Риал Т. – Гид из Анапы

Если вы приехали на отдыха в Анапу и изучили весь город 🏙️ от и до — отправляйтесь за его пределы.



Недалеко от курортного города находится республика Абхазия.



Здесь есть всё для прекрасного отдыха: солнце ☀️, горные озёра, водопады из советских кинолент, пещеры, чистые пляжи и голубое море 🌊.



Во времена Советского Союза Абхазия была дорогим удовольствием, а сейчас — доступна каждому.



Давайте вместе изучать этот край и узнаем, почему Абхазия так привлекает туристов.