Трансфер с аэропорта и/или ЖД заказывается отдельно при бронировании тура.
Заселение в отель в 14:00.
После заселения, совместно с нашим гидом, Вы отправитесь в центр городав ресторан «Премьера», гдев 14.40 состоится обед в национальном стиле (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).
Сразу после обеда запланирована пешая экскурсионная прогулка по Владикавказу, с посещением достопримечательностей исторической части города.
Знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.
Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах, услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили, познакомиться с местным менталитетом и узнать городские легенды.
В программе: Осетинская церковь, Аллея славы, площадь В. И. Ленина, парк им К. Л. Хетагурова, армянская апостольская церковь, суннитская мечеть, лютеранская кирха (филармония), Осетинский национальный музей, Центр развития народных Художественных промыслов.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане, посещение Национального Музея и Центра Художественных промыслов/мастер класс по войлоковолянию.
19:00 Возвращение в отель.
Ужин (доп. плата).
Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля: Ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня); Ресторан – кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня); Ресторан «Генацвале» ул. Карла Маркса д. 32 (национальная кухня народов Кавказа и Закавказья); Ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня), средний чек 800 руб.
В 09:00 после завтрака Вы отправитесь с нашим гидом в Республику Ингушетия, Джейрахский район.
Вы посетите: Ассинское ущелье, Таргимскую котловину — древнюю колыбель Ингушского народа, побываете в Средневековом городе Эгикал — самый крупный в горной Ингушетии, расположен на южной стороне горы Цей — Лоам в Таргимской котловине.
Далее Тхаба-Ерды (VIII –XII вв.) — один из древнейших христианских храмов на территории России.
Пройдете к средневековому башенному комплексу «Вовнушки» — расположенному в узком ущелье Озди-Чож.
Далее Цей-Лоамский перевал.
Обед в ресторане «Легенды гор» (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).
Дополнительно Вам будет предложена пешая прогулка к Ляжгинскому водопаду (эко тропа 3 км по желанию).
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, въезд на территории башенного комплекса «Вовнушки», обед в кафе.
Вечером вы вернетесь в отель.
Ужин (доп. плата).
В 09.00после завтрака Вы отправитесь в г. Грозный, где состоится обзорнаяпешеходная экскурсия.
Экскурсия включает посещение Церкви Архангела Михаила, смотровой площадки на высотном здании комплекса "Грозный-Сити", посещение красивейшего цветочного парка, мечети "Сердце Чечни".
После посещения Мечети мы совершим пешую прогулку по бульвару им. Эсамбаева.
Пешком мы дойдем еще до одного исторического объекта, под названием «Барский Дом».
Далее посещение Мемориального комплекса им. А. Кадырова.
В 15.00 обед в кафе «Жи Жиг Галнаш» г. Грозный (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, посещение музея им. А. Кадырова, смотровой площадки, Аллеи Славы и обед в кафе.
Вечером вы вернетесь в отель, ориентировочное время прибытия 20:00.
Ужин (доп. плата).
В 09.00 после завтрака вы отправитесь с нашим гидом в увлекательную экскурсию по Куртатинскому ущелью.
Ущелье расположено в самом центре горной Осетии.
До наших дней здесь сохранились старинные Осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления и древние культовые сооружения (заезд в с. Цимити).
Мы посетим Кадаргаванский каньон, уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, и упавший с вершины горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон, прогуляемся по эко тропе «Тропа чудес».
Средневековая скальная крепость Дзивгис.
Крепость известна со времен нашествия Тамерлана в XV веке - и это удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов, узнаете о тайных ходах, которые пронизывали всю средневековую крепость.
“Духовное сердце Осетии”.
Мы посетим Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — это самая высокогорная православная обитель на территории России, расположенная на высоте 1300 метров.
Здесь можно подняться по "лестнице отпущения грехов", насладиться тишиной и уединением обители, а также увидеть точную копию древних Аланских храмов.
В 13:30 национальный обед в ресторане «Солнечная Долина».
Далее переезд в Даргавскую котловину.
“Осетинская Долина Фараонов”.
