Спутник Ш. проводит ещё 2 экскурсии

Приглашаем вас на вечернее мультимедийное шоу "ЭРА. Пересечение времени". Это потрясающее акробатическое шоу, где сочетаются традиционные китайские искусства и современные технологии. Зрители увидят неповторимую китайскую акробатику, совмещенную с элементами танца и боевого искусства. Все это дополняется звуковыми и световыми спецэффектами.

В китайском цирке всегда надо искать подтекст: ведь фигуры, которые строят из своих тел гимнасты, оказываются попыткой повторить иероглифы, обозначающие те или иные слова или понятия.

Пока вы, затаив дыхание, следите за трюками артистов, вам рассказывается целая история 📖 эволюции Китая. Таким образом, из древности вы плавно переноситесь в будущее. Это и скрыто в названии шоу «Пересечение времени».