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Из Анапы в Абхазию: Гагры, озеро Рица, Новоафонский монастырь

Риал Т.
Риал Т. – Гид из Анапы
Если вы приехали на отдыха в Анапу и изучили весь город 🏙️ от и до — отправляйтесь за его пределы.

Недалеко от курортного города находится республика Абхазия.

Здесь есть всё для прекрасного отдыха: солнце ☀️, горные озёра, водопады из советских кинолент, пещеры, чистые пляжи и голубое море 🌊.

Во времена Советского Союза Абхазия была дорогим удовольствием, а сейчас — доступна каждому.

Давайте вместе изучать этот край и узнаем, почему Абхазия так привлекает туристов.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 36 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 4 000 ₽ за человека

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Из Анапы в Абхазию: Гагры, озеро Рица, Новоафонский монастырь
Из Анапы в Абхазию: Гагры, озеро Рица, Новоафонский монастырь

Что вы увидите

  • Дача Сталина
  • Ново-Афонская пещера
  • Гегский водопад
  • Озеро Рица
  • Ново-Афонский монастырь

Что вас ожидает:

  • Дорога до Абхазии займет ночь. Границу пересечём рано с утра.
  • Начнем наше путешествие с посещения города Гагры, где мы увидим гагрскую колоннаду и другие достопримечательности 🏛️ города.
  • Следующая остановка — знаменитый Гегский водопад, где снимались эпизоды фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и «Рикки-Тикки-Тави». Высота водопада — около 70 метров, он создает красивую и зрелищную картину, поэтому пользуется популярностью у туристов.
  • Дальше мы отправимся к Озеру Рица, посетим Каменный мешок. Голубое озеро. Юпшарский каньон и пасеку, где продегустируем мёд.
  • Также мы побываем в Ново-Афонском монастыре, в Ново-Афонской пещере (последняя — по желанию) и на Даче Сталина.
  • Наконец мы отправимся в курортный городок Паницуда.
  • В Анапу вернемся около 07:00–08:00 утра.
Что входит
  • Проезд на комфортабельном автобусе
  • Завтрак
  • Экскурсионное обслуживание
  • Курортные сборы.
Что не входит
  • Входные билеты:
  • Дача Сталина — 200 руб.
  • Ново-Афонская пещера — 500 руб.
  • Гегский водопад, джиппинг — 650 руб.
  • Эколог. сбор Рицинский заповедник — 350/100 руб.
Начало
🚩 Анапа, остановка «Фото-мир» (напротив автовокзала)
Место завершения
🏁 Анапа
Из Анапы в Абхазию: Гагры, озеро Рица, Новоафонский монастырь
Из Анапы в Абхазию: Гагры, озеро Рица, Новоафонский монастырь
Из Анапы в Абхазию: Гагры, озеро Рица, Новоафонский монастырь
Из Анапы в Абхазию: Гагры, озеро Рица, Новоафонский монастырь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Риал Т.
Риал Т.
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