Даргавский некрополь в народе сравнивают с египетской "Долиной Фараонов".
По живописным горным склонам рассыпался целый "город" из, более чем, 90 склеповых сооружений оригинальной формы в виде белых каменных башенок-домиков с необычными крышами.
Покой "Осетинской долины Фараонов" охраняют величественные Сторожевые башни XVI-XVII веков.
По дороге увидим знаменитые качели, парящие над пропастью, Арт объект Осетинская буква «А».
Вы увидите Башни Курта и Тага, другие фамильные башни, древние террасы, отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур.
Далее переезд в Геналдонское ущелье — это одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии.
Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году и тайной исчезновения съемочной группы Сергея Бодрова-младшего.
К 18:00 Вы прибудете в отель, где у Вас будет время переодеться и к 19:00 Вы пребудете в один из ресторанов г. Владикавказ, где состоится гастрономический ужин в национальном стиле.
Ведущий и алкогольные напитки включены.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Солнечная долина» (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств), посещение «Тропы чудес», посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь», «Этно-вечер».
Прибытие в отель около 23:00.
В 12.00 выезд из отеля.
Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать Осетинские пироги и т. д.
Трансфер в аэропорт/ЖД оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.
Тур предполагает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
|Размещение
|Категория
|Twin*
|Double*
|Singl
Triple
(стоимость за номер)
DBL+CH
(стоимость тура
2 взр+1 реб)
|Quad
|Breakfast/Завтрак
|Гостиница Владикавказ 3*
|Стандарт
|41 810
|41 810
|51 810
|120 230
|120 230
|по запросу
|Шведский стол
|Отель Кадгарон 3*
|Стандарт
|37 410
|37 410
|41 010
|111 430
|111 430
|по запросу
|Шведский стол
|Отель Планета Люкс 3*
|Стандарт
|39 210
|39 210
|40 610
|115 030
|115 030
|по запросу
|Шведский стол
|DoubleTree by Hilton 4*
|Стандарт
|48 810
|47 810
|61 810
|132 230
|130 230
|по запросу
|Шведский стол
|Камелия Отель 3*
|Стандарт
|35 010
|35 010
|38 810
|106 630
|104 600
|по запросу
|Шведский стол
При одноместном размещении доплата согласовывается индивидуально в зависимости от отеля.
Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.
В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.
Удачный вариант для активного туриста! Отель «Гостиница Планета Люкс» находится во Владикавказе. Этот отель располагается неподалёку от центра города.
Скоротать вечер или приятно провести время перед сном в уютной атмосфере можно в баре. Кафе отеля — удобное место для перекуса. Если вы путешествуете на машине, припарковаться можно будет на парковке рядом. Также для гостей в отеле: массажный кабинет и сауна.
Готовьтесь к весёлому и насыщенному отдыху! На территории есть караоке. Если планируете экскурсии, обратите внимание на экскурсионное бюро отеля. Для простоты передвижения возможна организация трансфера. Доступная среда: работает лифт.
А ещё в распоряжении гостей прачечная, гладильные услуги и пресса.
Гостиница расположена во Владикавказе, в 1,8 км от Республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, частная парковка и бар. В этом 3-звездочном отеле установлен банкомат. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
В каждом номере в распоряжении гостей шкаф, телевизор, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. Кроме того, в номерах установлен холодильник.
По утрам в гостинице сервируют завтрак «шведский стол».
Владивосток и его окрестности отлично подходят для прогулок и других видов активного отдыха.
Ближайший аэропорт находится во Владикавказе, в 21 км от гостиницы. За дополнительную плату гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта.
Отель расположен во Владикавказе, в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В отеле можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором с плоским экраном, чайником и сейфом, а также собственной ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». В оздоровительном центре отеля есть хаммам и сауна.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».
Вы можете взять с собой деньги на дополнительные расходы в отеле или городе — по желанию.
Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные спец. документы для посещения Ингушетии (въезда в погран. зону). Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Коцоева д. 75. Парковка Гостиница "Интурист-Владикавказ" и/или в зависимости от места проживания.