Пантеон, построенный между 25 и 27 г. до н. э. — это единственное древнеримское строение, которое сохранилось до наших дней. Храм, посвященный всем богам языческого Рима, был построен императором Адрианом на месте более раннего храма, возведенного Марком Агриппой во время правления Августа.
Что вас ждет:
Узнайте загадочную историю 📖 Пантеона из 35-минутной аудиоэкскурсии.
Осмотрите древнее святилище и мавзолей Пантеона.
Полюбуйтесь удивительной конструкцией Пантеона с отверстием в куполе.
Важная информация:
Длительность: 35 мин.
Принимаются бумажные и мобильные ваучеры, которые необходимо обменять на билеты 🎫 для людей на инвалидных креслах.
Бесплатная отмена за 24 ч. до начала мероприятия.
Вход в Пантеон бесплатный.
Пантеон может быть закрыт из-за служб, концертов или других мероприятий.
Для использования аудиогида нужно предъявить действующее удостоверение личности (паспорт, ID-карту, водительские права или банковскую карту), а также оставить депозит. Скан-копии документов и студенческие билеты не принимаются.
Дресс-код: шорты, жилетки и топы без рукавов запрещены.
Что входит
Аудиогид на 8 языках (испанский, китайский, английский, французский, немецкий, итальянский, португальский, русский).
Бесплатный вход в Пантеон.
Комиссия за бронирование.
Пожертвование в базилику Святой Марии над Минервой.
Что не входит
Гид-сопровождающий на 4 языках (испанский, английский, французский, итальянский).
Трансфер из/до отеля
Личные расходы (еда, напитки, сувениры)
Начало и место завершения
🚩 Piazza della Rotonda
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Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.