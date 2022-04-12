Что вас ожидает

Керчь: набережная, гора Митридат и античный Пантикапей

Вы полюбуетесь шикарными видами с горы Митридат, пройдете по одноименной лестнице из белого мрамора и узнаете, какие находки были сделаны при ее реконструкции. А гуляя по руинам античного Пантикапея, погрузитесь в историю Боспорского царства. Кроме того, мы рассмотрим старинное здание Романовской гимназии и зайдем в храм Иоанна Предтечи в византийском стиле. А также заглянем на набережную, которая, словно машина времени, перенесет нас в Советский Союз.

Крымский мост и Вилла Аристов

Мы прокатимся по легендарному Крымскому мосту. Я расскажу его историю и покажу Керченский пролив, соединяющий два моря: Азовское и Черное. А еще мы увидим знаменитые арки, где проходит фарватер. В завершение вы посетите Виллу Аристов на Таманском полуострове. Это современный центр энологического туризма, где можно продегустировать ароматные местные вина.

Организационные детали

Транспорт и дегустация вина включены в стоимость.