Что вас ожидает: В этой экскурсии вы отдохнёте на песчано-ракушечном пляже и сможете продегустировать знаменитые таманские вина. У видите Абрау — самое большое пресноводное озеро Краснодарского края и одно из крупнейших на Кавказе. Кроме этого за дополнительную плату, сможете посетитить Греческие ванны, что позволит вам узнать о причинах возникновения и составе вулканических явлений, а также о действии и применении «чудодейственной» вулканической грязи и прочие развлечения. Организационные детали:• Обязательно возьмите с собой купальные принадлежности, солнцезащитные средства и головные уборы;

Согласно пункту 5.1.6 Договора-оферты, в случае низкой заполняемости тура, туристическое агентство вправе заменить автобус на аналогичный транспорт с меньшим количеством мест и перераспределить рассадку пассажиров по своему усмотрению;

Для гарантии места в автобусе вам необходимо оплатить экскурсии в день перед началом экскурсии до 19:00 по ссылке, которую вам отправят организаторы после подтверждения бронирования.