  1. Россия
  2. Анапа
  3. Экскурсии

В заповедный Утриш

5
4 отзыва
Александр С.
Александр С. – Гид из Анапы
В ходе этой экскурсии 🧭 мы познакомимся с «уголком средиземноморья» в окрестностях Анапы — полуостровом Большой Утриш.

Вас ждёт посещение Глухого каньона, прогулка 👣 на мыс Крокодил и скалу Прометея, и наконец, удивительный вид на Анапу с видовой площадки.

Экскурсия ⛳ по времени занимает не более трёх часов, при желании её можно совместить с посещением Кипарисового озера.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
В заповедный Утриш
В заповедный Утриш

Что вы увидите

  • Полуостров Большой Утриш
  • Можжевеловый лес
  • Скала Прометея
  • Глухой каньон
  • Мыс Крокодил
  • Видовая площадка
В ходе этой экскурсии 🧭 мы познакомимся с "уголком средиземноморья" в окрестностях Анапы - полуостровом Большой Утриш.
Экскурсия на полуостров Большой Утриш
  • Прогулка в можжевеловый лес 🌳, туда где Скала Прометея, Глухой каньон и мыс Крокодил
  • Видовая площадка над полуостровом
  • Вид на всю Анапу сверху
  • Экскурсия по времени занимает не более трёх часов, при желании ее можно совместить с посещением Кипарисового озера.
Что входит
  • Трансфер туда и обратно
  • Экскурсионное обслуживание.
Что не входит
  • Сувенирная продукция
  • Еда и напитки.
Начало и место завершения
🚩 Анапа, ул. Ленина-2
В заповедный Утриш
В заповедный Утриш
В заповедный Утриш
В заповедный Утриш

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр С.
Александр С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

4 отзыва оставили туристы

Александр С. проводит ещё 1 экскурсию

Крымский мост и город Керчь
6 000
6 часов
Крымский мост и город Керчь
2 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Анапе

Визитные карточки Анапы
5 300
3.5 часа
Визитные карточки Анапы
25 отзывов
Познакомиться с богатой историей и природой края на автомобильной экскурсии по городу и окрестностям
Красоты озера Абрау — путешествие из Анапы
5 850
5 часов
Красоты озера Абрау — путешествие из Анапы
15 отзывов
Очароваться маленькой русской Швейцарией и продегустировать шампанское на заводе Абрау-Дюрсо
Экскурсия по Анапе и поездка в Сукко и Большой Утриш
5 000
6 часов
Экскурсия по Анапе и поездка в Сукко и Большой Утриш
10 отзывов
Новороссийск: город моряков и город летчиков
5 000
7 часов
Новороссийск: город моряков и город летчиков
10 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Абрау-Дюрсо из Анапы
5 000
6 часов
Индивидуальная экскурсия в Абрау-Дюрсо из Анапы
10 отзывов
К вулкану Шуго: инопланетные пейзажи и целебные грязи
5 000
6 часов
К вулкану Шуго: инопланетные пейзажи и целебные грязи
10 отзывов