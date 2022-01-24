Работы Микеланджело в Сикстинской капелле считаются одними из лучших произведений искусства. Одно это стоило бы стоимости входного билета, но музеи Ватикана полны других работ, накопленных папами на протяжении веков - с картинами, скульптурами, гобеленами и многим другим. Эти билеты без очереди позволят вам пройти прямо к входу. Не нужно ждать, просто художественные шедевры от стены до стены.