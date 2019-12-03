Рим: 24 / 48-часовой билет на hop-on hop-off автобус

Наслаждайтесь автобусным туром Hop-On Hop-Off по достопримечательностям Рима

3.8
1839 отзывов
Билет на автобус
Наслаждайтесь автобусным туром Hop-On Hop-Off по достопримечательностям Рима.

Выберите один из 13 языков аудиогида, чтобы узнать о достопримечательностях, проезжая мимо.
Рим: 24 / 48-часовой билет на hop-on hop-off автобус
Рим: 24 / 48-часовой билет на hop-on hop-off автобус
Рим: 24 / 48-часовой билет на hop-on hop-off автобус
Рим: 24 / 48-часовой билет на hop-on hop-off автобус

Что вы увидите 🤩

  • Колизей
  • Фонтан Треви
  • Пьяцца Навона
  • Базилика Санта-Мария-Маджоре
  • Пьяцца Барберини
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите достопримечательности Рима в собственном ритме с 24-часовым и 48-часовым билетом на экскурсионный hop-on hop-off автобус
  2. Узнайте больше об истории и жизни города с помощью аудиогида, к которому прилагается индивидуальная пара наушников
  3. Посмотрите на впечатляющие памятники на площади Святого Петра и в Соборе Святого Петра
  4. Пройдитесь вверх по Испанской лестнице
  5. Бросьте монетку в фонтан Треви, чтобы вернуться в Рим еще раз
  6. Пройдитесь по магазинам на улице Виа дель Корсо
  7. Осмотрите все основные памятники времен Римской империи, среди которых Колизей, Форум и Большой цирк
  8. Сэкономьте на билетах в общественном транспорте и оцените удобство и гибкость вашего билета
  9. Откройте для себя самобытные кафе и рестораны на укромных площадях
  10. Посмотрите на искусство и архитектуру Бернини и Борромини на Пьяцца Навона
Совершите поездку по Риму в удобном для вас темпе на экскурсионном автобусе с открытым верхом и осмотрите имперские памятники Древнего Рима, а также здания в стиле барокко и ренессанса в историческом центре города.
Бортовой аудиогид предоставит вам комментарии по городу во время вашей экскурсии, и вы можете заходить и выходить столько раз, сколько захотите, в течение 24 или 48 часов с момента первой проверки билета.

Автобусы ходят примерно каждые 50 минут с 9:00 до 18:30 со следующих остановок:

  • Терминал
  • Санта-Мария-Маджоре
  • Колизей
  • Бокка-делла-Вертита / Большой цирк
  • Пьяцца Венеция / Кампидольо
  • Пьяцца Навона / Пантеон / Кастель Сант Анджело
  • Музеи Санкт-Петербурга / Ватикана
  • Площадь Испании / Пьяцца дель Пополо
  • Фонтан Треви
  • Пьяцца Барберини

Ответы на вопросы

Что входит
  • 2-часовой беспосадочный hop-on hop-off тур
  • Неограниченное количество рейсов или остановок в течение 24/48 часов после первоначальной посадки
  • Записанный на пленку комментарий и наушники
  • Курьерская помощь на борту автобуса
Что не входит
  • Другие входные билеты
  • Питание
  • Напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
  • Солнцезащитные очки
  • Летняя шляпа
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Чемоданы и большие сумки
  • Алкоголь и наркотики
Важная информация
  • Автобусы ходят каждые 50 минут
  • Аудиокомментарий на английском, немецком, французском, испанском, итальянском, португальском, русском и японском языках
  • Остановки вблизи самых известных достопримечательностей
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

3.8
Основано на 1839 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
632
4
548
3
368
2
160
1
131
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
H
3 дек 2019
(Зимбабве)
Отличный способ увидеть Рим, если вы готовы много гулять! Поездки на автобусе предлагают хорошую передышку. Удобно иметь Wi-Fi в автобусе:-) С удивлением услышал, как водитель и проводник сказали другой паре, что им не разрешают есть в автобусе … это казалось немного странным! Один дирижер, Мишель, была невероятно любезна и дружелюбна. Другой, не так много!
K
24 ноя 2019
(Россия)
Все отлично. Автобус данной компании ничем не отличается от других красных. Персонал общался по-русски, был приветлив. Нашли автобус довольно быстро. Людей было мало- сразу поднялись наверх и заняли самые хорошие места спереди. Проехали все достопримечательности. Т. к. времени у нас было только до вылета, не выходили на остановках- хотя хотелось очень. Да и билет позволял 24 часа разъезжать с выходом и дальнейшей посадкой. Причем нам понравилось, что он действует с момента 1 посадки, а не как у других - только в течении 1 дня.
L
5 ноя 2019
(Великобритания)
Мы сделали это в первый день и нашли, что это бесценно, чтобы почувствовать город. Хорошо организованные, частые автобусы и не переполненные на борту. Недостатком является то, что автобусы, на которых мы ездили, были довольно старыми и невзрачными, бортовой комментарий через наушники, подключенные к автобусу рядом с сиденьями, и многие из них вышли из строя или имели ужасный трескучий звук. Я больше рассчитываю на возраст автобусов.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рима

