3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. История «Тайной вечери» и жизнь Да Винчи в Милане

Понять задумку главного шедевра мастера и посетить Дом Ателлани с виноградником Леонардо

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
Эта прогулка позволит вам ближе познакомиться с личной жизнью и творениями гениального Леонардо Да Винчи.

Вы откроете секреты и развеете мифы «Тайной вечери», поймете особенности стиля Да Винчи, прочувствуете математическую точность его живописи.

А в великолепном Доме Ателлани вам откроются интересные детали биографии мастера и подробности его жизни в Милане при дворе герцога Сфорца.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
История «Тайной вечери» и жизнь Да Винчи в Милане
История «Тайной вечери» и жизнь Да Винчи в Милане

Пожалуйста, обратите внимание, что гид не занимается покупкой билетов на «Тайную Вечерю».

Что вас ожидает

«Тайная вечеря»: история, мифы и художественные особенности
В трапезной Санта-Мария-делле-Грацие вы познакомитесь с главным шедевром Леонардо Да Винчи, изменившим вектор развития западного искусства. Я расскажу, что послужило началом создания «Тайной вечери» и где расположена та точка, с которой нужно рассматривать фреску. Вы узнаете, прав ли был Дэн Браун, и откроете несколько тайн самой знаменитой росписи Милана. Особое внимание уделим художественным особенностям и деталям «Тайной вечери»: вы поймете, каким образом мастер создает «эффект присутствия», как Да Винчи применяет математические законы в живописи, чем интересна игра света на фреске и многое другое. Обратите внимание, что билеты к фреске приобретаются путешественниками заранее самостоятельно.

Секреты Да Винчи и его жизнь в Милане
На прогулке вы узнаете, почему Леонардо покинул Флоренцию, как он оказался при дворе герцога Сфорца, что увлекало изобретателя и что он любил с особой страстью. Мы поговорим о личной жизни гения, его гастрономических предпочтениях и увлечении гидравликой, а также о самом большом сожалении Да Винчи перед смертью. Вы посетите Дом Ателлани, где жил Леонардо во время работы над «Тайной Вечерей», — а это один из самых красивых ренессансных дворцов Милана! И конечно, увидите прекрасный сад, где растет знаменитая виноградная лоза, подаренная когда-то мастеру герцогом Сфорца. А еще я поделюсь с вами данными, которые узнала от историков и исследователей Леонардо: например, расскажу о существовании фрески, написанной маэстро, но совершенно не известной искусствоведам.

Организационные детали

  • Билеты на «Тайную Вечерю» приобретаются на сайте путешественниками самостоятельно. Связываться с гидом стоит уже после того, как вы проверили наличие билетов на нужную дату. Лучше купить билет заблаговременно, до прибытия в Милан. Как показывает практика — за месяц, хотя и за 1-2 недели до желаемой даты билеты иногда тоже возможно приобрести. Стоимость — 12 евро/чел. Ссылка для покупки билетов: https://www.vivaticket.it/index.php?nvpg[tour]&id=744&wms_op=cenacoloVinciano&Language=ENG
  • Посещение Дома Ателлани10 евро/чел., предварительный заказ не требуется.
  • Входные билеты в музеи оплачиваются дополнительно и не включены в стоимость экскурсии.
История «Тайной вечери» и жизнь Да Винчи в Милане
История «Тайной вечери» и жизнь Да Винчи в Милане
История «Тайной вечери» и жизнь Да Винчи в Милане
История «Тайной вечери» и жизнь Да Винчи в Милане
История «Тайной вечери» и жизнь Да Винчи в Милане
История «Тайной вечери» и жизнь Да Винчи в Милане
История «Тайной вечери» и жизнь Да Винчи в Милане
История «Тайной вечери» и жизнь Да Винчи в Милане
История «Тайной вечери» и жизнь Да Винчи в Милане

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Buongiorno! По образованию я художник, много изучала искусство и архитектуру. Обожаю историю и легенды, любопытные факты — те, которые действительно запоминаются надолго. Я — страстный любитель живописи, Леонардо да Винчи и всевозможных мистических историй, постоянно читаю книги, развиваюсь, путешествую по Италии и открываю ее нетуристические уголки. Не люблю скучное изложение и стандартный подход, поэтому помимо основных достопримечательностей, которые нельзя пропустить, я рассказываю и показываю малоизвестные, но очень красивые объекты. Дружу со старейшим аристократическим родом Милана, семьей Мельци д'Эрил, у которой Леонардо жил почти десять. Моя задача — показать город через призму искусства, местных легенд и историй, подарить хорошее настроение и новые знания, открыть для вас ту Италию, которую я знаю и искренне люблю.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

29 марта 2019
Большое спасибо Екатерине за увлекательный рассказ о Леонардо и за удивительное место, которое она открыла для нас. Экскурсия была интересной и познавательной, содержащей много деталей. Екатерина прекрасно ориентируется в материале, отвечает на любые вопросы, легко находит общий язык со всеми. И отдельно хочется поблагодарить за ту любовь к Милану, которой она щедро делится, помогая узнать и также полюбить этот удивительный город.
13 марта 2019
Екатерина замечательный и очень знающий экскурсовод. Очаровательная и внимательная. Благодарны ей за те часы, которые мы провели вместе с ней и Леонардо.
4 марта 2018
Хочу поблагодарить,Екатерину,за интересную и познавательную экскурсию про Леонардо Да Винчи и его прибывание в Милане. Я была во многих местах связанных с жизнью этого великого итальянца, и рекомендую людям интересующимся его творчеством и другой его деятельностью, попав в Милан взять эту экскурсию.

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