3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Пожалуйста, обратите внимание, что гид не занимается покупкой билетов на «Тайную Вечерю».

Что вас ожидает

«Тайная вечеря»: история, мифы и художественные особенности

В трапезной Санта-Мария-делле-Грацие вы познакомитесь с главным шедевром Леонардо Да Винчи, изменившим вектор развития западного искусства. Я расскажу, что послужило началом создания «Тайной вечери» и где расположена та точка, с которой нужно рассматривать фреску. Вы узнаете, прав ли был Дэн Браун, и откроете несколько тайн самой знаменитой росписи Милана. Особое внимание уделим художественным особенностям и деталям «Тайной вечери»: вы поймете, каким образом мастер создает «эффект присутствия», как Да Винчи применяет математические законы в живописи, чем интересна игра света на фреске и многое другое. Обратите внимание, что билеты к фреске приобретаются путешественниками заранее самостоятельно.

Секреты Да Винчи и его жизнь в Милане

На прогулке вы узнаете, почему Леонардо покинул Флоренцию, как он оказался при дворе герцога Сфорца, что увлекало изобретателя и что он любил с особой страстью. Мы поговорим о личной жизни гения, его гастрономических предпочтениях и увлечении гидравликой, а также о самом большом сожалении Да Винчи перед смертью. Вы посетите Дом Ателлани, где жил Леонардо во время работы над «Тайной Вечерей», — а это один из самых красивых ренессансных дворцов Милана! И конечно, увидите прекрасный сад, где растет знаменитая виноградная лоза, подаренная когда-то мастеру герцогом Сфорца. А еще я поделюсь с вами данными, которые узнала от историков и исследователей Леонардо: например, расскажу о существовании фрески, написанной маэстро, но совершенно не известной искусствоведам.