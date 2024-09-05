3 часа
Групповая
до 20 чел.
В трендеЭкспресс-прогулка по историческому Дербенту с профессиональным гидом
Исследуйте древний Дербент в компании опытного гида, погрузитесь в мир средневековья и культуры
Начало: В Дербенте
Сегодня в 12:45
Завтра в 08:45
900₽ за человека
10 часов
Групповая
до 20 чел.
В тренде2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Дагестану! Вас ждут Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Чиркейское водохранилище. Всё включено
Начало: На улице Ленина в Дербенте
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 сен в 06:00
3 500₽ за человека
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
Проникнуть в сны города и прикоснуться к его легендам и тайнам
Начало: У цитадели Нарын-кала
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
1 500₽ за человека
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Путешествие по Дагестану: каньон, ГЭС и бархан Сарыкум
Встречайте рассвет в Дагестане, познавая культуру и природу на маршруте к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Начало: В Дербенте на ул. Тагиева 4а. (Приморская 16/5 по ...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 сен в 06:00
3 300₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Магия старинного Дербента: путешествие по древним улицам
Познайте тайны Дербента, пройдитесь по древним улицам и почувствуйте дух времени в групповой экскурсии
Начало: На смотровой площадке цитадели Нарын-кала
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
6 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса5 сентября 2024Нашим проводником по старому Дербенту была Зулейха. Рассказывала очень интересно. Мы за 4 часа экскурсии узнали очень много интересного об истории Дербента, о жизни людей, а также обычаях. Советуем всем! Очень хороший гид.
- ЛЛариса4 сентября 2024Экскурсия была познавательная, но при этом не скучная. Легенды и байки дополняли историческую и археологическую информацию. Все прошло отлично! Спасибо!
- ТТатьяна2 сентября 2024Мирза провел для нас интереснейшую экскурсию по крепости и Магалам (древним кварталам Дербента). И это была не просто экскурсия, это
- ТТатьяна2 сентября 2024Как же приятно мы провели наш первый вечер в Дербенте?! Наша прекрасная Катиба вдохнула в моё сердце его невероятную волшебную
- ААлена2 сентября 2024Отличная экскурсия, прекрасное знакомство с красотами Дагестана. Замечательный водитель-гид Алим. Поездка прошла на легке, замечательные места, вкусный обед.
- ООльга31 августа 2024Отличная экскурсия! Спасибо большое экскурсоводу Азиму и водителю Мухтару! Узнали много интересного, посмотрели шикарные виды, сопровождающие отзывчивые и добрые люди,
- ААнастасия29 августа 2024Гид Азим, имя водителя не помню, к сожалению. Им огромное спасибо, все очень весело, без очередей и скуки. Экскурсия пролетает за мгновение. Вы получите все то, зачем приехали сюда. Всем рекомендую.
- ННаталия29 августа 2024К своему стыду забыла имя экскурсовода. Вела экскурсию женщина, очень интересно рассказала все детали по пути следования, является коренным жителем Дербента, знает все тонкости и обычаи. Было очень познавательно и интересно.
- ААлла29 августа 2024Спасибо организаторам и нашему гиду! Спасибо всем за чудесно проведённый день! Мирзегасану огромное спасибо, за интересный и познавательный рассказ о Дагестане! Водитель просто умничка! В такую жару в автобусе всегда было комфортно. СПАСИБО!
- ННадежда27 августа 2024Нашим гидом была Зулейха. Спасибо ей огромное: легко, доступно, с любовью к Дербенту провела нас по маршруту, рассказав и показав столько интересного!
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «На Рождество»
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