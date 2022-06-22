Преимущества этого путешествия:
Тур проводится индивидуально под запрос в период с декабря по март для групп от 4-х до 6-ти человек.
В первый день сбор группы.
Как правило, наш микроавтобус выезжает из Белокурихи, заедет в Бийск и Горно-Алтайск.
Поэтому, кто летит, допустим из Москвы до Горно-Алтайска, то в аэропорту мы Вас и заберем.
И не требуется никаких дополнительных трансферов.
А кто прилетает в Барнаул, тогда договоримся о встрече в Бийске и придется доплатить за трансфер Барнаул-Бийск (наши менеджеры подберут варианты).
Итак, встретились, познакомились и отправляемся в путь до с.Артыбаш.
По дороге заедем в кафе, перекусим (не включено в стоимость) и нас ждет зимняя красивая дорога через два небольших горных перевала, примерно 2,5-3 часа.
По приезду размещаемся в отеле Артыбаш.
Отдых.
Вечером встретимся с инструктором по снегоходам, который вас и повезет в увлекательный тур.
Он посоветует, что еще взять, как лучше одеться (так как погода нам будет известна только перед приездом).
Поужинать можно в ресторане отеля (не включено в стоимость).
Завтрак и к 9.30 надо быть готовыми к выезду.
Инструктаж по поводу управления снегоходами.
Упаковываем все вещи и отправляемся в уникальное путешествие по зимней сказке – тайге, в которой нарядные деревья, поблескивая чистым снегом, будут встречать вас на всем пути.
А проехать в этот день придется 50-60 км.
Ночевать будем в теплой уютной лесной избушке + банька.
Отдых.
Это деревянный домик в тайге с печкой.
Одна комната, удобства на улице.
Баня жаркая и очень подойдет тем, кто желает попариться и в снег.
Как проснемся – завтрак.
И к обеду выезжаем дальше и выше.
Поднимемся на высоту почти 2000 м. со смотровой площадки будет видно Телецкое озеро.
Смотря какая будет зима, если морозы будут, то озеро замерзнет и будет красивый прозрачный лед.
Если теплая зима, то полюбуемся на незамерзающее дышащее озеро.
В пути будет термос с горячим чаем и перекус.
Все передвижение зависит от скорости и навыков управления снегоходами.
Поэтому опытнейший инструктор будет помогать Вам преодолевать все препятствия, только нужно его просто внимательно слушать!
Возвращение в отель.
Жаркая банька будет Вас ждать и горячий ужин – вкусная уха из местной рыбы, чай на травах и десерт.
Завтрак и планируете свой день по желанию.
Может кто-то захочет выспаться, отдохнуть, погулять.
А ,если будут желающие поехать на горных лыжах покататься, то мы организуем для Вас трансфер до горы и обратно.
Здесь прекрасная горнолыжная трасса.
Прокат лыж и ски-пасс (дневной 1300 руб) – дополнительно!
На горнолыжном спуске есть кафе – там можно и пообедать и кататься до самого вечера.
Горнолыжная трасса очень интересная и притягивает любителей горнолыжного отдыха.
Восемь хорошо подготовленных трасс, общей протяженностью больше 17 000 метров с уклоном до 30 градусов и перепадом высот 830 метров.
Трассы порадуют спортсменов начинающего и продвинутого уровней.
На курорте работают профессиональные инструкторы по горным лыжам и сноуборду.
Широкие возможности для любителей сложного фрирайда и внетрассового катания.
Завтрак и примерно в 11.00 – катание на хаски.
Это прекрасное эмоциональное знакомство с милыми и добрыми собачками.
Обычно гости с удовольствием фотографируются, наслаждаются этим общением.
После катания на собачках прогуляемся на смотровую площадку – Тилан Туу.
Откуда открывается вид на начало озеро.
Вечером свободное время.
После завтрака Вас будет ждать гид и микроавтобус.
Грузим вещи, едем на Третью речку – тропа здоровья.
Прогулка по интересному ущелью с незамерзающей речкой.
И отправляемся в обратный путь.
Довозим до Горноалтайска (у кого вылет с этого города утром следующего дня, то можно дополнительно забронировать отель), если у кого Барнаул и Новосибирск, то организуем трансфер из Бийска до этих городов.
Если кто то желает остаться на курорте Белокуриха, то мы с удовольствием подберем отель или санаторий по официальным ценам, без переплат.
Тур предусматривает проживание в отеле в п. Артыбаш и размещение в зимовках во время снегоходного маршрута (удобства на улице, баня).Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и посадки на снегоход, руб.:
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Стоимость места при двухместном размещении и место на двухместном снегоходе
|Стоимость при одноместном размещении и один на снегоходе
|87 600
|136 500
1. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь по сезону, головной убор, солнцезащитные очки, запасные личные вещи, рюкзак для самого необходимого, возможно будет желание поужинать в ресторане или сходить на вечерние концерты (на курорте есть все для отдыха), тогда следует взять соответствующую одежду, купальник (есть аквапарки и СПА процедуры). Это зимний маршрут, поэтому нужно взять теплые вещи! Горнолыжный костюм идеально подойдет.
2. Документы.
Туристический ваучер (его высылаем при оформлении тура), паспорт, страховой медицинский полис, нотариально заверенное согласие законных представителей для заселения детей.
3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Стоимость зависит от многих факторов и колеблется от 1000 руб. до 2500 руб. Точную стоимость для Вас уточняйте у менеджера. Для этого сообщите Вашему личному менеджеру до какого города Вы приобрели билет и Вам подберут варианты трансфера. Обычно мы организуем групповые трансферы.
Да, конечно! На Телецком озере очень популярны прогулки на лошадках, катаются на Горнолыжной трассе, канатной дороге. Экскурсия в поселок Яйлю- он находится в Алтайском государственном заповеднике.
Если вы хотите остаться после программы, мы подберем варианты – можно остаться на Телецком озере, а можно переехать на курорт Белокуриха. Вы скажете пожелания менеджеру, и Вам посоветуют лучший вариант!
Если Вы любите кататься на горных лыжах, то здесь есть все для активного отдыха. Спуски на курорте Белокуриха и на Телецком озере. Пункты проката везде есть.
Если Вы хотите дополнить отдых оздоровлением на курорте – закажите путевку и после тура займетесь своим здоровьем.
Кто вылетает из Москвы – ближайшие аэропорты-Горно-Алтайск и Барнаул. Для жителей Дальнего Востока удобнее аэропорт Новосибирск; Ближайшие ж/д вокзалы Бийск, Барнаул, Новосибирск.