Спутник Ш. проводит ещё 2 экскурсии

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Билеты в цирк Shanghai Circus World

Спутник Ш.
Спутник Ш. – Гид из Шанхая
Без сомнения, Shanghai Circus World – это главный цирк Поднебесной.

Он расположен в районе Zhabei, напротив одноименного стадиона и парка Guangzhong.

Впечатляет даже сама архитектура здания, выполненного в форме шара с массивным золотым куполом.

Приглашаем вас на вечернее мультимедийное шоу «ЭРА.

Пересечение времени».

Вас ждет потрясающее акробатическое представление, где сочетаются традиционные китайские искусства и современные технологии.
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Билеты в цирк Shanghai Circus World
Приглашаем вас на вечернее мультимедийное шоу "ЭРА. Пересечение времени". Это потрясающее акробатическое шоу, где сочетаются традиционные китайские искусства и современные технологии. Зрители увидят неповторимую китайскую акробатику, совмещенную с элементами танца и боевого искусства. Все это дополняется звуковыми и световыми спецэффектами.
В китайском цирке всегда надо искать подтекст: ведь фигуры, которые строят из своих тел гимнасты, оказываются попыткой повторить иероглифы, обозначающие те или иные слова или понятия.
Пока вы, затаив дыхание, следите за трюками артистов, вам рассказывается целая история 📖 эволюции Китая. Таким образом, из древности вы плавно переноситесь в будущее. Это и скрыто в названии шоу «Пересечение времени».
Что входит
  • билет на шоу "ERA- Intersection of Time" в зоне C
Что не входит
  • Трансфер
Начало и место завершения
🚩 Gonghe Xin Lu 2266, Shanghai, China

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Спутник Ш.
Спутник Ш.
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