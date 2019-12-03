Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Осмотрите достопримечательности Рима в собственном ритме с 24-часовым и 48-часовым билетом на экскурсионный hop-on hop-off автобус
Узнайте больше об истории и жизни города с помощью аудиогида, к которому прилагается индивидуальная пара наушников
Посмотрите на впечатляющие памятники на площади Святого Петра и в Соборе Святого Петра
Пройдитесь вверх по Испанской лестнице
Бросьте монетку в фонтан Треви, чтобы вернуться в Рим еще раз
Пройдитесь по магазинам на улице Виа дель Корсо
Осмотрите все основные памятники времен Римской империи, среди которых Колизей, Форум и Большой цирк
Сэкономьте на билетах в общественном транспорте и оцените удобство и гибкость вашего билета
Откройте для себя самобытные кафе и рестораны на укромных площадях
Посмотрите на искусство и архитектуру Бернини и Борромини на Пьяцца Навона
Совершите поездку по Риму в удобном для вас темпе на экскурсионном автобусе с открытым верхом и осмотрите имперские памятники Древнего Рима, а также здания в стиле барокко и ренессанса в историческом центре города.
Бортовой аудиогид предоставит вам комментарии по городу во время вашей экскурсии, и вы можете заходить и выходить столько раз, сколько захотите, в течение 24 или 48 часов с момента первой проверки билета.
Автобусы ходят примерно каждые 50 минут с 9:00 до 18:30 со следующих остановок:
Терминал
Санта-Мария-Маджоре
Колизей
Бокка-делла-Вертита / Большой цирк
Пьяцца Венеция / Кампидольо
Пьяцца Навона / Пантеон / Кастель Сант Анджело
Музеи Санкт-Петербурга / Ватикана
Площадь Испании / Пьяцца дель Пополо
Фонтан Треви
Пьяцца Барберини
Ответы на вопросы
Что входит
2-часовой беспосадочный hop-on hop-off тур
Неограниченное количество рейсов или остановок в течение 24/48 часов после первоначальной посадки
Записанный на пленку комментарий и наушники
Курьерская помощь на борту автобуса
Что не входит
Другие входные билеты
Питание
Напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Солнцезащитные очки
Летняя шляпа
Не допускаются
Домашние животные
Чемоданы и большие сумки
Алкоголь и наркотики
Важная информация
Автобусы ходят каждые 50 минут
Аудиокомментарий на английском, немецком, французском, испанском, итальянском, португальском, русском и японском языках
Остановки вблизи самых известных достопримечательностей
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
3.8
Основано на 1839 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
H
Helen
3 дек 2019
(Зимбабве)
Отличный способ увидеть Рим, если вы готовы много гулять! Поездки на автобусе предлагают хорошую передышку. Удобно иметь Wi-Fi в автобусе:-) С удивлением услышал, как водитель и проводник сказали другой паре, что им не разрешают есть в автобусе … это казалось немного странным! Один дирижер, Мишель, была невероятно любезна и дружелюбна. Другой, не так много!
K
Konstantin
24 ноя 2019
(Россия)
Все отлично. Автобус данной компании ничем не отличается от других красных. Персонал общался по-русски, был приветлив. Нашли автобус довольно быстро. Людей было мало- сразу поднялись наверх и заняли самые хорошие места спереди. Проехали все достопримечательности. Т. к. времени у нас было только до вылета, не выходили на остановках- хотя хотелось очень. Да и билет позволял 24 часа разъезжать с выходом и дальнейшей посадкой. Причем нам понравилось, что он действует с момента 1 посадки, а не как у других - только в течении 1 дня.
L
Lisa
5 ноя 2019
(Великобритания)
Мы сделали это в первый день и нашли, что это бесценно, чтобы почувствовать город. Хорошо организованные, частые автобусы и не переполненные на борту. Недостатком является то, что автобусы, на которых мы ездили, были довольно старыми и невзрачными, бортовой комментарий через наушники, подключенные к автобусу рядом с сиденьями, и многие из них вышли из строя или имели ужасный трескучий звук. Я больше рассчитываю на возраст автобусов.