Александр проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Мост между Кубанью и Крымом

Через Керченский пролив мы пересечём морскую границу Европы и Азии, а по пути познакомимся с главной российской стройкой последних лет — Крымским мостом, соединившим Тамань и Керчь, Кубань и Крым. Я расскажу, почему здесь решили построить именно мост, а не тоннель, как выбирали место для проекта. Мы обсудим значение моста, рассмотрим знаменитые белоснежные арки и разберемся, кто стал символом стройки. А затем очутимся на Таманском полуострове, земле лиманов и вулканов.

Сердце Керчи — гора Митридат

По другую сторону пролива перед вами предстанет древняя Керчь. Вы изучите исторический и географический центр города, гору Митридат, а с её вершины рассмотрите и саму Керчь, и Керченский залив, и новый мост. Мы поговорим об истории этих мест, где 2 тысячи лет назад возвышалась столица Боспорского царства, побываем на месте археологических раскопок древнегреческого Пантикапея с остатками акрополя, дворца и святилища Гестии. Затем преодолеем 432 ступени Митридатской лестницы, соединяющей вершину горы и главную площадь города, к старейшему христианскому храму России — тысячелетней церкви Иоанна Предтечи.

А если вам интересны фортификационные сооружения, мы сможем также посетить русскую земляную крепость Керчь или турецкую крепость Еникале, где перед вами оживут битвы прошлых эпох.