Спутник Ш. проводит ещё 3 экскурсии

Приглашаем вас совершить увлекательную поездку из Шанхая в Ханчжоу. Всего за один день вы увидите все основные достопримечательности 🏛️ этого знаменитого города.

В ходе экскурсии 🧭 мы посетим:

1. Озеро Сиху

Самое знаменитое озеро в Китае. По легенде оно образовалось из жемчуга, который уронили на Землю Феникс и Дракон.

2. Прилетевшая Вершина

Это комплекс пещер прямо напротив Храма Линъинь. Здесь находятся около 280ти скульптур. Это важнейшие образцы древнего скульптуры Юга Китая.

3. Храм ЛинъиньСы (Храм уединения души)

Один из 10 важнейших буддийских монастырей Китая. В 326 году здесь побывал индийский монах Хойли. Когда он увидел великолепный горный пейзаж, он был уверен, что именно здесь находится тайная обитель святого духа. Поэтому он решил построить на горном склоне храм под названием «Обитель духа».

4. Плантация зеленого чая

Вы сможете не только узнать историю 📖 и традиции чая, но и сами поучаствовать в сборе чая, продегустировать элитные сорта, а также узнать все необходимое для чайной церемонии.

Если вы остановились в самом Ханчжоу, то эта экскурсия ⛳ доступна по более низким ценам