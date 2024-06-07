1 чел.
По популярности
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия
Путешествие из Рас-эль-Хайма в Дубай: погружение в атмосферу города и его уникальные достопримечательности
Начало: Ваш отель
Завтра в 13:00
11 июня в 13:00
370$259 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от старинных кварталов до сияющих небоскребов, узнайте историю и современность Эмиратов
Начало: На ресепшен вашей гостиницы в Рас-эль-Хайме
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Групповая экскурсия из Рас-эль-Хаймы в Абу-Даби: культура и развлечения
Погрузитесь в великолепие Абу-Даби: от величественной мечети шейха Зайда до захватывающего Ferrari World. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: Возле ТЦ Al Hamra Mall
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
$200 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Из Рас-Эль-Хайма - в Абу-Даби
Оказаться в арабской сказке, посетить Лувр и побывать в местах съёмок «Секса в большом городе»
Завтра в 10:30
10 июня в 09:00
450$360 за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Популярное предложение
К Индийскому океану через 5 эмиратов - тур из Рас-Аль-Хайма
Путешествие к Индийскому океану через 5 эмиратов - это уникальная возможность увидеть культурные и исторические достопримечательности ОАЭ за один день
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Среда, суббота в 09:00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
$75 за человека
Групповая
8 часов
От полюсов до тропиков: тематический парк Sea World в Абу-Даби
Посетите Sea World в Абу-Даби и погрузитесь в мир морской флоры и фауны. Групповая экскурсия из Рас-эль-Хайма подарит незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Вт Чт и Вс в 08:00-09:30 - зависит от расположения отеля.
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$140 за человека
Индивидуальная
8 часов
За впечатлениями в Абу-Даби: эксклюзивный индивидуальный тур из Рас-эль-Хайма
Погрузитесь в мир арабской культуры и архитектуры с индивидуальной экскурсией из Рас-эль-Хайма в Абу-Даби
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00, 10:30, 11:00
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
$500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
В Дубай из Рас-Аль-Хаймы за яркими эмоциями: Путешествие мечты
Погрузитесь в мир восточных сказок и современного роскошного Дубая. Откройте для себя места, о которых мечтает каждый
Начало: Ваш отель
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
$350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Абу-Даби в классическом стиле: индивидуальная экскурсия из Рас-эль-Хаймы
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории Абу-Даби на индивидуальной экскурсии из Рас-эль-Хаймы. Уникальные достопримечательности и культурные шедевры ждут вас
Начало: Ваш отель
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
«Земля Фьордов» - уникальный тур на полуостров Мусандам из Рас-эль-Хайма
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией на полуостров Мусандам: фьорды, подводный мир и традиционная рыбалка ждут вас
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Понедельник, среда, четверг, пятница (09:00 - 18:30)
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
$75 за человека
Групповая
10 часов
Экскурсия в Абу-Даби: Лувр и Мечеть Шейха Зайда из Рас-эль-Хайма
Погрузитесь в культуру и искусство Эмиратов с нашей экскурсией. Вас ждут незабываемые впечатления и великолепные виды
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: По вторникам
11 июня в 08:30
18 июня в 08:30
$95 за человека
Групповая
7 часов
Обзорная экскурсия по Абу-Даби из Рас-эль-Хайма: культура, история и обед
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, насладитесь его культурой и историей в сопровождении опытного русскоязычного гида
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$90 за человека
Групповая
8 часов
В тренде
Групповой трансфер в Дубай Молл из Рас-эль-Хайма: шоппинг и развлечения
Планируйте незабываемый день в Дубай Молле с комфортным групповым трансфером из Рас-эль-Хайма. Шоппинг, развлечения и удовольствие ждут вас
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 13:00 - 21:00.
10 июня в 13:00
12 июня в 13:00
$40 за человека
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия по Дубаю из Рас-эль-Хайма: старый и новый город за 4 часа
Четырехчасовая экскурсия по Рас-эль-Хайме с персональным гидом. Откройте для себя все ключевые достопримечательности города. Не забудьте маску
Начало: В холле Вашего отеля
Расписание: ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$360 за всё до 6 чел.
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия 5 эмиратов за 1 день: путешествие по культурному наследию ОАЭ
Погрузитесь в культуру и историю ОАЭ с экскурсией 5 эмиратов за 1 день. Включает посещение древних городов и отдых на пляже
Расписание: Среда, Суббота в 09:00
$75 за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия в Дубай: Бурдж-Халифа, ужин на лодке, от Рас-эль-Хайма
Погрузитесь в мир восточной сказки с экскурсией в Дубай. Вас ждут знаменитые достопримечательности и ужин на арабской лодке
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 13:00
$125 за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия из Рас-эль-Хаймы: Дубай и ужин на лодке
Познакомьтесь с главными достопримечательностями Дубая, включая Burj Al Arab и Palm Jumeirah, с круизом по Дубай Марина и ужином на Арабской лодке
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 13:00
$70 за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Аквариумом
Погрузитесь в мир роскоши и блеска Дубая! Посетите знаменитые достопримечательности, прокатитесь на арабской лодке и насладитесь ужином
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 13:00
$120 за человека
Мини-группа
7 часов
Поймай свой ужин: охота на крабов из Рас-эль-Хайма
Погрузитесь в мир морской охоты! Отправляйтесь на захватывающую охоту на крабов и насладитесь ужином из улова в тот же вечер
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Вторник, воскресенье 16:00 - 22:00
Завтра в 16:00
11 июня в 16:00
$100 за человека
Индивидуальная
6 часов
Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме: захватывающий индивидуальный тур
Погрузитесь в атмосферу пустыни ОАЭ! Пустынное сафари в Рас-эль-Хайме - это приключение, полное эмоций и красоты
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно в 15:30-16:00
Завтра в 15:30
10 июня в 15:30
$270 за всё до 6 чел.
