Пантеон, построенный между 25 и 27 г. до н. э. — это единственное древнеримское строение, которое сохранилось до наших дней. Храм, посвященный всем богам языческого Рима, был построен императором Адрианом на месте более раннего храма, возведенного Марком Агриппой во время правления Августа.

Что вас ждет:

Узнайте загадочную историю 📖 Пантеона из 35-минутной аудиоэкскурсии.

Осмотрите древнее святилище и мавзолей Пантеона.

Полюбуйтесь удивительной конструкцией Пантеона с отверстием в куполе.

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