Риал Т. – Гид из Анапы

Мы отправимся в Керчь — один из старейших городов мира.



На протяжении нашей экскурсии 🧭, вы будете постепенно погружаться в историю 📖 города и знакомится с его традициями, культурой, и конечно, мистическими легендами.



Вы увидите руины античной колонии и одну из самых таинственных археологических загадок мира — Царский курган.



Полюбуетесь современной панорамой города с горы ⛰️ Митридат, а также спуститесь в таинственные Аджимушкайские каменоломни.