Совершите поездку по Риму в удобном для вас темпе на экскурсионном автобусе с открытым верхом и осмотрите имперские памятники Древнего Рима, а также здания в стиле барокко и ренессанса в историческом центре города.

Бортовой аудиогид предоставит вам комментарии по городу во время вашей экскурсии, и вы можете заходить и выходить столько раз, сколько захотите, в течение 24 или 48 часов с момента первой проверки билета.

Автобусы ходят примерно каждые 50 минут с 9:00 до 18:30 со следующих остановок: