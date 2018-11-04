11 отзывов оставили туристы

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Rijksmuseum. Шедевры живописи Золотого века

Расцвет Голландии 17 века в великолепных произведениях знаменитого музея

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Не более 12 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

125 за экскурсию

У этой экскурсии11 отзывов
4.55
Elena
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Elena – Гид в Амстердаме
Приглашаю в голландскую Третьяковку! Посещение Главного музея страны Rijksmuseum даст вам более полное представление о периоде, которым более всего гордятся голландцы — семнадцатом веке.

Недаром его называют Золотым.
Rijksmuseum. Шедевры живописи Золотого века
Rijksmuseum. Шедевры живописи Золотого века

Не важно, приезжаете вы в Амстердам в первый или в десятый раз, — время Голландского Золотого века напоминает о себе фасадами домов вдоль каналов, величием дворца на площади Дам, кораблями и складами. А я покажу вам лица Золотого века — они смотрят на нас с полотен великих художников. Это аристократы, их родственники, дети, протестанты и католики, торговцы и простолюдины.

Программа

Во познакомитесь с разными сторонами жизни голландцев во времена Рембрандта. Вы узнаете не только об экономической обстановке расцвета Голландии, но и о том, что осталось за кадром шедевров: быт, нравы, коммерческие, религиозные и любовные страсти.

Мы полюбуемся огромными витражами Праздничного зала, пройдем по Галерее Славы, где остановимся у шедевров Золотого века — картин загадочного Рембрандта ван Рейна, мастера жанровых сценок со скрытым смыслом Яна Стейна, портретов работы Франса Хальса и непревзойденного «мастера серебристого света» Вермеера Дельфтского. Откройте для себя интересные факты биографии знаменитых голландцев и узнайте больше о Золотом веке.

Гордость Государственного музея составляют не только картины. Мы увидим макеты кораблей славного Голландского флота и восхитимся интерьером библиотеки XIX-го века. Рассмотрим обстановку кукольного дома, где все до мельчайших деталей сделано по специальному заказу. Пластиковый домик Барби проигрывает перед этим чудом почти четырёхсотлетней давности, в котором целых 1600 предметов мебели и картин.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не входит билет в музей. Его цена 17,5 евро. Для детей до 18 лет включительно билет бесплатный.

Rijksmuseum. Шедевры живописи Золотого века
Rijksmuseum. Шедевры живописи Золотого века
Rijksmuseum. Шедевры живописи Золотого века
Rijksmuseum. Шедевры живописи Золотого века
Rijksmuseum. Шедевры живописи Золотого века
Rijksmuseum. Шедевры живописи Золотого века
Rijksmuseum. Шедевры живописи Золотого века
Rijksmuseum. Шедевры живописи Золотого века
Rijksmuseum. Шедевры живописи Золотого века
Rijksmuseum. Шедевры живописи Золотого века
Rijksmuseum. Шедевры живописи Золотого века
Rijksmuseum. Шедевры живописи Золотого века
Rijksmuseum. Шедевры живописи Золотого века
Rijksmuseum. Шедевры живописи Золотого века

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Elena
Elena
Я родом из России, полжизни прожила в Голландии, где получила диплом искусствоведа. Стараюсь рассказывать о Голландии и её художниках не только правильным и литературным, но прежде всего доступным языком. Работаю официальным гидом в Rijksmuseum и знаю музейную жизнь «изнутри». Замужем за голландцем более 20-ти лет, двое детей. Основала экскурсионный проект для русскоязычных туристов в Нидерландах. Задавайте любые вопросы, я знаю все аспекты жизни здесь. Читаю лекции в Москве и Петербурге.
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11 отзывов оставили туристы

4 ноября 2018
Спасибо Елене! Все было очень интересно, много новой информации! Рекомендуем!
26 октября 2018
Огромная благодарность Юлии за проведенную экскурсию! У меня была в этот раз узкая задача :узнать как можно больше об архитектуре, дизайне и истории Голландии 17 века, Я получила максимальное количество информации, поданной легко, более чем профессионально, По итогам поездки я сделала учебный доклад. Все, включая преподавателя и учеников были в восторге. Уже порекомендовала Юлию двоим своим знакомым, Благодарю!
17 октября 2018
экскурсия нам понравилась. Елена донесла до нас все важные аспекты нашей темы, акцентировала внимание на деталях, рассказала много полезной информации по теме и ответила на все наши вопросы. Рекомендую!
8 апреля 2017
Экскурсия, проведенная Еленой пролетела незаметно. Елена, очень умело освятила все самое интересное, что представлено в музее, без избытка лишней информации. Хотя это сделать непросто за небольшой промежуток времени и большого количества залов, в которых представлены картины, музейные экспонаты. Елена, очень живой и искренний человек, что несомненно позволило более легко воспринимать полученную информацию.
27 декабря 2015
К сожалению (я надеюсь именно так), в последний момент Елена сообщила о том, что экскурсию для нас проведет другой гид, отзывы о которой нам не были представлены. Эта экскурсия была сплошным разочарованием - сухо, малоинформативно и малоинтересно, к тому же вместо заявленных полутора часов, компанией гида мы наслаждались только 1 час 15 минут. Из всего великолепия художественного музея бегом (буквально) были представлены: скульптура (одна), пейзаж (два), Ночной дозор, Вермеер (один). Музейный аудиогид и интерактивная музейная экскурсия, взятые сразу после окончания экскурсии с Ириной, замещающей Елену, оставили намного более благоприятное впечатление и, по сути, составили наш "музейный день".
11 ноября 2014
Была на экскурсии в Rijksmuseum с Еленой в конце сентября. Я очень благодарна Елене за живой рассказ неравнодушного к искусству человека. Музей ожил! Получила массу положительных эмоций! Спасибо Елене и ресурсу за поиск таких профессиональных людей. Людмила.
7 января 2014
Елена, огромное вам спасибо за очень познавательный и незанудный рассказ:) Всем с удовольствием рекомендую гида Елену!
3 января 2014
Мы ходили на экскурсию вместе с мамой (для нее это было первое посещение, а я была уже там ранее), но нам обоим было одинаково интересно, поскольку от Елены мы узнали много фактов и историй не только о произведениях искусства, картинах, но и о самом музее, здании. Коллекция музея огромная, но за два часа мы успели посетить основные экспонаты и узнать много нового. Огромное спасибо Елене за столько интересную экскурсию, а также советы, что еще посмотреть в Нидерландах (Музей Вермера нас очень впечатлил :-))
Anastasia
3 декабря 2013
Огромное спасибо Елене за экскурсию) два часа пролетели незаметно и хотелось еще)настолько живое и душевное общение, правильное соотношение исторических фактов и и интересных историй, и, самое главное, в исполнении человека, которому самому это безумно интересно!) получили огромное удовольствие!
Татьяна
9 ноября 2013
C Леной я посетила музей Ван Гога и замечательно провела время слушая её захватывающий рассказ и обсуждая моменты жизни и картины художника. Очень хотелось попасть и на другую экскурсию, но не удалось- в другой раз - обязательно!
Ещё 1 отзыв

Elena проводит ещё 6 экскурсий

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