Удачное расположение Сетубала в устье реки Садо, впадающей в Атлантический океан, делает его привлекательным местом отдыха как для местных жителей, так и для гостей Португалии. Стая дельфинов-афалинов тоже решила поселиться в бухте, которая входит в топ самых красивых заливов в мире. Кроме того, Сетубал считается самым «вкусным» городом Португалии и славится свежайшими морепродуктами и рыбой, приготовленной на гриле. На экскурсии вы откроете мир вкусов аутентичной кухни и понаблюдаете за жизнью прекрасных представителей млекопитающих во время прогулки на яхте.

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Описание

Что вас ожидает

Все прелести сетубальской кухни

Секрет гастрономического успеха состоит в сохранении исходных вкусовых свойств продукта — здесь вы почувствуете ни с чем не сравнимый вкус настоящей свежевыловленной океанической рыбы. В традиционном аутентичном ресторанчике сеньор Жак приготовит на гриле вкуснейшие сардины или другую морскую рыбу, выловленную с утра рыбаками. Вы попробуете ароматное домашнее вино, традиционные португальские десерты и кофе.

Кто они, дельфины?

Перед обедом вы посетите музейный отдел, посвященный дельфинам, где узнаете, действительно ли дельфины такие дружелюбные, как про них говорят, и почему они считаются самыми умными млекопитающими на планете. А в конце экскурсии, уже после посещения ресторана, вы отправитесь на станцию, где я доверю вас проверенной компании, которая организовывает туры по наблюдению за дельфинами. На этом мы с вами прощаемся, а вы отправитесь в увлекательное путешествие на яхте, откуда сможете понаблюдать за дельфинами в их естественной среде обитания и полюбоваться красивыми видами национального парка Аррабида, полуостровом Троя и Сетубалом.

Организационные детали