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Из Анапы в Керчь

Риал Т.
Риал Т. – Гид из Анапы
Мы отправимся в Керчь — один из старейших городов мира.

На протяжении нашей экскурсии 🧭, вы будете постепенно погружаться в историю 📖 города и знакомится с его традициями, культурой, и конечно, мистическими легендами.

Вы увидите руины античной колонии и одну из самых таинственных археологических загадок мира — Царский курган.

Полюбуетесь современной панорамой города с горы ⛰️ Митридат, а также спуститесь в таинственные Аджимушкайские каменоломни.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 16 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 2 500 ₽ за человека

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Из Анапы в Керчь
Из Анапы в Керчь

Что вы увидите

  • Площадь Ленина
  • Аджимушкайские каменоломни
  • Царский Курган
  • Керченская крепость
  • Ени-Кале

Что вас ожидает:

  • Мы поедем в Керчь через Крымский мост. Поездка пройдет на комфортабельном автобусе 🚌 18-Mercedes-Benz Sprinter;
  • В первую очередь мы посетим главную площадь города Площадь Ленина. Она появилась в 30-е годы XIX век на территории разрушенной турецкой крепости и называлась Биржевой. Потом здесь был организован рынок и стоянка извозчиков.
  • Потом мы отправимся к Храму Святого Иоанна Предтечи, старейшему на территории Крыма. Древняя часть храма была построена в VI веке.
  • Следующая остановка - самая посещаемая достопримечательность 🏛️ Керчи сейчас - Аджимушкайские каменоломни. Это искусственные пещеры, где добывали ракушечник. В годы Второй Мировой войны здесь вела оборону часть войск Крымского фронта. Сейчас здесь мемориальный музей 🖼, который рассказывает об этих событиях.
  • Мы посетим Царский Курган, усыпальницу правителей Босфорского царства.
  • После обеда мы отправимся в Керченскую крепость и в Османскую крепость Ени-Кале.
  • В завершение нашего путешествия мы насладимся панорамным видом на Керчь с горы ⛰️ Митридат.
  • В обратный путь отправимся около 20-21 вечера, а в Анапу вернемся около 23.
Что входит
  • Транспортные расходы
  • Экскурсионное обслуживание
  • Завтрак.
Что не входит
  • Входные билеты:
  • Крепость «Керчь» (форт Тотлебен) — 350 /200 руб.
  • Аджимушкайские каменоломни — 400 /300 руб.
  • Царский курган — 150/ 100 руб.
  • Обед, самостоятельно или комплекс — 350 руб.
Начало
🚩 Анапа, Автовокзал, маг. "Мега-Мир"
Место завершения
🏁 Анапа
Из Анапы в Керчь
Из Анапы в Керчь
Из Анапы в Керчь
Из Анапы в Керчь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Риал Т.
Риал Т.
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