Из Анапы - в чарующую Феодосию

Увидеть главные достопримечательности старинного города и раскрыть его богатую историю

Индивидуальная
Феодосия впечалит вас богатым прошлым, великолепными пейзажами и архитектурой.

Вы оцените дачи прошлых столетий, дом-музей Айвазовского, Генуэзскую крепость и ухоженную набережную.

А еще мы ненадолго остановимся в Керчи, где я покажу знаменитую Митридатскую лестницу и руины древнего Пантикапея.
Из Анапы - в чарующую Феодосию
Из Анапы - в чарующую Феодосию
Из Анапы - в чарующую Феодосию
Из Анапы - в чарующую Феодосию
Из Анапы - в чарующую Феодосию
Из Анапы - в чарующую Феодосию
Из Анапы - в чарующую Феодосию
Из Анапы - в чарующую Феодосию
Из Анапы - в чарующую Феодосию
Из Анапы - в чарующую Феодосию
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Гора Митридат и завораживающие виды

Наш путь будет пролегать по Таманскому полуострову, Крымскому мосту и новой трассе Таврида. Кроме того, в середине дороги мы сделаем остановку в Керчи. Вы подниметесь на гору Митридат, полюбуетесь с высоты панорамой античного Пантикапея и услышите его историю. А также сфотографируетесь на фоне новой Митридатской лестницы, украшенной белыми грифонами.

Феодосия вчера и сегодня

Вы осмотрите символ Феодосии — старинную Генуэзскую крепость. Погуляете по великолепной набережной, почувствуете себя героями известной сказки Грина и узнаете о жизни Айвазовского. А также отыщете сохранившиеся архитектурные сокровища конца 19 — начала 20 веков: дом пейзажиста Лагорио, особняк табачных фабрикантов Стамболи, дачи Милос и Хаджи.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • По желанию мы можем добавить в программу интересующие вас музеи

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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