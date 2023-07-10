авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Переезд из г. Петрозаводск в пос. Рабочеостровск
15:00 Выезд из г. Петрозаводск в пос. Рабочеостровск.
Прибытие в пос. Рабочеостровск.
Заселение в туристический комплекс «Причал».
Дорога от Петрозаводска до Белого моря занимает много времени и отнимает силы. Мы учли опыт прошлых поездок и сняли ночной переезд.
В этом году у вас будет возможность выспаться перед насыщенным днем и полными сил отправиться в наше невероятное путешествие.
Ночевка в отеле.
Прибытие на Соловки. Соловецкий монастырь. Мыс Белужий. Мыс лабиринтов
07:00 Завтрак
08:00 Отправление на теплоходе на Соловецкие острова.
10:00 Прибытие на Соловки.
Сдача багажа в камеру хранения отеля.
Обзорная экскурсия по монастырю (продолжительность: 2 часа 45 минут).
Познакомиться с историей знаменитой Соловецкой обители, увидеть и почувствовать величие соловецких храмов, прогуляться по поражающей воображение соловецкой крепости и заглянуть в самые укромные её уголки Вы сможете, посетив Обзорную экскурсию по Соловецкому монастырю.
Пешеходная экскурсия познакомит вас и с объектами хозяйственной деятельности Соловецкого монастыря, многие из которых явились удивительными технологическими достижениями своего времени. В состав экскурсии входит краткий обзор истории архипелага на протяжении бурного ХХ века.
Свободное время.
16:00 Экскурсионная программа «Остров Белужий» (продолжительность: 3 часа).
Мыс Белужий. Киты.
Есть уникальные явления, которые надо увидеть раз в жизни, одно из них – стадо белух у мыса Белужий.
Сюда тысячелетиями приходят загадочные жители северных морей – белухи.
Мыс – единственное в мире место, где белух можно наблюдать прямо с берега.
Вечерняя пешеходная прогулка на Мыс лабиринтов Большого Соловецкого острова.
Главная достопримечательность мыса – северные лабиринты.
Этот один из наиболее загадочных памятников древности. По древности этот таинственный символ вполне может составить конкуренцию египетским пирамидам, а количество разнообразных гипотез и трактовок назначения лабиринтов исчисляется десятками.
Этот знак известен на четырех континентах, а его истинный смысл, возможно, не так уж и сложен, как это кажется на первый взгляд.
По желанию – посещение вечерней службы Соловецкого Спасо-Преображенского мужского ставропигиального монастыря.
Гора Секирная и Ботанический Сад. Экскурсионная программа «Море, маяк, тюлень». Морской музей
Завтрак.
Экскурсионная программа «Гора Секирная и Ботанический Сад» (продолжительность: 4 часа).
В глубине острова Большой Соловецкий, в четырёх километрах от посёлка, среди леса, расположился оазис – Ботанический сад Соловецкого музея-заповедника, который мы предлагаем вам посетить.
Это один из самых высокоширотных садов в Европе, насчитывающий на сегодняшний день более 1600 видов и сортов растений из разных уголков мира.
В удалении от моря здесь стихает резкий ветер, с вершин холмов открываются захватывающие виды: озёра, монастырь и девственный лес.
Склоны холмов заботливо укрывают Ботанический сад от холодных арктических ветров и делают это место привлекательным для прогулок каждого, кто станет его гостем.
Вы неспешно прогуляетесь по величественной лиственничной аллее, высаженной заключёнными соловецкого лагеря, познакомитесь с архитектурными памятниками и растениями Ботанического сада, насладитесь видом на архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря, открывающимся с Александровской горки.
Трансфер к Секирной горе.
Секирная гора – одна из самых высоких точек Соловецкого архипелага.
Рядом с ней обитали основатели соловецкого монашества – преподобные Савватий и Герман. В середине XIX здесь был организован Свято-Вознесенский скит, где в лагерное время располагался мужской штрафной изолятор. С историей этого места Вас познакомит экскурсовод Соловецкого музея-заповедника во время увлекательного путешествия по одному из самых красивых мест Большого Соловецкого острова.
Доминантой Свято-Вознесенского скита является уникальное архитектурное сооружение – храм-маяк, находящийся в верхнем ярусе церкви Вознесения Господня. До сих пор свет этого маяка в зимнее время можно увидеть на расстоянии нескольких десятков километров.
Свободное время.
16:00 Экскурсионная программа «Море, маяк, тюлень» (продолжительность: 3 часа).
Когда вы идёте морем на Соловки, по правому борту на острове Большой Топ стоит маяк – лёжка недалеко.
Редкий турист бывает здесь, но мы берёмся вас доставить туда, где гранитная плита под ногами, изумительный выступ белого кварцита, маяк, лежбище тюленей, гнездовья птиц, звуки дикой природы.
Посещение морского музея.
Соловецкий морской музей знакомит посетителей с малоизвестными значимыми страницами морской истории России.
Музей разместился в амбаре для гребных судов – памятнике монастырского морского хозяйства 1841 г.
Амбар был отреставрирован и возвращен к жизни усилиями ТСМ. До начала работ здание находилось в полуразрушенном состоянии.
Большой Заяцкий остров. Окончание программы
Завтрак.
Сбор вещей. Сдача багажа в камеру хранения отеля.
Морская прогулка на Большой Заяцкий остров (продолжительность: 3 часа).
Большой Заяцкий остров – один из самых загадочных островов Соловецкого архипелага.
Площадью всего в 1,38 квадратный километр, этот кусочек суши может похвастаться уникальным комплексом памятников, относящимся к двум разным культурам – языческой и христианской.
Уже на протяжении почти пяти столетий они органичным образом сосуществуют здесь и создают свой особый и неповторимый мир.
