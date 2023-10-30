Эта программа отлично подойдёт для первого знакомства с курортом, а также понравится путешественникам, которые ограничены во времени.



Я покажу вам невероятный Ахштырский каньон в селе Казачий брод, познакомлю с горными курортами, построенными к Олимпиаде 2014 года, отвезу вас на лучшие смотровые площадки. А по пути буду ловить ваши эмоции в объектив!