4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка по «маленькой Швейцарии»

Озеро Абрау — европейский уголок Черноморского побережья, которой вызывает ассоциации с зеленой Швейцарией, и вы непременно в этом убедитесь, оказавшись здесь. Мы прогуляемся по ухоженной набережной и рукотворному парку с интересными инсталляциями, посмотрим на знаменитые фонтаны «Бутылка» и «Обезьянка» и полюбуемся идиллическим природным ландшафтом с видовых площадок вокруг озера. Любителям натуральных продуктов я покажу фермерские лавочки с вкуснейшими сырами, ценителям изделий ручной работы посоветую сувениры на колоритном арт-базаре, поклонникам истории расскажу о связи Абрау с именем князя Голицына. А если в Абрау мы окажемся вечером, то непременно посетим крупнейшее в России лазерное шоу Поющих фонтанов.

От гаражного виноделия до завода Абрау-Дюрсо

По дороге к Абрау из Анапы мы поговорим об истории региона и его главном бренде — заводе шампанских вин. Вы узнаете об особенностях местного гаражного виноделия, сможете заглянуть на домашние винодельни и сыроварни, а после оцените ассортимент игристых и тихих вин в фирменных магазинчиках Абрау-Дюрсо. При желании мы сможем посетить и сам старинный винзавод: здесь вы познакомитесь с тонкостями процесса производства шампанского и продегустируете знаменитый напиток в погребах Абрау-Дюрсо.