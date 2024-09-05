8 часов
Индивидуальная
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10 сен в 09:00
11 сен в 09:00
€159 за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
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Погрузитесь в мир природных чудес и древних тайн на берегу Иссык-Куля, сопровождаемые опытным гидом
Начало: В Бишкеке
9 сен в 07:00
10 сен в 07:00
€338 за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
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Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек: индивидуальная экскурсия
Идеальная программа для знакомства с природой Кыргызстана без лишних исторических фактов. Увидите каньоны Конорчек и озеро Иссык-Куль
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Последние отзывы на экскурсии
- РРоман5 сентября 2024Юрий, спасибо за увлекательную и содержательную экскурсию! Все локации подобраны идеально. За одну поездку удается погрузиться во все стихии: вода
- ННиколай3 сентября 2024С гидом Юрием мы совершили путешествие на северный берег Иссык-Куля. По дороге Юрий много рассказывал об истории края. Дорога была
- ННиколай3 сентября 2024Гид - Юрий. Экскурсия прошла безупречно. Юрий великолепно владеет материалом, хороший собеседник. Хочется отметить увлекательно составленный маршрут. Интересно было ознакомиться
- EElena31 августа 2024Otlitchnaya ekskursiya. Anna isklyutchitelniy rasskaztchik, mnogo znaet, rasskazivaet uvletchenno, s lyubovyu k gorodu, strane i ee istorii. 3 tchasa proleteli kak odno mgnovenie. S bolshim udovolstviem shoju na vse marshruti predlagaemie Annoy. Anna: Spasibo!!!
- ЮЮрий30 августа 2024Все было организовано хорошо и комфортно. Красивая природа, отличные впечатления
- ААлексей26 августа 2024Супер гид, всё по делу, без воды!
- ММихаил25 августа 2024Здравствуйте! Замечательная экскурсия. Проходит очень интересно. Гид замечательный человек. Подъехал и забрал с места где проживали. По дороге рассказывает и
- ТТатьяна25 августа 2024Шикарная экскурсия. Анна прекрасный экскурсовод и человек. Очень интересно, всем рекомендуем!!!
- ЮЮлия24 августа 2024Отличная экскурсия, великолепный экскурсовод
- ЕЕкатерина23 августа 2024Отличная экскурсия! Не смотря на продолжительность тура 10 часов - прошли легко!!! Спасибо гиду Александру.
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «На Рождество»
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