Что вас ожидает

Гора Митридат и завораживающие виды

Наш путь будет пролегать по Таманскому полуострову, Крымскому мосту и новой трассе Таврида. Кроме того, в середине дороги мы сделаем остановку в Керчи. Вы подниметесь на гору Митридат, полюбуетесь с высоты панорамой античного Пантикапея и услышите его историю. А также сфотографируетесь на фоне новой Митридатской лестницы, украшенной белыми грифонами.

Феодосия вчера и сегодня

Вы осмотрите символ Феодосии — старинную Генуэзскую крепость. Погуляете по великолепной набережной, почувствуете себя героями известной сказки Грина и узнаете о жизни Айвазовского. А также отыщете сохранившиеся архитектурные сокровища конца 19 — начала 20 веков: дом пейзажиста Лагорио, особняк табачных фабрикантов Стамболи, дачи Милос и Хаджи.

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