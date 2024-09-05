На Рождество – экскурсии в Дербенте

Найдено 5 экскурсий в категории «На Рождество» в Дербенте, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Экспресс-прогулка по Дербенту
Пешая
105 отзывов
3 часа
Групповая
до 20 чел.
В тренде
Экспресс-прогулка по историческому Дербенту с профессиональным гидом
Исследуйте древний Дербент в компании опытного гида, погрузитесь в мир средневековья и культуры
Начало: В Дербенте
Сегодня в 12:45
Завтра в 08:45
900 за человека
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента
На автобусе
158 отзывов
10 часов
Групповая
до 20 чел.
В тренде
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Дагестану! Вас ждут Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Чиркейское водохранилище. Всё включено
Начало: На улице Ленина в Дербенте
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 сен в 06:00
3 500 за человека
Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
Пешая
92 отзыва
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
Проникнуть в сны города и прикоснуться к его легендам и тайнам
Начало: У цитадели Нарын-кала
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
1 500 за человека
Из Дербента - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
На автобусе
134 отзыва
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Путешествие по Дагестану: каньон, ГЭС и бархан Сарыкум
Встречайте рассвет в Дагестане, познавая культуру и природу на маршруте к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Начало: В Дербенте на ул. Тагиева 4а. (Приморская 16/5 по ...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 сен в 06:00
3 300 за человека
Магия старинного Дербента
Пешая
62 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Магия старинного Дербента: путешествие по древним улицам
Познайте тайны Дербента, пройдитесь по древним улицам и почувствуйте дух времени в групповой экскурсии
Начало: На смотровой площадке цитадели Нарын-кала
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
6 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    5 сентября 2024
    Магия старинного Дербента
    Нашим проводником по старому Дербенту была Зулейха. Рассказывала очень интересно. Мы за 4 часа экскурсии узнали очень много интересного об истории Дербента, о жизни людей, а также обычаях. Советуем всем! Очень хороший гид.
  • Л
    Лариса
    4 сентября 2024
    Магия старинного Дербента
    Экскурсия была познавательная, но при этом не скучная. Легенды и байки дополняли историческую и археологическую информацию. Все прошло отлично! Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    2 сентября 2024
    Экспресс-прогулка по Дербенту
    Мирза провел для нас интереснейшую экскурсию по крепости и Магалам (древним кварталам Дербента). И это была не просто экскурсия, это
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    было искреннее желание поделиться любовью к родному городу! Рекомендую начинать знакомство с городом с такой экскурсии - и магия Дербента вас уже не покинет))

  • Т
    Татьяна
    2 сентября 2024
    Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
    Как же приятно мы провели наш первый вечер в Дербенте?! Наша прекрасная Катиба вдохнула в моё сердце его невероятную волшебную
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    атмосферу))) Мы неспешно прошли по крепости и услышали её историю, потом по древним кварталам и прислушались к звукам и запахам, заботам их жителей. Катиба ответила на все наши вопросы, а их у нас было много! Завершило наше путешествие Шоу фонтанов и взаимные душевные пожелания мира и добра! Благодаря экскурсоводу и приятным сумеркам эта экскурсия стала маленьким сказочным путешествием. Магия Дербента уже никогда не рассеется)

  • А
    Алена
    2 сентября 2024
    Из Дербента - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Отличная экскурсия, прекрасное знакомство с красотами Дагестана. Замечательный водитель-гид Алим. Поездка прошла на легке, замечательные места, вкусный обед.
    Отличная экскурсия, прекрасное знакомство с красотами Дагестана. Замечательный водитель-гид Алим. Поездка прошла на легке, замечательные местаОтличная экскурсия, прекрасное знакомство с красотами Дагестана. Замечательный водитель-гид Алим. Поездка прошла на легке, замечательные местаОтличная экскурсия, прекрасное знакомство с красотами Дагестана. Замечательный водитель-гид Алим. Поездка прошла на легке, замечательные местаОтличная экскурсия, прекрасное знакомство с красотами Дагестана. Замечательный водитель-гид Алим. Поездка прошла на легке, замечательные местаОтличная экскурсия, прекрасное знакомство с красотами Дагестана. Замечательный водитель-гид Алим. Поездка прошла на легке, замечательные местаОтличная экскурсия, прекрасное знакомство с красотами Дагестана. Замечательный водитель-гид Алим. Поездка прошла на легке, замечательные места
  • О
    Ольга
    31 августа 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента
    Отличная экскурсия! Спасибо большое экскурсоводу Азиму и водителю Мухтару! Узнали много интересного, посмотрели шикарные виды, сопровождающие отзывчивые и добрые люди,
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    отвечали на все вопросы (даже не касающиеся экскурсии). Обед включен в стоимость, покормили очень вкусно (есть возможность забрать с собой при необходимости). Обязательно будем рекомендовать знакомым Вашу организацию, ещё раз спасибо за впечатления и хорошее настроение!

