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Конная прогулка по долине Сукко

Александр Т.
Александр Т. – Гид из Анапы
Ярким впечатлением от отдыха в Анапе может стать конная прогулка 👣.

Прокат лошадей организован в долине Сукко, которую местные жители называют «Русской Швейцарией».

На экскурсию ⛳ можно поехать всей семьей, включая маленьких детей и пожилых родителей.

Если вы никогда не катались на лошадях, наши инструкторы помогут вам освоить базовые навыки верховой езды
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 500 ₽ за человека

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Конная прогулка по долине Сукко
Конная прогулка по долине Сукко

Что вы увидите

  • Конная прогулка по долине Сукко
На экскурсию ⛳ можно поехать всей семьей, включая маленьких детей и пожилых родителей. Что вас ожидает:• Обучение верховой езде;
  • Групповой часовой маршрут на лошадях;
  • Свободное время. Организационные детали:• Дети до 12 лет катаются только вместе с инструктором;
  • Для поездки на лошади нужна обувь с закрытой пяткой и брюки не выше колен;
  • Посадка на экскурсию в Сукко проводится на противоположной остановке. Автобусы следуют в обратном направлении: Прометей —> Шевченко — Красноармейская;
  • Для гарантии места в автобусе 🚌 вам необходимо оплатить экскурсии 🧭 в день перед началом экскурсии до 19:00 по ссылке, которую вам отправят организаторы после подтверждения бронирования;
  • Согласно пункту 5. 1. 6 Договора-оферты, в случае низкой заполняемости тура, туристическое агентство вправе заменить автобус на аналогичный транспорт с меньшим количеством мест и перераспределить рассадку пассажиров по своему усмотрению.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Доп. сборы во время экскурсии — 700 руб. (взимаются при посадке) за обучение верховой езде и конную прогулку
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры).
Начало и место завершения
🚩 ул. Шевченко, 123, Анапа
Конная прогулка по долине Сукко
Конная прогулка по долине Сукко
Конная прогулка по долине Сукко
Конная прогулка по долине Сукко

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александр Т.
Александр Т.
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