» Бандинелли (не обольщайтесь: «Давид» — копия, оригинал можно увидеть в Галерее Академии).

Три внутренних двора Палаццо настолько роскошны, что поневоле задаёшься вопросом: могут ли быть интерьеры ещё блистательнее... Здесь можно увидеть статуи Вероккьо и фрески Вазари, а вода, льющаяся из носа дельфина-фонтана, доставляется сюда аж из садов Боболи!

Зал Чинквеченто — центральное парадное помещение дворца; к нему ведёт изумительной красоты массивная лестница работы Вазари. Его размеры — 52 на 23 метра, на стенах можно увидеть монументальные фрески, изображающие победы Флоренции над Пизой и Сиеной, а 39 потолочных панелей расписаны по мотивам жизненных событий Козимо Медичи. В нишах расположены многочисленные скульптуры, самая значимая из которых — «Гений победы» Микеланджело. А в студиоло (маленьком кабинете) Медичи можно увидеть стенные барочные панели с росписью, скрывающие за собой шкафы.

На втором этаже Палаццо-Веккьо непременно стоит посетить Зал стихий с фресками, изображающими воду, огонь, землю и т. д., террасу Сатурна, с которой открывается прекрасный вид на исторический центр Флоренции, Зал Геркулеса, Дом львов, где старший Козимо действительно содержал хищников, развлекаясь травлей животных, Обеденный зал и будуар Элеоноры.

В капелле Синьории обращает на себя внимание лазурный потолок с золотыми фасетками и французскими королевскими лилиями, многочисленные фрески на библейские темы, а также оригинальная статуя «Юдифь и Олоферн» работы Донателло. А в Гардеробной комнате исключительно интересен старинный гигантский глобус «маппа мунди» и 53 географические карты 16 века.