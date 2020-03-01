Александр проводит ещё 2 экскурсии

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  4. Из Анапы в Керчь: по ту сторону пролива

Проехать по Крымскому мосту, посетить раскопки древнего города и покорить гору Митридат

Александр
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Александр – ваш гид
Мы пересечем уже ставший легендой Крымский мост и за один день посетим кубанскую Тамань и крымскую Керчь.

Вы познакомитесь с историей самой важной стройки последнего десятилетия, пройдете по местам археологических раскопок древнегреческого Пантикапея, полюбуетесь окрестностями с горы Митридат и осмотрите старейший христианский храм России.
5200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в Анапе
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Из Анапы в Керчь: по ту сторону пролива
Из Анапы в Керчь: по ту сторону пролива

Что вас ожидает

Мост между Кубанью и Крымом
Через Керченский пролив мы пересечём морскую границу Европы и Азии, а по пути познакомимся с главной российской стройкой последних лет — Крымским мостом, соединившим Тамань и Керчь, Кубань и Крым. Я расскажу, почему здесь решили построить именно мост, а не тоннель, как выбирали место для проекта. Мы обсудим значение моста, рассмотрим знаменитые белоснежные арки и разберемся, кто стал символом стройки. А затем очутимся на Таманском полуострове, земле лиманов и вулканов.

Сердце Керчи — гора Митридат
По другую сторону пролива перед вами предстанет древняя Керчь. Вы изучите исторический и географический центр города, гору Митридат, а с её вершины рассмотрите и саму Керчь, и Керченский залив, и новый мост. Мы поговорим об истории этих мест, где 2 тысячи лет назад возвышалась столица Боспорского царства, побываем на месте археологических раскопок древнегреческого Пантикапея с остатками акрополя, дворца и святилища Гестии. Затем преодолеем 432 ступени Митридатской лестницы, соединяющей вершину горы и главную площадь города, к старейшему христианскому храму России — тысячелетней церкви Иоанна Предтечи.

А если вам интересны фортификационные сооружения, мы сможем также посетить русскую земляную крепость Керчь или турецкую крепость Еникале, где перед вами оживут битвы прошлых эпох.

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на 5 — 7 часов, дорога в одну сторону займет около 2 часов
  • С собой необходимо взять документ, удостоверяющий личность
  • Дополнительные траты возможны при посещении музейных объектов
  • В теплое время года можем совершить морскую прогулку под Крымским мостом на яхте
Из Анапы в Керчь: по ту сторону пролива
Из Анапы в Керчь: по ту сторону пролива
Из Анапы в Керчь: по ту сторону пролива
Из Анапы в Керчь: по ту сторону пролива
Из Анапы в Керчь: по ту сторону пролива
Из Анапы в Керчь: по ту сторону пролива
Из Анапы в Керчь: по ту сторону пролива

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Анапе.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Экскурсовод во втором поколении, родившийся на анапской земле и очень любящий малую Родину. Работаю гидом почти 20 лет. Провожу экскурсии для организованных групп и индивидуальных путешественников, стараюсь показать гораздо больше, чем можно увидеть в рамках стандартных туров. Люблю проводить свободное время на природе, знакомить с ней путешественников и рассказывать об истории Краснодарского края.
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