Приглашаю в путешествие по роскошной столице Эмиратов! Я покажу вам дворец Президента, комплекс небоскребов Этихад, сияющую набережную Корниш и величественную мечеть Шейха Зайда. А понять, какой была страна несколько десятилетий назад, вам помогут деревня бедуинов и колоритные восточные рынки.