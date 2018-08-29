Гастрономические шедевры сеньора Жака и прогулка на яхте

Вкуснейшие сардины, головокружительные виды Атлантики и дельфины в их естественной среде

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Удачное расположение Сетубала в устье реки Садо, впадающей в Атлантический океан, делает его привлекательным местом отдыха как для местных жителей, так и для гостей Португалии.

Стая дельфинов-афалинов тоже решила поселиться в бухте, которая входит в топ самых красивых заливов в мире.

Кроме того, Сетубал считается самым «вкусным» городом Португалии и славится свежайшими морепродуктами и рыбой, приготовленной на гриле.

На экскурсии вы откроете мир вкусов аутентичной кухни и понаблюдаете за жизнью прекрасных представителей млекопитающих во время прогулки на яхте.
Гастрономические шедевры сеньора Жака и прогулка на яхте
Гастрономические шедевры сеньора Жака и прогулка на яхте
Гастрономические шедевры сеньора Жака и прогулка на яхте
Гастрономические шедевры сеньора Жака и прогулка на яхте
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Описание

Что вас ожидает

Все прелести сетубальской кухни

Секрет гастрономического успеха состоит в сохранении исходных вкусовых свойств продукта — здесь вы почувствуете ни с чем не сравнимый вкус настоящей свежевыловленной океанической рыбы. В традиционном аутентичном ресторанчике сеньор Жак приготовит на гриле вкуснейшие сардины или другую морскую рыбу, выловленную с утра рыбаками. Вы попробуете ароматное домашнее вино, традиционные португальские десерты и кофе.

Кто они, дельфины?

Перед обедом вы посетите музейный отдел, посвященный дельфинам, где узнаете, действительно ли дельфины такие дружелюбные, как про них говорят, и почему они считаются самыми умными млекопитающими на планете. А в конце экскурсии, уже после посещения ресторана, вы отправитесь на станцию, где я доверю вас проверенной компании, которая организовывает туры по наблюдению за дельфинами. На этом мы с вами прощаемся, а вы отправитесь в увлекательное путешествие на яхте, откуда сможете понаблюдать за дельфинами в их естественной среде обитания и полюбоваться красивыми видами национального парка Аррабида, полуостровом Троя и Сетубалом.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в 12:00 в Сетубале.
  • До Сетубала вы добираетесь самостоятельно из Лиссабона на автобусе или поезде (стоимость одного билета в обоих случаях — € 4,50, поездка занимает примерно 1 час).
  • В стоимость включено: традиционный португальский обед в семейном ресторане, билет на катер за наблюдением за дельфинами, детский билет — минус 10 евро от стоимости экскурсии.
  • Экскурсия на катере ведется на английском языке, поэтому всю информацию, касающуюся прогулки с дельфинами, я вам расскажу на берегу.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Casa da baia, Setubal
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
29 авг 2018
Большое спасибо Анне за великолепно проведённую экскурсию, классные фотографии и рекомендации по посещению интересных мест в Португалии. Ощутили атмосферу уютного Сетубала. Дельфинов увидели, целое семейство с маленьким дельфинчиком. Нам очень понравилось.

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Выездные
Гастрономические
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