На экскурсию ⛳ можно поехать всей семьей, включая маленьких детей и пожилых родителей. Что вас ожидает:• Обучение верховой езде;
Групповой часовой маршрут на лошадях;
Свободное время. Организационные детали:• Дети до 12 лет катаются только вместе с инструктором;
Для поездки на лошади нужна обувь с закрытой пяткой и брюки не выше колен;
Посадка на экскурсию в Сукко проводится на противоположной остановке. Автобусы следуют в обратном направлении: Прометей —> Шевченко — Красноармейская;
Для гарантии места в автобусе 🚌 вам необходимо оплатить экскурсии 🧭 в день перед началом экскурсии до 19:00 по ссылке, которую вам отправят организаторы после подтверждения бронирования;
Согласно пункту 5. 1. 6 Договора-оферты, в случае низкой заполняемости тура, туристическое агентство вправе заменить автобус на аналогичный транспорт с меньшим количеством мест и перераспределить рассадку пассажиров по своему усмотрению.
Что входит
Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
Доп. сборы во время экскурсии — 700 руб. (взимаются при посадке) за обучение верховой езде и конную прогулку
Личные расходы (питание, напитки, сувениры).
Начало и место завершения
🚩 ул. Шевченко, 123, Анапа
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.