👥Групповые🚌Hop-on hop-offАвтобусы и минивэныКультура и историяАрхитектурные экскурсииИстория и наследиеПрирода и приключенияМероприятия🎧АудиогидыСемейные мероприятияТолько для взрослых🗽ДостопримечательностиКолизейФонтан ТревиПьяцца НавонаБазилика Санта-Мария-МаджореПьяцца Барберини🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Риме

Рим: тур на hop-on hop-off автобусе с аудиогидом
В группе
до 15 чел.
5
2
1ч 40м
24
за 1 чел.
Рим: тур на hop-on hop-off автобусе с аудиогидом
🚌 На автобусе
🚌 Hop-on hop-off
Предлагаем вам исследовать Рим в своем собственном темпе во время тура на hop-on hop-off автобусе с открытой крышей
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Ежедневно 9:00-18:00
Рим: обзорный тур на hop-on hop-off автобусе
Билет на автобус
4.3
1968
2 625
за 1 чел.
Рим: обзорный тур на hop-on hop-off автобусе
🚌 Hop-on hop-off
Изучите Рим с билетом на 24, 48 или 72 часа на hop-on hop-off автобус с открытым верхом
Рим: тур на автобусе hop-on hop-off и бесплатный аудиотур
Входной билет
3.9
3740
2 363
за 1 чел.
Рим: тур на автобусе hop-on hop-off и бесплатный аудиотур
🚌 Hop-on hop-off
Посмотрите Рим на двухэтажном автобусе с открытым верхом и откройте для себя основные достопримечательности города на
Рим: обзорная экскурсия на автобусе hop-on hop-off
Билет на автобус
3.8
2567
1 225
за 1 чел.
Рим: обзорная экскурсия на автобусе hop-on hop-off
🚌 Hop-on hop-off
Познакомьтесь с Римом во время обзорной экскурсии на автобусе
Рим: hop-on hop-off тур с трансфером из порта Чивитавеккья
В группе
до 50 чел.
4.2
99
7ч 30м
5 601
за 1 чел.
Рим: hop-on hop-off тур с трансфером из порта Чивитавеккья
🚌 Hop-on hop-off
⛴ Водные
Сэкономьте время и деньги благодаря трансферу от круизного терминала Чивитавеккья до центра Рима
Рим: 2-часовой тур в небольшой группе по галерее Боргезе
Входной билет
4.6
166
11 289
за 1 чел.
Рим: 2-часовой тур в небольшой группе по галерее Боргезе
Оцените шедевры искусства в ходе 2-часового тура по галерее Боргезе - одному из самых впечатляющих музеев Рима
Сердце Рима - тур на сигвее (Segway)
В группе
до 6 чел.
5
11
35
за 1 чел.
Сердце Рима - тур на сигвее (Segway)
🛴 На самокатах
Рим - родина Колизея, один из старейших городов мира, хранитель вековой истории и итальянских укладов
Каждый день в 14:00
Рим: часовой подземный тур под Пьяцца-Навона с аудиогидом
В группе
до 50 чел.
3.8
177
875
за 1 чел.
Рим: часовой подземный тур под Пьяцца-Навона с аудиогидом
Посетите первый и единственный стадион Древнего Рима с каменной кладкой
Ночной Сегвей (Segway) тур в Риме
В группе
до 8 чел.
5
33
55
за 1 чел.
Ночной Сегвей (Segway) тур в Риме
🛴 На самокатах
Вечерний тур на сегвеях по историческим местам Рима - это прекрасная возможность проникнуться романтической атмосферой
Каждый день в 19:15
Весь Рим на автомобиле: «О чудо Рим. »
Индивидуально
для 1 чел.
4.9
10
65
за 1-1 чел.
Весь Рим на автомобиле: «О чудо Рим. »
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Знаменитые площади, фонтаны и памятники архитектуры - в одной насыщенной 3-х часовой экскурсии по Риму
30 ноя
ещё...
Пн,вт,ср,чт, пт,сб, - в любое время.
От Колизея до Пантеона: тайны античного Рима
Индивидуально
до 6 чел.
4.8
12
2ч 30м
107
70
за 1-6 чел.
От Колизея до Пантеона: тайны античного Рима
🚗 На машине
Погружение в историю Древнего Рима и знакомство с его достопримечательностями на автомобиле
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Колизей и холм Палатин: тур с проходом без очереди
В группе
до 100 чел.
4.5
959
4 463
за 1 чел.
Колизей и холм Палатин: тур с проходом без очереди
Перенеситесь в Древний Рим в рамках тура на 2,5 часа по Колизею, Императорским форумам
У нас ещё много экскурсий 😎 в Риме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Риме
🇮🇹