На Рождество – экскурсии в Бишкеке

Найдено 5 экскурсий в категории «На Рождество» в Бишкеке на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Из Бишкека - на Тянь-Шань
На машине
37 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Путешествие на Тянь-Шань из Бишкека: природа, культура и релакс
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Бишкека в сердце Тянь-Шаня. Откройте для себя красоту гор, национальную кухню и целебные источники
10 сен в 09:00
11 сен в 09:00
159 за всё до 4 чел.
Северный берег Иссык-Куля за 1 день
На машине
17 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к Иссык-Кулю: северное очарование за день
Погрузитесь в мир природных чудес и древних тайн на берегу Иссык-Куля, сопровождаемые опытным гидом
Начало: В Бишкеке
9 сен в 07:00
10 сен в 07:00
338 за всё до 4 чел.
Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
На машине
29 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек: индивидуальная экскурсия
Идеальная программа для знакомства с природой Кыргызстана без лишних исторических фактов. Увидите каньоны Конорчек и озеро Иссык-Куль
Начало: Ваш отель
17 сен в 08:30
19 сен в 08:30
270 за всё до 3 чел.
Бишкек: неочевидный и невероятный
Пешая
59 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Бишкек: неочевидный и невероятный
За 3 часа увидеть 30 ярких достопримечательностей столицы Кыргызстана
Начало: Рядом с центральной площадью
9 сен в 08:00
11 сен в 08:00
70 за всё до 10 чел.
Башня Бурана, ущелье Кегеты и термальные источники
На машине
4 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Башня Бурана, ущелье Кегеты и термальные источники
Погрузитесь в атмосферу горного Кыргызстана: бурные реки, водопады и древняя башня Бурана ждут вас
1 дек в 07:30
2 дек в 07:30
206 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    5 сентября 2024
    Северный берег Иссык-Куля за 1 день
    Юрий, спасибо за увлекательную и содержательную экскурсию! Все локации подобраны идеально. За одну поездку удается погрузиться во все стихии: вода
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    прекрасного озера Иссык-Куль, величественные горы и живописные ущелья, чистейший горный воздух, а так же местный колорит при остановке на обед в горной юрте. И как приятное дополнение - историческая часть с петроглифами и термальными источниками. В общем впечатлений огромное количество 🤩

    Юрий, спасибо за увлекательную и содержательную экскурсию! Все локации подобраны идеально. За одну поездку удается погрузитьсяЮрий, спасибо за увлекательную и содержательную экскурсию! Все локации подобраны идеально. За одну поездку удается погрузитьсяЮрий, спасибо за увлекательную и содержательную экскурсию! Все локации подобраны идеально. За одну поездку удается погрузитьсяЮрий, спасибо за увлекательную и содержательную экскурсию! Все локации подобраны идеально. За одну поездку удается погрузитьсяЮрий, спасибо за увлекательную и содержательную экскурсию! Все локации подобраны идеально. За одну поездку удается погрузитьсяЮрий, спасибо за увлекательную и содержательную экскурсию! Все локации подобраны идеально. За одну поездку удается погрузитьсяЮрий, спасибо за увлекательную и содержательную экскурсию! Все локации подобраны идеально. За одну поездку удается погрузитьсяЮрий, спасибо за увлекательную и содержательную экскурсию! Все локации подобраны идеально. За одну поездку удается погрузиться
  • Н
    Николай
    3 сентября 2024
    Северный берег Иссык-Куля за 1 день
    С гидом Юрием мы совершили путешествие на северный берег Иссык-Куля. По дороге Юрий много рассказывал об истории края. Дорога была
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    неблизкой, но время пролетело незаметно. Было очень интересно узнать о происхождении географических названий посещаемых мест и их историю. Я много узнал о современном быте киргизских жителей, их национальных традициях, праздниках, играх. Стояла отличная погода и на озере я с удовольствием искупался. На дорогах устраняли последствия схода селевого потока, но движение полностью восстановили. На въезде в Григорьевское ущелье нас настиг град. Забавно смотрелись шампиньоны под снегом. Виды открывались просто потрясающие. Семёновское ущелье очень живописное, а горная река разлилась после прошедших ливней. Далее был парк с петроглифами и под конец экскурсии - спа-салон с бассейнами, наполненными водой разной температуры из термального источника. Эта поездка превзошла все мои ожидания. Рекомендую.

    С гидом Юрием мы совершили путешествие на северный берег Иссык-Куля. По дороге Юрий много рассказывал обС гидом Юрием мы совершили путешествие на северный берег Иссык-Куля. По дороге Юрий много рассказывал обС гидом Юрием мы совершили путешествие на северный берег Иссык-Куля. По дороге Юрий много рассказывал обС гидом Юрием мы совершили путешествие на северный берег Иссык-Куля. По дороге Юрий много рассказывал обС гидом Юрием мы совершили путешествие на северный берег Иссык-Куля. По дороге Юрий много рассказывал обС гидом Юрием мы совершили путешествие на северный берег Иссык-Куля. По дороге Юрий много рассказывал об
  • Н
    Николай
    3 сентября 2024
    Башня Бурана, ущелье Кегеты и термальные источники
    Гид - Юрий. Экскурсия прошла безупречно. Юрий великолепно владеет материалом, хороший собеседник. Хочется отметить увлекательно составленный маршрут. Интересно было ознакомиться
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    с Буранинским городищем с сохранившимся минаретом и подняться на него. Далее путь лежал в ущелье Кегеты. Мы посетили места, куда другие туристы не добираются. Крайняя точка нашего маршрута находилась на высоте свыше 3 150 метров. Дальше на автомобиле невозможно было проехать. Мы видели изумительные по красоте ущелья, водопады, любовались горной рекой. На остановках проводилась видеосъемка с квадрокоптера. По дороге Юрий угощал чаем с собственноручно заготовленным душистым и ароматным чабрецом. В конце мы заехали к термальным источникам, где приятно было расслабиться. Я очень рекомендую эту поездку. Впечатления незабываемые, огромное спасибо!

