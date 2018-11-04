11 отзывов оставили туристы

Не важно, приезжаете вы в Амстердам в первый или в десятый раз, — время Голландского Золотого века напоминает о себе фасадами домов вдоль каналов, величием дворца на площади Дам, кораблями и складами. А я покажу вам лица Золотого века — они смотрят на нас с полотен великих художников. Это аристократы, их родственники, дети, протестанты и католики, торговцы и простолюдины.

Программа

Во познакомитесь с разными сторонами жизни голландцев во времена Рембрандта. Вы узнаете не только об экономической обстановке расцвета Голландии, но и о том, что осталось за кадром шедевров: быт, нравы, коммерческие, религиозные и любовные страсти.

Мы полюбуемся огромными витражами Праздничного зала, пройдем по Галерее Славы, где остановимся у шедевров Золотого века — картин загадочного Рембрандта ван Рейна, мастера жанровых сценок со скрытым смыслом Яна Стейна, портретов работы Франса Хальса и непревзойденного «мастера серебристого света» Вермеера Дельфтского. Откройте для себя интересные факты биографии знаменитых голландцев и узнайте больше о Золотом веке.

Гордость Государственного музея составляют не только картины. Мы увидим макеты кораблей славного Голландского флота и восхитимся интерьером библиотеки XIX-го века. Рассмотрим обстановку кукольного дома, где все до мельчайших деталей сделано по специальному заказу. Пластиковый домик Барби проигрывает перед этим чудом почти четырёхсотлетней давности, в котором целых 1600 предметов мебели и картин.