Мы поедем в Керчь через Крымский мост. Поездка пройдет на комфортабельном автобусе 🚌 18-Mercedes-Benz Sprinter;
В первую очередь мы посетим главную площадь города Площадь Ленина. Она появилась в 30-е годы XIX век на территории разрушенной турецкой крепости и называлась Биржевой. Потом здесь был организован рынок и стоянка извозчиков.
Потом мы отправимся к Храму Святого Иоанна Предтечи, старейшему на территории Крыма. Древняя часть храма была построена в VI веке.
Следующая остановка - самая посещаемая достопримечательность 🏛️ Керчи сейчас - Аджимушкайские каменоломни. Это искусственные пещеры, где добывали ракушечник. В годы Второй Мировой войны здесь вела оборону часть войск Крымского фронта. Сейчас здесь мемориальный музей 🖼, который рассказывает об этих событиях.
Мы посетим Царский Курган, усыпальницу правителей Босфорского царства.
После обеда мы отправимся в Керченскую крепость и в Османскую крепость Ени-Кале.
В завершение нашего путешествия мы насладимся панорамным видом на Керчь с горы ⛰️ Митридат.
В обратный путь отправимся около 20-21 вечера, а в Анапу вернемся около 23.
Что входит
Транспортные расходы
Экскурсионное обслуживание
Завтрак.
Что не входит
Входные билеты:
Крепость «Керчь» (форт Тотлебен) — 350 /200 руб.
Аджимушкайские каменоломни — 400 /300 руб.
Царский курган — 150/ 100 руб.
Обед, самостоятельно или комплекс — 350 руб.
Начало
🚩 Анапа, Автовокзал, маг. "Мега-Мир"
Место завершения
🏁 Анапа
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.