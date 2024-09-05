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знакомит с тонкостями Кыргыстана и городских кварталов. Минимальная пешая прогулка по самым красивым местам гор Тянь-Шаня. Время пройдёт не напрягая, даже самых привередливых. В середине прогулки подошло время обеда. Константин нас привёз в замечательное место. Настоящая национальная еда в горах. На свежем шорном воздухе. Пришлось обедаться. Но это так вкусно👍👍👍. После поехали по горным дорогам до следующих интереснейших мест. Рекомендую всем всем. Интересно 10 из 10 баллов. Лучший Год-это Константин. Хотелось бы ещё, жаль времени у нас мало. Это та экскурсия о которой не забудете и не пожалеете никогда. Константин респект большой. Большое спасибо. 100% интересно. 25августа 2024г