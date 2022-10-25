Кавказ стал ближе

Предлагаем окунуться в очарование Северной Осетии

5
3 отзыва
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Предлагаем окунуться в очарование Северной Осетии, посетить средневековые достопримечательности Ингушетии, великолепные места Чечни и насладиться вкусом национальной кухни — за 5 дней мы успеем всё, и даже больше! Нас ждут насыщенные экскурсионные программы по достопримечательностям Северной Осетии, Чечни и Ингушетии.
Кавказ стал ближе
Кавказ стал ближе
Кавказ стал ближе
Кавказ стал ближе
Кавказ стал ближе
Кавказ стал ближе
Кавказ стал ближе
Кавказ стал ближе
Кавказ стал ближе
Кавказ стал ближе
Кавказ стал ближе
Кавказ стал ближе
Кавказ стал ближе
Кавказ стал ближе
Кавказ стал ближе
Кавказ стал ближе
Кавказ стал ближе
Кавказ стал ближе
Кавказ стал ближе
Кавказ стал ближе
Кавказ стал ближе
Кавказ стал ближе
Кавказ стал ближе
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Мечеть "Сердце Чечни"
Мечеть "Сердце Чечни"
Увидим один из самых больших мусульманских храмов в Российской Федерации и во всем мире
Уникальный Эгикал
Уникальный Эгикал
Отправимся в один из крупнейших средневековых башенных комплексов на территории Ингушетии
Средневековая скальная крепость Дзивгис
Средневековая скальная крепость Дзивгис
Узнаем интересные истории о тайных ходах, которые пронизывали всю средневековую крепость
Гастрономический восторг
Гастрономический восторг
Попробуем самые вкусные угощения Кавказа
«Аланский вечер»
«Аланский вечер»
Посетим фольклорное шоу с национальными песнями и танцами

Программа тура по дням

1 день

Национальный обед, экскурсия по Владикавказу

Трансфер с аэропорта и/или ЖД заказывается отдельно при бронировании тура.

Заселение в отель в 14:00.

После заселения, совместно с нашим гидом, Вы отправитесь в центр городав ресторан «Премьера», гдев 14.40 состоится обед в национальном стиле (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).

Сразу после обеда запланирована пешая экскурсионная прогулка по Владикавказу, с посещением достопримечательностей исторической части города.

Знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.

Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах, услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили, познакомиться с местным менталитетом и узнать городские легенды.

В программе: Осетинская церковь, Аллея славы, площадь В. И. Ленина, парк им К. Л. Хетагурова, армянская апостольская церковь, суннитская мечеть, лютеранская кирха (филармония), Осетинский национальный музей, Центр развития народных Художественных промыслов.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане, посещение Национального Музея и Центра Художественных промыслов/мастер класс по войлоковолянию.

19:00 Возвращение в отель.

Ужин (доп. плата).

Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля: Ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня); Ресторан – кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня); Ресторан «Генацвале» ул. Карла Маркса д. 32 (национальная кухня народов Кавказа и Закавказья); Ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня), средний чек 800 руб.

Национальный обед, экскурсия по ВладикавказуНациональный обед, экскурсия по ВладикавказуНациональный обед, экскурсия по ВладикавказуНациональный обед, экскурсия по ВладикавказуНациональный обед, экскурсия по ВладикавказуНациональный обед, экскурсия по ВладикавказуНациональный обед, экскурсия по ВладикавказуНациональный обед, экскурсия по Владикавказу
2 день

Горная Ингушетия

В 09:00 после завтрака Вы отправитесь с нашим гидом в Республику Ингушетия, Джейрахский район.

Вы посетите: Ассинское ущелье, Таргимскую котловину — древнюю колыбель Ингушского народа, побываете в Средневековом городе Эгикал — самый крупный в горной Ингушетии, расположен на южной стороне горы Цей — Лоам в Таргимской котловине.

Далее Тхаба-Ерды (VIII –XII вв.) — один из древнейших христианских храмов на территории России.

Пройдете к средневековому башенному комплексу «Вовнушки» — расположенному в узком ущелье Озди-Чож.

Далее Цей-Лоамский перевал.

Обед в ресторане «Легенды гор» (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).

Дополнительно Вам будет предложена пешая прогулка к Ляжгинскому водопаду (эко тропа 3 км по желанию).

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, въезд на территории башенного комплекса «Вовнушки», обед в кафе.

Вечером вы вернетесь в отель.

