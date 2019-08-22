4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Очароваться маленькой русской Швейцарией и продегустировать шампанское на заводе Абрау-Дюрсо

Галина
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Галина – ваш гид
В этом маршруте соединились умиротворяющие пейзажи Абрау, традиции русского виноделия и искрящиеся пузырьки шампанского! На день оставив Анапу, вы прогуляетесь по живописным окрестностям озера, узнаете об истории винного края и продегустируете игристые вина на легендарном заводе Абрау-Дюрсо.
5300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Анапа, ул. Ленина, памятник Ленину
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У этой экскурсии4 отзыва
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Красоты озера Абрау — путешествие из Анапы
Красоты озера Абрау — путешествие из Анапы

Что вас ожидает

Прогулка по «маленькой Швейцарии»
Озеро Абрау — европейский уголок Черноморского побережья, которой вызывает ассоциации с зеленой Швейцарией, и вы непременно в этом убедитесь, оказавшись здесь. Мы прогуляемся по ухоженной набережной и рукотворному парку с интересными инсталляциями, посмотрим на знаменитые фонтаны «Бутылка» и «Обезьянка» и полюбуемся идиллическим природным ландшафтом с видовых площадок вокруг озера. Любителям натуральных продуктов я покажу фермерские лавочки с вкуснейшими сырами, ценителям изделий ручной работы посоветую сувениры на колоритном арт-базаре, поклонникам истории расскажу о связи Абрау с именем князя Голицына. А если в Абрау мы окажемся вечером, то непременно посетим крупнейшее в России лазерное шоу Поющих фонтанов.

От гаражного виноделия до завода Абрау-Дюрсо
По дороге к Абрау из Анапы мы поговорим об истории региона и его главном бренде — заводе шампанских вин. Вы узнаете об особенностях местного гаражного виноделия, сможете заглянуть на домашние винодельни и сыроварни, а после оцените ассортимент игристых и тихих вин в фирменных магазинчиках Абрау-Дюрсо. При желании мы сможем посетить и сам старинный винзавод: здесь вы познакомитесь с тонкостями процесса производства шампанского и продегустируете знаменитый напиток в погребах Абрау-Дюрсо.

Организационные детали

  • Экскурсии и дегустации на заводе Абрау-Дюрсо оплачиваются отдельно по желанию: 750 — 2500 рублей с человека (требуется предварительная запись).
  • Дополнительные расходы (по желанию): посещение галереи световых инсталляций — 500 рублей с человека, SUP-прогулка, катание на катамаране или ретро-пароходе.
  • Дорога из Анапы в Абрау-Дюрсо занимает 1,5 часа (в одну сторону, без учёта пробок), транспорт входит в стоимость экскурсии.
  • По климатическим, ландшафтным и временным особенностям проведения этих экскурсий, минимальный возраст детей для посещения экскурсии составляет 5 лет.
Красоты озера Абрау — путешествие из Анапы
Красоты озера Абрау — путешествие из Анапы
Красоты озера Абрау — путешествие из Анапы
Красоты озера Абрау — путешествие из Анапы
Красоты озера Абрау — путешествие из Анапы
Красоты озера Абрау — путешествие из Анапы
Красоты озера Абрау — путешествие из Анапы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Анапа, ул. Ленина, памятник Ленину.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Галина
Галина
Приветствую вас, дорогие путешественники! Мне 36 лет, и моя основная деятельность связана с туризмом. Частными экскурсиями по городу и близлежащим районам занимаюсь уже 3 года — как пешеходными, так автомобильными. Имею сертификат экскурсовода и высшее образование в сфере туризма. Легко подстраиваюсь под ситуацию, владею английским. Мне нравится рассказывать интересные факты и открывать гостям новые места, погружая в самобытную атмосферу и необыкновенную красоту края, в котором я живу!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

22 августа 2019
Отличная экскурсия, хорошо выстроенная, содержательная, узнали много нового и интересного! Комфортабельный и чистый автомобиль. И, конечно, прекрасный гид, обладающий отличными знаниями истории своего края! Время пролетело незаметно в приятной компании человека, беззаветно любящего свою малую родину!
Валерия
7 августа 2019
Огромное спасибо Галине за интересную экскурсию и душевный вечер.
22 июля 2019
Посетили экскурсию «Красоты озера Абрау». Время пролетело незаметно, и даже внезапный дождь не испортил впечатления! Было интересно и очень познавательно. Рекомендую!
10 июля 2019
Все прошло отлично! Прекрасная, интересная, насыщенная экскурсия!
Сама экскурсия пролетела на одном дыхании. Галина просто удивительный рассказчик, настоящий профессионал, прекрасно владеющий самой разнообразной информацией. При этом она может так естественно и ненавязчиво подать информацию, что после экскурсии нет чувства пресыщения, а наоборот желание узнавать еще и еще.
Могу смело рекомендовать данную экскурсию!

Галина проводит ещё 1 экскурсию

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