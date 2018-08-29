Вкуснейшие сардины, головокружительные виды Атлантики и дельфины в их естественной среде
Стая дельфинов-афалинов тоже решила поселиться в бухте, которая входит в топ самых красивых заливов в мире.
Кроме того, Сетубал считается самым «вкусным» городом Португалии и славится свежайшими морепродуктами и рыбой, приготовленной на гриле.
На экскурсии вы откроете мир вкусов аутентичной кухни и понаблюдаете за жизнью прекрасных представителей млекопитающих во время прогулки на яхте.
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Описание
Что вас ожидает
Все прелести сетубальской кухни
Секрет гастрономического успеха состоит в сохранении исходных вкусовых свойств продукта — здесь вы почувствуете ни с чем не сравнимый вкус настоящей свежевыловленной океанической рыбы. В традиционном аутентичном ресторанчике сеньор Жак приготовит на гриле вкуснейшие сардины или другую морскую рыбу, выловленную с утра рыбаками. Вы попробуете ароматное домашнее вино, традиционные португальские десерты и кофе.
Кто они, дельфины?
Перед обедом вы посетите музейный отдел, посвященный дельфинам, где узнаете, действительно ли дельфины такие дружелюбные, как про них говорят, и почему они считаются самыми умными млекопитающими на планете. А в конце экскурсии, уже после посещения ресторана, вы отправитесь на станцию, где я доверю вас проверенной компании, которая организовывает туры по наблюдению за дельфинами. На этом мы с вами прощаемся, а вы отправитесь в увлекательное путешествие на яхте, откуда сможете понаблюдать за дельфинами в их естественной среде обитания и полюбоваться красивыми видами национального парка Аррабида, полуостровом Троя и Сетубалом.
Организационные детали
- Экскурсия начинается в 12:00 в Сетубале.
- До Сетубала вы добираетесь самостоятельно из Лиссабона на автобусе или поезде (стоимость одного билета в обоих случаях — € 4,50, поездка занимает примерно 1 час).
- В стоимость включено: традиционный португальский обед в семейном ресторане, билет на катер за наблюдением за дельфинами, детский билет — минус 10 евро от стоимости экскурсии.
- Экскурсия на катере ведется на английском языке, поэтому всю информацию, касающуюся прогулки с дельфинами, я вам расскажу на берегу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Casa da baia, Setubal
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.