Ужин (доп. плата).

Горная ИнгушетияГорная ИнгушетияГорная ИнгушетияГорная ИнгушетияГорная ИнгушетияГорная Ингушетия
3 день

Экскурсия по г. Грозный

В 09.00после завтрака Вы отправитесь в г. Грозный, где состоится обзорнаяпешеходная экскурсия.

Экскурсия включает посещение Церкви Архангела Михаила, смотровой площадки на высотном здании комплекса "Грозный-Сити", посещение красивейшего цветочного парка, мечети "Сердце Чечни".

После посещения Мечети мы совершим пешую прогулку по бульвару им. Эсамбаева.

Пешком мы дойдем еще до одного исторического объекта, под названием «Барский Дом».

Далее посещение Мемориального комплекса им. А. Кадырова.

В 15.00 обед в кафе «Жи Жиг Галнаш» г. Грозный (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, посещение музея им. А. Кадырова, смотровой площадки, Аллеи Славы и обед в кафе.

Вечером вы вернетесь в отель, ориентировочное время прибытия 20:00.

Ужин (доп. плата).

Экскурсия по г. ГрозныйЭкскурсия по г. ГрозныйЭкскурсия по г. ГрозныйЭкскурсия по г. ГрозныйЭкскурсия по г. ГрозныйЭкскурсия по г. Грозный
4 день

Три ущелья Осетии и «Этно-вечер»

В 09.00 после завтрака вы отправитесь с нашим гидом в увлекательную экскурсию по Куртатинскому ущелью.

Ущелье расположено в самом центре горной Осетии.

До наших дней здесь сохранились старинные Осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления и древние культовые сооружения (заезд в с. Цимити).

Мы посетим Кадаргаванский каньон, уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, и упавший с вершины горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон, прогуляемся по эко тропе «Тропа чудес».

Средневековая скальная крепость Дзивгис.

Крепость известна со времен нашествия Тамерлана в XV веке - и это удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов, узнаете о тайных ходах, которые пронизывали всю средневековую крепость.

“Духовное сердце Осетии”.

Мы посетим Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — это самая высокогорная православная обитель на территории России, расположенная на высоте 1300 метров.

Здесь можно подняться по "лестнице отпущения грехов", насладиться тишиной и уединением обители, а также увидеть точную копию древних Аланских храмов.

В 13:30 национальный обед в ресторане «Солнечная Долина».

Далее переезд в Даргавскую котловину.

“Осетинская Долина Фараонов”.

Даргавский некрополь в народе сравнивают с египетской "Долиной Фараонов".

По живописным горным склонам рассыпался целый "город" из, более чем, 90 склеповых сооружений оригинальной формы в виде белых каменных башенок-домиков с необычными крышами.

Покой "Осетинской долины Фараонов" охраняют величественные Сторожевые башни XVI-XVII веков.

По дороге увидим знаменитые качели, парящие над пропастью, Арт объект Осетинская буква «А».

Вы увидите Башни Курта и Тага, другие фамильные башни, древние террасы, отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур.

Далее переезд в Геналдонское ущелье — это одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии.

Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году и тайной исчезновения съемочной группы Сергея Бодрова-младшего.

К 18:00 Вы прибудете в отель, где у Вас будет время переодеться и к 19:00 Вы пребудете в один из ресторанов г. Владикавказ, где состоится гастрономический ужин в национальном стиле.

Ведущий и алкогольные напитки включены.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Солнечная долина» (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств), посещение «Тропы чудес», посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь», «Этно-вечер».

Прибытие в отель около 23:00.

Три ущелья Осетии и «Этно-вечер»Три ущелья Осетии и «Этно-вечер»Три ущелья Осетии и «Этно-вечер»Три ущелья Осетии и «Этно-вечер»Три ущелья Осетии и «Этно-вечер»Три ущелья Осетии и «Этно-вечер»Три ущелья Осетии и «Этно-вечер»Три ущелья Осетии и «Этно-вечер»
5 день

Отъезд

В 12.00 выезд из отеля.

Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать Осетинские пироги и т. д.

Трансфер в аэропорт/ЖД оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.

