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Форелевое хозяйство, страусиная ферма, гора Кольцо

Юлия
Юлия – Гид из Ессентуков
В маршруте этой уникальной экскурсии 🧭 посещение форелевого завода, где вы узнаете его историю 📖 возникновения, погуляете по закрытой территории комплекса, отведаете вкусные блюда из форели.

В плане также поездка к чудному произведению природы — горе Кольцо.

И напоследок вы побываете на ферме по разведению страусов.
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  • 👥Групповая
  • 🍤Можно и покушать
  • В горы
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 600 ₽ за человека

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Форелевое хозяйство, страусиная ферма, гора Кольцо
Форелевое хозяйство, страусиная ферма, гора Кольцо

Что вы увидите

  • Форелевое хозяйство
  • Страусиная ферма
  • гора Кольцо
Форелевое хозяйствоЭта экскурсия ⛳ — ваша уникальнейшая возможность побывать на заводе, ведь это закрытый и режимный объект. Из Ессентуков выезжаем в 14:30. Племенное хозяйство по выращиванию форели находится в районе горы ⛰️ Кольцо (возле Кисловодска). Туда мы и направляемся. Сегодня завод — это закрытое акционерное общество. В хозяйстве выращивают 4 вида форели. А самой ценной и наиболее популярной считается золотая форель.
История рыболовецкого края на Кавказе берёт начало с 1803 г. Императором Александром I был подписан Указ, что эта местность становится рыболовецким краем на государственном уровне. С 1935 г. племенной комбинат «Форелевый» начал своё активное развитие. Тогда из Ленинградского рыбкомбината в хозяйство завезли для размножения форелевую икру. А сегодня на «Форелевом» разводят белугу, осётра, севрюгу, стерлядь. Вам покажут чёрного и белого амуров, белорыбицу, карпа, пёстрого и белоголового толстолобика, веслоносов, карасей и сомов. После обхода завода повара «Домика Рыбака» ожидают туристов, чтобы угостить вкусной едой из свежей форели. Гора КольцоДальше по плану поездка к подножью возвышенности Кольцо. Назвать горой это возвышение сложно. Это мыс острога Боргустанского хребта, его порода состоит из песка и глины. Высота горы 871 м. Подвергаясь регулярному воздействию ветра и воды, в крайнем гроте сформировалось сквозное отверстие. Его форма напоминает кольцо. В диаметре оно имеет 8 метров. Именно из-за этого отверстия гора приобрела имя — Кольцо! У подножья горы получаются отличные снимки!Страусиная фермаВ ходе этой экскурсии 🧭 посещение фермы. На этот раз фермы по разведению страусов. Кроме взрослых страусов и их птенцов вы познакомитесь и с другими животными. Вас ожидает увлекательный рассказ о жизни этих африканских птиц. Вы увидите полный цикл развития страуса: от яйца и до взрослой особи. Птиц можно при желании покормить, владельцы фермы вам разрешат. В 18:00 — мы возвращаемся в Ессентуки. Такая вот насыщенная программа этой экскурсии!
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Что не входит
  • Обед — 450 руб.
  • Вход на страусиную ферму — 150 руб. взрослые, 100 руб. дети.
Начало
🚩 Привокзальная пл., 1, Ессентуки
Место завершения
🏁 По договорённости
Форелевое хозяйство, страусиная ферма, гора Кольцо
Форелевое хозяйство, страусиная ферма, гора Кольцо
Форелевое хозяйство, страусиная ферма, гора Кольцо
Форелевое хозяйство, страусиная ферма, гора Кольцо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юлия
Юлия
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Юлия проводит ещё 6 экскурсий

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