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Вдохновляющий Абу-Даби!

Ринат Г.
Ринат Г. – Гид из Абу-Даби
Вдохновляющий Абу-Даби!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $230 за экскурсию

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Вдохновляющий Абу-Даби!
Вдохновляющий Абу-Даби!

Что вы увидите

  • Абу-Даби вчера и сегодня
  • Абу-Даби славится современной архитектурой и несметным количеством денег, ведь именно здесь добывают 90% нефти страны. Однако так было не всегда — вы убедитесь в этом, посетив деревню бедуинов. Я расскажу, кто такие бедуины, как они жили 50 лет назад и удается ли им сохранять свои привычки сегодня. Раскрыть многовековые традиции страны вам также поможет финиковый рынок, яркий и оживленный!
  • Мечеть Шейха Зайда и другие знаковые места
  • Мы обязательно посетим главную достопримечательность Абу-Даби — потрясающую мечеть Шейха Зайда, которая заслуженно считается одной из самых красивых в мире. Вы узнаете, когда и чьими силами она была возведена и кто был инициатором строительства. Также я покажу другие «визитные карточки» столицы: башни Этихад, заброшенный город из фильма «Безумный Макс», живописную набережную и президентский отель Эмирейтс Палас.
Приглашаю в путешествие по роскошной столице Эмиратов! Я покажу вам дворец Президента, комплекс небоскребов Этихад, сияющую набережную Корниш и величественную мечеть Шейха Зайда. А понять, какой была страна несколько десятилетий назад, вам помогут деревня бедуинов и колоритные восточные рынки.
Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Киа Оптима
  • По желанию, мы также можем включить в экскурсию: Феррари парк — 70$ с человека, музей Лувр — 16$ взрослые, 7$ дети до 21 года
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Начало и место завершения
🚩 Отель где находится клиент
Вдохновляющий Абу-Даби!
Вдохновляющий Абу-Даби!
Вдохновляющий Абу-Даби!
Вдохновляющий Абу-Даби!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ринат Г.
Ринат Г.
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