Александр Т. – Гид из Анапы

Ярким впечатлением от отдыха в Анапе может стать конная прогулка 👣.



Прокат лошадей организован в долине Сукко, которую местные жители называют «Русской Швейцарией».



На экскурсию ⛳ можно поехать всей семьей, включая маленьких детей и пожилых родителей.



Если вы никогда не катались на лошадях, наши инструкторы помогут вам освоить базовые навыки верховой езды