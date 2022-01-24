Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: Skip The Line

Захватывающие фрески и невероятные произведения искусства Микеланджело

4.7
15254 отзыва
Входной билет
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: Skip The Line
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: Skip The Line
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: Skip The Line
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: Skip The Line
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: Skip The Line
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: Skip The Line
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: Skip The Line
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: Skip The Line
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Работы Микеланджело в Сикстинской капелле считаются одними из лучших произведений искусства. Одно это стоило бы стоимости входного билета, но музеи Ватикана полны других работ, накопленных папами на протяжении веков - с картинами, скульптурами, гобеленами и многим другим. Эти билеты без очереди позволят вам пройти прямо к входу. Не нужно ждать, просто художественные шедевры от стены до стены.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет без очереди в музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу
  • Предоставляет доступ во все открытые залы и галереи, чтобы вы могли открывать их в своем собственном темпе
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

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