«Посейдон» на Азовском море: песчаный пляж и греческие грязевые ванны

«Посейдон» - место, где стоит побывать, если вы отдыхаете на Азовском побережье

4.8
18 отзывов
«Посейдон» — место, где стоит побывать, если вы отдыхаете на Азовском побережье.

Этот просторный песчаный пляж с прозрачной водой расположен вдали от городской суеты и оборудован всем, что понадобится для спокойного размеренного отдыха.

Помимо пляжного отдыха, здесь вы сможете побывать на винной дегустации и отправиться на сеанс в грязевую ванну.
«Посейдон» на Азовском море: песчаный пляж и греческие грязевые ванны
«Посейдон» на Азовском море: песчаный пляж и греческие грязевые ванны
«Посейдон» на Азовском море: песчаный пляж и греческие грязевые ванны
«Посейдон» на Азовском море: песчаный пляж и греческие грязевые ванны
«Посейдон» на Азовском море: песчаный пляж и греческие грязевые ванны

Что вы увидите 🤩

  • озеро Абрау
  • пляж «Посейдон»
  • Океанариум
Что вас ожидает: В этой экскурсии вы отдохнёте на песчано-ракушечном пляже и сможете продегустировать знаменитые таманские вина. У видите Абрау — самое большое пресноводное озеро Краснодарского края и одно из крупнейших на Кавказе. Кроме этого за дополнительную плату, сможете посетитить Греческие ванны, что позволит вам узнать о причинах возникновения и составе вулканических явлений, а также о действии и применении «чудодейственной» вулканической грязи и прочие развлечения. Организационные детали:• Обязательно возьмите с собой купальные принадлежности, солнцезащитные средства и головные уборы;
  • Согласно пункту 5.1.6 Договора-оферты, в случае низкой заполняемости тура, туристическое агентство вправе заменить автобус на аналогичный транспорт с меньшим количеством мест и перераспределить рассадку пассажиров по своему усмотрению;
  • Для гарантии места в автобусе вам необходимо оплатить экскурсии в день перед началом экскурсии до 19:00 по ссылке, которую вам отправят организаторы после подтверждения бронирования.

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человек
Стандартный билет
700 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Доп. сборы во время экскурсии — 500 руб. (взимаются при посадке)
  • Входные билеты: грязи, океанариум (по желанию до 5 лет бесплатно)
Место начала и завершения
ул. Шевченко, 123, Анапа
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Каждый день

Александр Т.
Александр Т.
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