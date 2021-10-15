Что вас ожидает

Смотровые и Кипарисовое озеро

Итак, начнем с поразительных панорам: вы подниметесь на площадку, где находится стела «Начало Кавказских гор», а позже отправитесь на окраину города — там вам откроются пейзажи Анапского залива и первых отрогов Кавказского хребта. Далее в программе долина реки Сукко. Вы осмотрите Кипарисовое озеро и познакомитесь с историей места, а в теплое время года сможете подплыть к гигантским деревьям на катамаране и сделать необычные кадры.

Набережная Новороссийска

После Сукко поедем к одному из самых живописных мест в сердце города — благоустроенной территории вдоль побережья Цемесской бухты. У причала вы увидите крейсер «Михаил Кутузов» — корабль боевой славы Черноморского флота. В музее можно будет посетить местную экскурсию, на которой вам подробно расскажут об истории крейсера. С набережной вы также взглянете на Маркхотский хребет, а по пути поговорим о знаковых страницах в жизни города-героя, особенностях местного климата и феномене «борода».

Озеро Абрау и завод шампанских вин

В завершение я отвезу вас к крупнейшему пресноводному озеру Краснодарского края. В этом романтичном месте вы погуляете по набережной и оцените окружающие горные пейзажи. Затем посетите завод, где производят самые известные российские игристые вина. Узнаете интересные и даже полусекретные факты о его производстве и услышите об «отце» русского шаманского. По желанию продегустируете фирменные напитки. А вечером увидите шоу фонтанов на озере Абрау.

🏖 В теплое время года вы сможете искупаться в обоих озерах.

Организационные детали

Дополнительные расходы на экскурсии: трансфер на электрокаре в долине Кипарисового озера — 100 руб. /человека (по желанию); посещение завода Абрау-Дюрсо — 1000 руб. без дегустации, 1500 руб. с дегустацией тихих и игристых вин; катание на катамаране в Абрау-Дюрсо — 500 руб. /полчаса прогулки по озеру.