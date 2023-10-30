Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией

Посетить самые красивые локации Красной Поляны и Сириуса и получить фото в подарок

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Эта программа отлично подойдёт для первого знакомства с курортом, а также понравится путешественникам, которые ограничены во времени.

Я покажу вам невероятный Ахштырский каньон в селе Казачий брод, познакомлю с горными курортами, построенными к Олимпиаде 2014 года, отвезу вас на лучшие смотровые площадки. А по пути буду ловить ваши эмоции в объектив!
Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией
Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией
Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией
Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией
Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией
Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией
Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией
Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией
Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией
Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией
Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией
Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией
Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией
Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией
Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
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ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • На машине я заберу из любой точки Адлера или Сириуса и повезу в горы. Мы будем останавливаться в самых живописных местах. Вы увидите подвесной мост и Ахштырский каньон в селе Казачий Брод, восхититесь ущельем Ахцу. По желанию можем заехать в Ахштырскую пещеру.
  • Далее отправляемся в посёлок Красная Поляна, который мог бы быть городом Романовском, но не стал. Расскажу вам эту историю. Если захотите, посетим дольменный комплекс, где вы сможете прикоснуться к загадочной древности и загадать желание, пройдя семь кругов в языческих лабиринтах.
  • После вас ждёт сытный обед. Подскажу, где можно перекусить «дорого-богато» и, наоборот, бюджетно, но вкусно.
  • Во второй части программы — прекрасные курорты, которые построили к зимней Олимпиаде 2014 года: Красная Поляна (бывш. Горки Город), Газпром и Роза Хутор. В каждом сделаем остановку и погуляем. Я расскажу вам немного истории и покажу лучшие видовые панорамы.
  • По желанию можно будет подняться на канатной дороге наверх — к снежным вершинам. А если не захотите, заедем на машине на высоту примерно 1000 метров над уровнем моря — на смотровую «Коготь», откуда открывается чудесный вид на горы.
  • Ну а теперь — к морю! Здесь есть возможность выбора: можно поехать на федеральную территорию Сириус, объехать Олимпийский парк, погулять по набережной или отправиться на набережную реки Мзымта и пройти к классному месту, где река впадает в море.

После экскурсии я отвезу вас домой, к отелю или в любую другую точку Адлера или Сириуса.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле Volkswagen Polo от отеля или ж/д вокзала Адлера или Сириуса и обратно, питьевая вода, услуги гида, съёмка фото и видео на iPhone14 pro (отснятым материалом поделимся в мессенджере или на Яндекс Диске)
  • В осенне-весеннее время в горах может быть прохладно, поэтому рекомендуем взять тёплые вещи
  • Просим не употреблять спиртные напитки, пищу и не курить в салоне автомобиля. Для этого будут остановки.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Трансфер из Сочи — 1000 руб.
  • Обед — по меню
  • Билеты на канатные дороги:
    — Роза Хутор: 2450 руб. — взрослый, 1450 руб. — детский
    — Красная Поляна: 2100 руб. — взрослый, 1300 руб. — детский (до 6 лет бесплатно со взрослым)
  • Водопад «Девичьи слезы» — 200 руб. /чел.
  • Нарзанный источник — 100 руб. /чел.
  • Прогулка по Скай-парку: 2000 руб. — взрослый, 1000 руб. — детский (до 6 лет бесплатно со взрослым). В билет входит прогулка по самому длинному подвесному мосту в России.
  • Форелевое хозяйство: 300 руб. — взрослый, 250 руб. — детский
  • Дольменный комплекс — 200 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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