Групповая
8 часов
Путешествие в мир кино: тематический парк Warner Bros. World Абу-Даби
Посетите тематический парк Warner Bros. World в Абу-Даби и окунитесь в мир любимых мультфильмов и кино-героев. Групповая экскурсия из Рас-эль-Хайма
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Вт Чт и Вс в 08:00-09:30. Зависит от расположения отелей.
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$140 за человека
Групповая
8 часов
Море адреналина - тематический парк Ferrari World Абу-Даби
Ferrari World - уникальный тематический парк, где каждый найдет развлечение по душе: от экстремальных аттракционов до безопасных детских каруселей
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Вт Чт и Вс - в 08:00-09:30, зависит от расположения отеля.
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$140 за человека
Групповая
7 часов
Дубайская Атлантида - аквапарк «Aquaventure» Атлантис
Посетите аквапарк «Aquaventure» в Дубае и ощутите адреналин на 105 горках, отдыхая на пляже и наслаждаясь видами Пальма Джумейра
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Вт Чт и Вс в 09:00 ориентировочно, зависит от расположения отеля.
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от $140 за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия: Абу-Даби и дворец Каср Аль-Ватан из Рас-эль-Хайма
Вас ждет незабываемое путешествие по Абу-Даби с посещением дворца Каср Аль-Ватан и Великой Мечети шейха Зайда
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: По Чт и Вс проводим тур
Завтра в 08:30
13 июня в 08:30
$95 за человека
Индивидуальная
8 часов
К Индийскому Океану через 5 эмиратов: индивидуальное путешествие
Погрузитесь в культуру и природу ОАЭ во время уникальной поездки к Индийскому океану. Путешествие, полное открытий
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $600 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Роскошный Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Абу-Даби - это город, где сочетаются культура и инновации. Исследуйте его богатое наследие, посетив знаменитые достопримечательности в комфортной обстановке
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от $650 за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
По следам Синдбада: водные приключения в аквапарке Wild Wadi
Начало: Любой отель в Рас-Аль-Хайме
Расписание: Вт Чт и Вс с 08:00 - 09:30, зависит от расположения отеля
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$125 за человека
Фотопрогулка
8 часов
По Дубаю с ветерком: индивидуальный фототур на кабриолете в Рас-эль-Хайма
Позвольте себе роскошь исследовать Дубай на кабриолете, запечатлевая каждый момент этого незабываемого приключения
Начало: Любой отель в Рас-Аль-Хайме и Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно (время по запросу)
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
от $550 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Дубаю на автомобиле: создайте свой идеальный маршрут
Выберите уникальный опыт путешествия по Дубаю, планируя маршрут на свой вкус и посещая места, которые вам интересны
Начало: Сбор из отеля в Рас-Аль-Хайме и Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно, время по запросу.
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
от $500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Весь современный Дубай в одном индивидуальном туре из Рас-эль-Хайма
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с эксклюзивным туром по Дубаю. От Бурдж Халифа до поющих фонтанов - впечатления, которые останутся навсегда
Начало: Сбор из отеля в Рас-Аль-Хайме и Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от $600 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия7 июня 2024Очень понравилось! Экскурсию проводил Азиз, большой молодец! Все было очень интересно и познавательно! Более того, узнав, что старший сын увлекается
- ЮЮлия22 мая 2024Спасибо Азизу за приятно проведенное время. Отличная экскурсия! Советуем.
- ААндрей18 мая 2024Ездили семьей на экскурсию в Дубай. Поездка 5+. Чудесно провели время, получили массу эмоций и ни в чем не разочаровались.
- NN11 мая 2024Были на индивидуальной экскурсии в Абу-Даби с Азизом. Остались только положительные эмоции, все спокойно, без суеты, посмотрели все главные достопримечательности, гид позаботился обо всех билетах, нам осталось только любоваться красотами! Могу рекомендовать 100%!
- OOlga2 мая 2024Экскурсия понравилась, экскурсовод Лариса рассказывала очень интересно, узнали и посмотрели много нового. Спасибо!
- ООльга1 мая 2024Спасибо гиду Амиру за эту экскурсию!!! Очень понравился его интересный рассказ о таком красивом городе и его культуре. Посетили и осмотрели основные достопримечательности: Большую Мечеть Шейха Зайда, Президентский дворец, набережную, финиковый рынок. Спасибо за внимательное отношение к туристам)))
- ННаталья24 апреля 2024Мы провели весь день с Дамиром и остались очень довольны. Сыну 6 лет, корректировали ход экскурсии прямо в процессе с
- ААнастасия22 апреля 2024Хочу оставить свой отзыв о нашем туре в Дубай из Рас Эль Хаймы. Гид Дамир очень внимательный и вежливый, по
- ДДарья17 апреля 2024Ездили на экскурсию из Рас Эль Хайма в Дубай с двумя детьми 5 и 7 лет. Наш гид Алексей учел наши
- ННаталья8 апреля 2024Ездили на экскурсию с Александрой. Нам очень понравилось. Гид очень чутко реагирует на все пожелания гостей. Все четко по времени. Отличная организация экскурсии.
Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «На весь день»
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