Спутник Ш.
Спутник Ш. – Гид из Шанхая
Ханчжоу
Задать вопрос
Ханчжоу
Приглашаем вас совершить увлекательную поездку из Шанхая в Ханчжоу. Всего за один день вы увидите все основные достопримечательности 🏛️ этого знаменитого города.

В ходе экскурсии 🧭 мы посетим:

    1. Озеро Сиху
    Самое знаменитое озеро в Китае. По легенде оно образовалось из жемчуга, который уронили на Землю Феникс и Дракон.
    2. Прилетевшая Вершина
    Это комплекс пещер прямо напротив Храма Линъинь. Здесь находятся около 280ти скульптур. Это важнейшие образцы древнего скульптуры Юга Китая.
    3. Храм ЛинъиньСы (Храм уединения души)
    Один из 10 важнейших буддийских монастырей Китая. В 326 году здесь побывал индийский монах Хойли. Когда он увидел великолепный горный пейзаж, он был уверен, что именно здесь находится тайная обитель святого духа. Поэтому он решил построить на горном склоне храм под названием «Обитель духа».
    4. Плантация зеленого чая
    Вы сможете не только узнать историю 📖 и традиции чая, но и сами поучаствовать в сборе чая, продегустировать элитные сорта, а также узнать все необходимое для чайной церемонии.
    Если вы остановились в самом Ханчжоу, то эта экскурсия ⛳ доступна по более низким ценам
    Что входит
    • услуги гида (коренной шанхаец, который говорит на русском)
    • транспорт
    Начало и место завершения
    🚩 ваш отель

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Спутник Ш.
    Спутник Ш.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мне

    Спутник Ш. проводит ещё 3 экскурсии

    Шанхай за день!
    $300
    4 часа
    Шанхай за день!
    1 отзыв
    Сучжоу и Тонгли
    $419
    9 часов
    Сучжоу и Тонгли
    1 отзыв
    Индивидуальная экскурсия для организованной группы
    $894
    24 часа
    Индивидуальная экскурсия для организованной группы

    Еще несколько необычных экскурсий в Шанхае

    Весь Шанхай за один день
    $275
    6 часов
    Весь Шанхай за один день
    14 отзывов
    Знакомство с главными культурными и архитектурными объектами «китайского Нью-Йорка»
    Вечерний Шанхай
    $163
    3 часа
    Вечерний Шанхай
    9 отзывов
    Экскурсия-прогулка по сияющим улицам, набережной и базару
    Чжуцзяцзяо — шанхайская Венеция
    $300
    6 часов
    Чжуцзяцзяо — шанхайская Венеция
    5 отзывов
    Архитектура и история древнего города на воде
    Все краски Шанхая
    $248
    6 часов
    Все краски Шанхая
    3 отзыва
    Увидеть, услышать и почувствовать знаменитый китайский город на обзорной экскурсии
    Незабываемый Шанхай на автомобиле
    $262
    8 часов
    Незабываемый Шанхай на автомобиле
    1 отзыв
    Раскрыть все грани города на насыщенной обзорной экскурсии с профессиональным гидом
    Добро пожаловать в Шанхай!
    $255
    6 часов
    Добро пожаловать в Шанхай!
    1 отзыв
    Проследить связь времен на обзорной прогулке по самым ярким достопримечательностям города