Проживание

Тур предполагает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

РазмещениеКатегорияTwin*Double*Singl

Triple

(стоимость за номер)

DBL+CH

(стоимость тура

2 взр+1 реб)

QuadBreakfast/Завтрак
Гостиница Владикавказ 3*Стандарт41 81041 81051 810120 230120 230по запросуШведский стол
Отель Кадгарон 3*Стандарт37 41037 41041 010111 430111 430по запросуШведский стол
Отель Планета Люкс 3*Стандарт39 21039 21040 610115 030115 030по запросуШведский стол
DoubleTree by Hilton 4*Стандарт48 81047 81061 810132 230130 230по запросуШведский стол
Камелия Отель 3*Стандарт35 01035 01038 810106 630104 600по запросуШведский стол

При одноместном размещении доплата согласовывается индивидуально в зависимости от отеля.

Варианты проживания

Отель «Кадгарон»

4 ночи

Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.

В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.

Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»

Планета Люкс

4 ночи

Удачный вариант для активного туриста! Отель «Гостиница Планета Люкс» находится во Владикавказе. Этот отель располагается неподалёку от центра города.

Скоротать вечер или приятно провести время перед сном в уютной атмосфере можно в баре. Кафе отеля — удобное место для перекуса. Если вы путешествуете на машине, припарковаться можно будет на парковке рядом. Также для гостей в отеле: массажный кабинет и сауна.

Готовьтесь к весёлому и насыщенному отдыху! На территории есть караоке. Если планируете экскурсии, обратите внимание на экскурсионное бюро отеля. Для простоты передвижения возможна организация трансфера. Доступная среда: работает лифт.

А ещё в распоряжении гостей прачечная, гладильные услуги и пресса.

Планета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета Люкс

Интурист - Владикавказ

4 ночи

Гостиница расположена во Владикавказе, в 1,8 км от Республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, частная парковка и бар. В этом 3-звездочном отеле установлен банкомат. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.

В каждом номере в распоряжении гостей шкаф, телевизор, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. Кроме того, в номерах установлен холодильник.

По утрам в гостинице сервируют завтрак «шведский стол».

Владивосток и его окрестности отлично подходят для прогулок и других видов активного отдыха.

Ближайший аэропорт находится во Владикавказе, в 21 км от гостиницы. За дополнительную плату гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта.

Интурист - ВладикавказИнтурист - ВладикавказИнтурист - ВладикавказИнтурист - ВладикавказИнтурист - ВладикавказИнтурист - Владикавказ

DoubleTree by Hilton 4

4 ночи

Отель расположен во Владикавказе, в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В отеле можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором с плоским экраном, чайником и сейфом, а также собственной ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». В оздоровительном центре отеля есть хаммам и сауна.

DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Питание (завтраки и обеды)
  • Трансфер, экскурсионные программы
  • Услуги гида экскурсовода
  • Национальный гастрономический вечер с алкоголем
  • Торжественный ужин в ресторане с развлекательной программой
  • Входные билеты в музей с. Даргавс (город мертвых)
  • Билеты в национальный музей РСО-Алания
  • Входные билеты на "Тропу чудес" Кадаргаванский каньон
  • Входные билеты в национальный музей Чечни, Алея славы и смотровая площадка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты к началу маршрута и обратно
  • Трансфер к месту встречи группы и трансфер в аэропорт/ЖД (по желанию)
  • Питание (ужины)
  • Другие расходы, не входящие в программу тура (сувениры или дополнительные услуги в отеле)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы;
  • флисовая куртка (или любая другая);
  • фотоаппарат;
  • кросовки/удобная обувь;
  • зонтик.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».

Нужно ли брать с собой деньги?

Вы можете взять с собой деньги на дополнительные расходы в отеле или городе — по желанию.

Информация для иностранных граждан

Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные спец. документы для посещения Ингушетии (въезда в погран. зону). Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Где происходит сбор группы?

РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Коцоева д. 75. Парковка Гостиница "Интурист-Владикавказ" и/или в зависимости от места проживания.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
25 окт 2022
Тур насыщенный, посмотрели города, посетили исторические объекты. Ну и что может быть лучше гор? Только горы под теплым солнце и голубым небом!
А
1 фев 2023
Новогодняя поездка в Осетию безумно понравилась! Природа невероятная, еда вкусная, атмосфера доброжелательная! Я благодарю организаторов за очень интересную и насыщенную программу, все было продумано до мелочей. Почувствовала себя не просто туристом, а гостем в дружной семье, куда хочется вернуться снова!
А
7 янв 2023
Все было отлично. Встретили хорошо, гостеприимно.
Обстановка как к родственникам в гости приехали😀

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