Дорога до Абхазии займет ночь. Границу пересечём рано с утра.
Начнем наше путешествие с посещения города Гагры, где мы увидим гагрскую колоннаду и другие достопримечательности 🏛️ города.
Следующая остановка — знаменитый Гегский водопад, где снимались эпизоды фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и «Рикки-Тикки-Тави». Высота водопада — около 70 метров, он создает красивую и зрелищную картину, поэтому пользуется популярностью у туристов.
Дальше мы отправимся к Озеру Рица, посетим Каменный мешок. Голубое озеро. Юпшарский каньон и пасеку, где продегустируем мёд.
Также мы побываем в Ново-Афонском монастыре, в Ново-Афонской пещере (последняя — по желанию) и на Даче Сталина.
Наконец мы отправимся в курортный городок Паницуда.