    Отличная экскурсия! Спасибо большое экскурсоводу Азиму и водителю Мухтару! Узнали много интересного, посмотрели шикарные виды, сопровождающиеОтличная экскурсия! Спасибо большое экскурсоводу Азиму и водителю Мухтару! Узнали много интересного, посмотрели шикарные виды, сопровождающиеОтличная экскурсия! Спасибо большое экскурсоводу Азиму и водителю Мухтару! Узнали много интересного, посмотрели шикарные виды, сопровождающие
  • А
    Анастасия
    29 августа 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента
    Гид Азим, имя водителя не помню, к сожалению. Им огромное спасибо, все очень весело, без очередей и скуки. Экскурсия пролетает за мгновение. Вы получите все то, зачем приехали сюда. Всем рекомендую.
    Гид Азим, имя водителя не помню, к сожалению. Им огромное спасибо, все очень весело, без очередейГид Азим, имя водителя не помню, к сожалению. Им огромное спасибо, все очень весело, без очередейГид Азим, имя водителя не помню, к сожалению. Им огромное спасибо, все очень весело, без очередейГид Азим, имя водителя не помню, к сожалению. Им огромное спасибо, все очень весело, без очередей
  • Н
    Наталия
    29 августа 2024
    Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
    К своему стыду забыла имя экскурсовода. Вела экскурсию женщина, очень интересно рассказала все детали по пути следования, является коренным жителем Дербента, знает все тонкости и обычаи. Было очень познавательно и интересно.
    К своему стыду забыла имя экскурсовода. Вела экскурсию женщина, очень интересно рассказала все детали по путиК своему стыду забыла имя экскурсовода. Вела экскурсию женщина, очень интересно рассказала все детали по путиК своему стыду забыла имя экскурсовода. Вела экскурсию женщина, очень интересно рассказала все детали по путиК своему стыду забыла имя экскурсовода. Вела экскурсию женщина, очень интересно рассказала все детали по путиК своему стыду забыла имя экскурсовода. Вела экскурсию женщина, очень интересно рассказала все детали по путиК своему стыду забыла имя экскурсовода. Вела экскурсию женщина, очень интересно рассказала все детали по путиК своему стыду забыла имя экскурсовода. Вела экскурсию женщина, очень интересно рассказала все детали по путиК своему стыду забыла имя экскурсовода. Вела экскурсию женщина, очень интересно рассказала все детали по пути
  • А
    Алла
    29 августа 2024
    Из Дербента - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Спасибо организаторам и нашему гиду! Спасибо всем за чудесно проведённый день! Мирзегасану огромное спасибо, за интересный и познавательный рассказ о Дагестане! Водитель просто умничка! В такую жару в автобусе всегда было комфортно. СПАСИБО!
  • Н
    Надежда
    27 августа 2024
    Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
    Нашим гидом была Зулейха. Спасибо ей огромное: легко, доступно, с любовью к Дербенту провела нас по маршруту, рассказав и показав столько интересного!

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Экспресс-прогулка по Дербенту
  2. 2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента
  3. Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
  4. Из Дербента - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
  5. Магия старинного Дербента
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Бархан Сарыкум
  3. Джума-Мечеть
  4. Самое главное
  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Девичьи бани
  7. Сулакский каньон
  8. Старый город
  9. Гамсутль
  10. Водопад Тобот
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в сентябре 2024
Сейчас в Дербенте в категории "На Рождество" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 900 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 551 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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