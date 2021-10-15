Анапа, Новороссийск, Абрау-Дюрсо: природа и панорамы

Открыть впечатляющие смотровые, отдохнуть на двух озерах, посетить корабль-музей и завод шампанского

5
7 отзывов
К незабываемым видам я отвезу вас в «Ласточкины гнезда» на Лысой горе и к монументальной стеле с орлом.

Вы побываете на необычном Кипарисовом озере и узнаете, в чем особенность экозоны в долине Сукко.

На набережной Новороссийска поговорим о легендарном крейсере и истории города-героя.

А в поселке Абрау вы погуляете у живописного водоема и посетите знаменитый завод игристых вин.
Анапа, Новороссийск, Абрау-Дюрсо: природа и панорамы
Анапа, Новороссийск, Абрау-Дюрсо: природа и панорамы
Анапа, Новороссийск, Абрау-Дюрсо: природа и панорамы
Анапа, Новороссийск, Абрау-Дюрсо: природа и панорамы
Анапа, Новороссийск, Абрау-Дюрсо: природа и панорамы
Анапа, Новороссийск, Абрау-Дюрсо: природа и панорамы
Анапа, Новороссийск, Абрау-Дюрсо: природа и панорамы
Анапа, Новороссийск, Абрау-Дюрсо: природа и панорамы
Анапа, Новороссийск, Абрау-Дюрсо: природа и панорамы
Анапа, Новороссийск, Абрау-Дюрсо: природа и панорамы
Анапа, Новороссийск, Абрау-Дюрсо: природа и панорамы
Анапа, Новороссийск, Абрау-Дюрсо: природа и панорамы
Анапа, Новороссийск, Абрау-Дюрсо: природа и панорамы

Что вас ожидает

Смотровые и Кипарисовое озеро

Итак, начнем с поразительных панорам: вы подниметесь на площадку, где находится стела «Начало Кавказских гор», а позже отправитесь на окраину города — там вам откроются пейзажи Анапского залива и первых отрогов Кавказского хребта. Далее в программе долина реки Сукко. Вы осмотрите Кипарисовое озеро и познакомитесь с историей места, а в теплое время года сможете подплыть к гигантским деревьям на катамаране и сделать необычные кадры.

Набережная Новороссийска

После Сукко поедем к одному из самых живописных мест в сердце города — благоустроенной территории вдоль побережья Цемесской бухты. У причала вы увидите крейсер «Михаил Кутузов» — корабль боевой славы Черноморского флота. В музее можно будет посетить местную экскурсию, на которой вам подробно расскажут об истории крейсера. С набережной вы также взглянете на Маркхотский хребет, а по пути поговорим о знаковых страницах в жизни города-героя, особенностях местного климата и феномене «борода».

Озеро Абрау и завод шампанских вин

В завершение я отвезу вас к крупнейшему пресноводному озеру Краснодарского края. В этом романтичном месте вы погуляете по набережной и оцените окружающие горные пейзажи. Затем посетите завод, где производят самые известные российские игристые вина. Узнаете интересные и даже полусекретные факты о его производстве и услышите об «отце» русского шаманского. По желанию продегустируете фирменные напитки. А вечером увидите шоу фонтанов на озере Абрау.

🏖 В теплое время года вы сможете искупаться в обоих озерах.

Организационные детали

Дополнительные расходы на экскурсии: трансфер на электрокаре в долине Кипарисового озера — 100 руб. /человека (по желанию); посещение завода Абрау-Дюрсо — 1000 руб. без дегустации, 1500 руб. с дегустацией тихих и игристых вин; катание на катамаране в Абрау-Дюрсо — 500 руб. /полчаса прогулки по озеру.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

Владимир
Владимир
Добрый день! Меня зовут Владимир, я люблю находить новые необычные места и делиться своими знаниями и открытиями с путешественниками. Информацию преподношу просто, интересно и понятно. Надеюсь на скорую встречу.
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7 реальных отзывов от туристов

O
15 окт 2021
Отличная экскурсия. Интересная история края. Владимир вежливый и эрудированый гид.
А
26 сен 2021
Сегодня был отлично проведен день на данной экскурсии. Ездили с ребенком 5 лет, и даже ему было интересно и комфортно. Спасибо Владимиру за организованный маршрут, прекрасные виды и даже как бонус мы получили совместные фото всей семье, что очень ценно. Рекомендую однозначно!
Л
25 сен 2021
Рекомендуем экскурсию и гида путешественникам! Владимир очень обаятельный, эрудированный и заботливый гид, что важно во время продолжительной поездки. Обязательно поедем ещё:)
М
17 сен 2021
Отличный маршрут! Отличный гид!! Забота о комфорте туристов. Была приятно удивлена. . если ещё приеду в Анапу, то экскурсии только с Владимиром.
Однозначно рекомендую.
Валерия
14 сен 2021
Нам очень понравилась экскурсия. Пришлось немного скорректировать маршрут, но все равно впечатления самые положительные. Особенно впечатлил Новороссийск и поющие фонтаны в Абрау-Дюрсо. Владимир грамотно организовал маршрут и заботливо подготовил стулья для просмотра поющих фонтанов.
Е
2 сен 2021
Владимир, бесспорно обладает обширными знаниями в истории, географии и культуре мест, которые мы с ним посетили. Кроме этого, сама логистика продумана до мелочей, таких как взятые им с собой раскладные стулья для возможности сидя любоваться шоу фонтанов в Абрау-Дюрсо. Рекомендуем.
В
16 авг 2021
Имея уже приличный опыт путешествий с различными гидами в индивидуальных экскурсиях могу определенно сказать, что Владимир по своим профессиональным качествам на порядок их обошел. В основном гиды имеют представление о показываемых ими достопримечательностях из общедоступных источников, дают короткий рассказ, работая в определенном «коридоре» своих знаний, что не дает возможности утолять наше любопытство если тема начинает вызывать больший интерес. А кто-то просто возит по определенным точкам как таксист, забывая, что это совсем иной вид услуг. Владимира ни разу не удалось поймать на отсутствии в его голове какой-либо информации о посещаемых местах, на все наши вопросы мы получали познавательные развернутые ответы на доступном и интересном языке. Также, Владимир хорошо спланировал поездку, помог правильно собраться, позаботился о пожилом человеке в нашем составе, скорректировав пешие прогулки и захватил раскладные стулья для передышек. Проявляя гибкость немного менял свои маршруты из-за наших пожеланий. Делал хорошие фотки с нами. Мы остались очень довольны, могу смело рекомендовать Владимира, если кто-то так и не узнал каким должен быть по-настоящему хороший гид!

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