Что вы увидите
- Полуостров Большой Утриш
- Можжевеловый лес
- Скала Прометея
- Глухой каньон
- Мыс Крокодил
- Видовая площадка
В ходе этой экскурсии 🧭 мы познакомимся с "уголком средиземноморья" в окрестностях Анапы - полуостровом Большой Утриш.
Экскурсия на полуостров Большой Утриш
- Прогулка в можжевеловый лес 🌳, туда где Скала Прометея, Глухой каньон и мыс Крокодил
- Видовая площадка над полуостровом
- Вид на всю Анапу сверху
- Экскурсия по времени занимает не более трёх часов, при желании ее можно совместить с посещением Кипарисового озера.
Что входит
- Трансфер туда и обратно
- Экскурсионное обслуживание.
Что не входит
- Сувенирная продукция
- Еда и напитки.
Начало и место завершения
🚩 Анапа, ул. Ленина-2
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александр С.
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