Абу-Даби славится современной архитектурой и несметным количеством денег, ведь именно здесь добывают 90% нефти страны. Однако так было не всегда — вы убедитесь в этом, посетив деревню бедуинов. Я расскажу, кто такие бедуины, как они жили 50 лет назад и удается ли им сохранять свои привычки сегодня. Раскрыть многовековые традиции страны вам также поможет финиковый рынок, яркий и оживленный!
Мечеть Шейха Зайда и другие знаковые места
Мы обязательно посетим главную достопримечательность Абу-Даби — потрясающую мечеть Шейха Зайда, которая заслуженно считается одной из самых красивых в мире. Вы узнаете, когда и чьими силами она была возведена и кто был инициатором строительства. Также я покажу другие «визитные карточки» столицы: башни Этихад, заброшенный город из фильма «Безумный Макс», живописную набережную и президентский отель Эмирейтс Палас.
Приглашаю в путешествие по роскошной столице Эмиратов! Я покажу вам дворец Президента, комплекс небоскребов Этихад, сияющую набережную Корниш и величественную мечеть Шейха Зайда. А понять, какой была страна несколько десятилетий назад, вам помогут деревня бедуинов и колоритные восточные рынки.
Что входит
Услуги гида
транспорт
Что не входит
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Киа Оптима
По желанию, мы также можем включить в экскурсию: Феррари парк — 70$ с человека, музей Лувр — 16$ взрослые, 7$ дети до 21 года
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Начало и место завершения
🚩 Отель где находится клиент
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.