Остров, словно машина времени, переносит своих гостей из одной эпохи в другую. Посещение загадочных каменных лабиринтов и памятников Андреевского скита, основанного в XVI веке, позволяет совершить путешествие сквозь века и даже тысячелетия!
Вы увидите самую древнюю из сохранившихся в России морских каменных гаваней, зайдете в деревянную церковь в честь апостола Андрея Первозванного, история которой связана с посещением Соловецких островов Петром Великим. Вдохнете ароматы брусники и вереска и порадуете глаз ковром тундровой растительности, покрывающим всю поверхность острова.
Сильные впечатления оставит и предшествующая экскурсии морская прогулка на таинственный, обладающий суровым северным очарованием Большой Заяцкий остров.
Возвращение на Соловки.
Свободное время.
В свободное время вы можете:
- посетить музей ГУЛАГа;
- прогуляться по сувенирным лавочкам.
Отправление в пос. Рабочеостровск.
Выезд в г. Петрозаводск.
Возвращение «ночное». По опыту – с полуночи до часу ночи. Есть возможность отправление поездом из Кеми.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного пакета услуг, руб:
|Пакет «Стандарт»
|Пакет «Максимум»
|40 900
|47 900
Варианты проживания
Гостиница «Соловки Отель»
Гостиница «Соловки Отель» уютно вписалась в лесною зону посёлка Соловецкий в трёх минутах ходьбы от живописного берега Белого моря, где находится знаменитый мыс Лабиринтов, и в семи минутах ходьбы от Соловецкого монастыря. Территория гостиницы представляет собой прекрасный парковый ансамбль, включающий в себя раскидистые ели, цветущие кустарники, клумбы, небольшой пруд, мощёные деревянные дорожки и скамейки для отдыха в тени деревьев.
Гостиничный комплекс, возведённый в 2003 году, состоит из пяти двухэтажных жилых корпусов и одного административного корпуса, построенных в традициях русского деревянного зодчества. В административном корпусе расположены: ресторан «Изба» и уютный бар со спутниковым ТВ, сувенирная лавка и служба размещения.
В жилых корпусах гостям предлагаются номера с открытыми бревенчатыми стенами, сохранившими запах дерева. Интерьер выдержан в русском деревенском стиле, коридоры и холлы украшены предметами быта поморов. Номера рассчитаны на размещение от одного до четырёх человек.
Туристический комплекс «Причал»
Номера стандарт, все номера имеют современную комфортную мебель, санузлы оборудованы душевыми кабинками.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Пакет «Стандарт»:транспортное обслуживание Петрозаводск – Рабочеостровск –Петрозаводскдвухместное размещение в тур. комплексе «Причал» билеты на теплоход Рабочеостровск – Соловецкие острова – Рабочеостровскдвухместное размещение в «Соловки-Отель» тип питания: завтракиобзорная экскурсия по монастырюпрогулка к мысу лабиринтов в первый деньэкскурсионная программа «Гора Секирная и Ботанический Сад» во второй деньпосещение морского музея поездка на Большой Заяцкий остров в третий день.
- Транспортное обслуживание Петрозаводск – Рабочеостровск –Петрозаводск
- Двухместное размещение в тур. комплексе «Причал»
- Билеты на теплоход Рабочеостровск – Соловецкие острова – Рабочеостровск
- Двухместное размещение в «Соловки-Отель»
- Тип питания: завтраки
- Обзорная экскурсия по монастырю
- Прогулка к мысу лабиринтов в первый день
- Экскурсионная программа «Гора Секирная и Ботанический Сад» во второй день
- Посещение морского музея
- Поездка на Большой Заяцкий остров в третий день.
- Пакет «Максимум»: транспортное обслуживание Петрозаводск – Рабочеостровск – Петрозаводскдвухместное размещение в тур. комплексе «Причал»проезд на теплоходе Рабочеостровск –Соловецкий архипелаг – Рабочеостровскзавтрак в кафе пос. Рабочеостровскпроживание в двухместных номерах в гостинице «Соловки-Отель»завтраки в отелесопровождение гида в течение всех дней пребыванияэкскурсионные программы: оОбзорная экскурсия по монастырю, прогулка к мысу лабиринтов, экскурсионная программа «Остров Белужий» Мыс Белужий. Киты, посещение морского музея посещение музея ГУЛАГ, экскурсионная программа «Гора Секирная и Ботанический Сад», экскурсионная программа «Море, маяк, тюлень», морская прогулка на Большой Заяцкий остров.
- Транспортное обслуживание Петрозаводск – Рабочеостровск – Петрозаводск
- Проезд на теплоходе Рабочеостровск –Соловецкий архипелаг – Рабочеостровск
- Завтрак в кафе пос. Рабочеостровск
- Проживание в двухместных номерах в гостинице «Соловки-Отель»
- Завтраки в отеле
- Сопровождение гида в течение всех дней пребывания
- Экскурсионные программы: оОбзорная экскурсия по монастырю, прогулка к мысу лабиринтов, экскурсионная программа «Остров Белужий» Мыс Белужий. Киты, посещение морского музея посещение музея ГУЛАГ, экскурсионная программа «Гора Секирная и Ботанический Сад», экскурсионная программа «Море, маяк, тюлень», морская прогулка на Большой Заяцкий остров
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Дополнительные услуги, не включенные в программу
- Место начала и завершения?
- г. Петрозаводск
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Хочется еще поблагодарить девушку Арину, которая к нам присоединилась в походе. Очень искренняя, умная, беседовать с которой одно удовольствие.
Спасибо за незабываемые впечатления!!
Хочется пожелать Андрею и его инструкторам процветания!