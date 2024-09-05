Л Лариса Магия старинного Дербента Нашим проводником по старому Дербенту была Зулейха. Рассказывала очень интересно. Мы за 4 часа экскурсии узнали очень много интересного об истории Дербента, о жизни людей, а также обычаях. Советуем всем! Очень хороший гид.

Л Лариса Магия старинного Дербента Экскурсия была познавательная, но при этом не скучная. Легенды и байки дополняли историческую и археологическую информацию. Все прошло отлично! Спасибо!

Т Татьяна Экспресс-прогулка по Дербенту читать дальше было искреннее желание поделиться любовью к родному городу! Рекомендую начинать знакомство с городом с такой экскурсии - и магия Дербента вас уже не покинет)) Мирза провел для нас интереснейшую экскурсию по крепости и Магалам (древним кварталам Дербента). И это была не просто экскурсия, это

Т Татьяна Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам читать дальше атмосферу))) Мы неспешно прошли по крепости и услышали её историю, потом по древним кварталам и прислушались к звукам и запахам, заботам их жителей. Катиба ответила на все наши вопросы, а их у нас было много! Завершило наше путешествие Шоу фонтанов и взаимные душевные пожелания мира и добра! Благодаря экскурсоводу и приятным сумеркам эта экскурсия стала маленьким сказочным путешествием. Магия Дербента уже никогда не рассеется) Как же приятно мы провели наш первый вечер в Дербенте?! Наша прекрасная Катиба вдохнула в моё сердце его невероятную волшебную

А Алена Из Дербента - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум Отличная экскурсия, прекрасное знакомство с красотами Дагестана. Замечательный водитель-гид Алим. Поездка прошла на легке, замечательные места, вкусный обед.

О Ольга 2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента читать дальше отвечали на все вопросы (даже не касающиеся экскурсии). Обед включен в стоимость, покормили очень вкусно (есть возможность забрать с собой при необходимости). Обязательно будем рекомендовать знакомым Вашу организацию, ещё раз спасибо за впечатления и хорошее настроение! Отличная экскурсия! Спасибо большое экскурсоводу Азиму и водителю Мухтару! Узнали много интересного, посмотрели шикарные виды, сопровождающие отзывчивые и добрые люди,

А Анастасия 2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента Гид Азим, имя водителя не помню, к сожалению. Им огромное спасибо, все очень весело, без очередей и скуки. Экскурсия пролетает за мгновение. Вы получите все то, зачем приехали сюда. Всем рекомендую.

Н Наталия Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам К своему стыду забыла имя экскурсовода. Вела экскурсию женщина, очень интересно рассказала все детали по пути следования, является коренным жителем Дербента, знает все тонкости и обычаи. Было очень познавательно и интересно.

А Алла Из Дербента - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум Спасибо организаторам и нашему гиду! Спасибо всем за чудесно проведённый день! Мирзегасану огромное спасибо, за интересный и познавательный рассказ о Дагестане! Водитель просто умничка! В такую жару в автобусе всегда было комфортно. СПАСИБО!