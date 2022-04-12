Керчь, Крымский мост и Вилла Аристов за 1 день

Исследовать старейший город планеты и попробовать таманские вина на авто-пешеходной экскурсии

Индивидуальная
Керчь покорит вас богатой историей.

В разные периоды она становилась частью крупных мировых цивилизаций, о чем напоминают многочисленные достопримечательности.

Вы осмотрите руины древнегреческого Пантикапея, подниметесь на гору Митридат и зайдете в византийский храм.

А на обратном пути мы обратимся к современности и заедем в модный винный центр Вилла Аристов.
Керчь, Крымский мост и Вилла Аристов за 1 день
Керчь, Крымский мост и Вилла Аристов за 1 день
Керчь, Крымский мост и Вилла Аристов за 1 день
Керчь, Крымский мост и Вилла Аристов за 1 день
Керчь, Крымский мост и Вилла Аристов за 1 день
Керчь, Крымский мост и Вилла Аристов за 1 день
Керчь, Крымский мост и Вилла Аристов за 1 день
Керчь, Крымский мост и Вилла Аристов за 1 день
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Керчь: набережная, гора Митридат и античный Пантикапей

Вы полюбуетесь шикарными видами с горы Митридат, пройдете по одноименной лестнице из белого мрамора и узнаете, какие находки были сделаны при ее реконструкции. А гуляя по руинам античного Пантикапея, погрузитесь в историю Боспорского царства. Кроме того, мы рассмотрим старинное здание Романовской гимназии и зайдем в храм Иоанна Предтечи в византийском стиле. А также заглянем на набережную, которая, словно машина времени, перенесет нас в Советский Союз.

Крымский мост и Вилла Аристов

Мы прокатимся по легендарному Крымскому мосту. Я расскажу его историю и покажу Керченский пролив, соединяющий два моря: Азовское и Черное. А еще мы увидим знаменитые арки, где проходит фарватер. В завершение вы посетите Виллу Аристов на Таманском полуострове. Это современный центр энологического туризма, где можно продегустировать ароматные местные вина.

Организационные детали

Транспорт и дегустация вина включены в стоимость.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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