    Гид - Юрий. Экскурсия прошла безупречно. Юрий великолепно владеет материалом, хороший собеседник. Хочется отметить увлекательно составленныйГид - Юрий. Экскурсия прошла безупречно. Юрий великолепно владеет материалом, хороший собеседник. Хочется отметить увлекательно составленныйГид - Юрий. Экскурсия прошла безупречно. Юрий великолепно владеет материалом, хороший собеседник. Хочется отметить увлекательно составленныйГид - Юрий. Экскурсия прошла безупречно. Юрий великолепно владеет материалом, хороший собеседник. Хочется отметить увлекательно составленныйГид - Юрий. Экскурсия прошла безупречно. Юрий великолепно владеет материалом, хороший собеседник. Хочется отметить увлекательно составленный
  • E
    Elena
    31 августа 2024
    Бишкек: неочевидный и невероятный
    Otlitchnaya ekskursiya. Anna isklyutchitelniy rasskaztchik, mnogo znaet, rasskazivaet uvletchenno, s lyubovyu k gorodu, strane i ee istorii. 3 tchasa proleteli kak odno mgnovenie. S bolshim udovolstviem shoju na vse marshruti predlagaemie Annoy. Anna: Spasibo!!!
  • Ю
    Юрий
    30 августа 2024
    Северный берег Иссык-Куля за 1 день
    Все было организовано хорошо и комфортно. Красивая природа, отличные впечатления
  • А
    Алексей
    26 августа 2024
    Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Супер гид, всё по делу, без воды!
    Супер гид, всё по делу, без воды!Супер гид, всё по делу, без воды!
  • М
    Михаил
    25 августа 2024
    Из Бишкека - на Тянь-Шань
    Здравствуйте! Замечательная экскурсия. Проходит очень интересно. Гид замечательный человек. Подъехал и забрал с места где проживали. По дороге рассказывает и
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    знакомит с тонкостями Кыргыстана и городских кварталов. Минимальная пешая прогулка по самым красивым местам гор Тянь-Шаня. Время пройдёт не напрягая, даже самых привередливых. В середине прогулки подошло время обеда. Константин нас привёз в замечательное место. Настоящая национальная еда в горах. На свежем шорном воздухе. Пришлось обедаться. Но это так вкусно👍👍👍. После поехали по горным дорогам до следующих интереснейших мест. Рекомендую всем всем. Интересно 10 из 10 баллов. Лучший Год-это Константин. Хотелось бы ещё, жаль времени у нас мало. Это та экскурсия о которой не забудете и не пожалеете никогда. Константин респект большой. Большое спасибо. 100% интересно. 25августа 2024г

    Здравствуйте! Замечательная экскурсия. Проходит очень интересно. Гид замечательный человек. Подъехал и забрал с места где проживалиЗдравствуйте! Замечательная экскурсия. Проходит очень интересно. Гид замечательный человек. Подъехал и забрал с места где проживалиЗдравствуйте! Замечательная экскурсия. Проходит очень интересно. Гид замечательный человек. Подъехал и забрал с места где проживалиЗдравствуйте! Замечательная экскурсия. Проходит очень интересно. Гид замечательный человек. Подъехал и забрал с места где проживалиЗдравствуйте! Замечательная экскурсия. Проходит очень интересно. Гид замечательный человек. Подъехал и забрал с места где проживали
  • Т
    Татьяна
    25 августа 2024
    Бишкек: неочевидный и невероятный
    Шикарная экскурсия. Анна прекрасный экскурсовод и человек. Очень интересно, всем рекомендуем!!!
  • Ю
    Юлия
    24 августа 2024
    Бишкек: неочевидный и невероятный
    Отличная экскурсия, великолепный экскурсовод
  • Е
    Екатерина
    23 августа 2024
    Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Отличная экскурсия! Не смотря на продолжительность тура 10 часов - прошли легко!!! Спасибо гиду Александру.
    Отличная экскурсия! Не смотря на продолжительность тура 10 часов - прошли легко!!! Спасибо гиду АлександруОтличная экскурсия! Не смотря на продолжительность тура 10 часов - прошли легко!!! Спасибо гиду АлександруОтличная экскурсия! Не смотря на продолжительность тура 10 часов - прошли легко!!! Спасибо гиду АлександруОтличная экскурсия! Не смотря на продолжительность тура 10 часов - прошли легко!!! Спасибо гиду Александру

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бишкеке
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Из Бишкека - на Тянь-Шань
  2. Северный берег Иссык-Куля за 1 день
  3. Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
  4. Бишкек: неочевидный и невероятный
  5. Башня Бурана, ущелье Кегеты и термальные источники
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Иссык-Куль
  3. Парк Ала-Арча
  4. Набережная
  5. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в сентябре 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "На Рождество" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 70 до 338. Туристы уже оставили гидам 146 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год на рождество, 146 ⭐ отзывов, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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