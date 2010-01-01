Форелевое хозяйствоЭта экскурсия ⛳ — ваша уникальнейшая возможность побывать на заводе, ведь это закрытый и режимный объект. Из Ессентуков выезжаем в 14:30. Племенное хозяйство по выращиванию форели находится в районе горы ⛰️ Кольцо (возле Кисловодска). Туда мы и направляемся. Сегодня завод — это закрытое акционерное общество. В хозяйстве выращивают 4 вида форели. А самой ценной и наиболее популярной считается золотая форель.

История рыболовецкого края на Кавказе берёт начало с 1803 г. Императором Александром I был подписан Указ, что эта местность становится рыболовецким краем на государственном уровне. С 1935 г. племенной комбинат «Форелевый» начал своё активное развитие. Тогда из Ленинградского рыбкомбината в хозяйство завезли для размножения форелевую икру. А сегодня на «Форелевом» разводят белугу, осётра, севрюгу, стерлядь. Вам покажут чёрного и белого амуров, белорыбицу, карпа, пёстрого и белоголового толстолобика, веслоносов, карасей и сомов. После обхода завода повара «Домика Рыбака» ожидают туристов, чтобы угостить вкусной едой из свежей форели. Гора КольцоДальше по плану поездка к подножью возвышенности Кольцо. Назвать горой это возвышение сложно. Это мыс острога Боргустанского хребта, его порода состоит из песка и глины. Высота горы 871 м. Подвергаясь регулярному воздействию ветра и воды, в крайнем гроте сформировалось сквозное отверстие. Его форма напоминает кольцо. В диаметре оно имеет 8 метров. Именно из-за этого отверстия гора приобрела имя — Кольцо! У подножья горы получаются отличные снимки!Страусиная фермаВ ходе этой экскурсии 🧭 посещение фермы. На этот раз фермы по разведению страусов. Кроме взрослых страусов и их птенцов вы познакомитесь и с другими животными. Вас ожидает увлекательный рассказ о жизни этих африканских птиц. Вы увидите полный цикл развития страуса: от яйца и до взрослой особи. Птиц можно при желании покормить, владельцы фермы вам разрешат. В 18:00 — мы возвращаемся в Ессентуки. Такая вот насыщенная программа этой экскурсии!