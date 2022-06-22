В первый день сбор группы.

Как правило, наш микроавтобус выезжает из Белокурихи, заедет в Бийск и Горно-Алтайск.

Поэтому, кто летит, допустим из Москвы до Горно-Алтайска, то в аэропорту мы Вас и заберем.

И не требуется никаких дополнительных трансферов.

А кто прилетает в Барнаул, тогда договоримся о встрече в Бийске и придется доплатить за трансфер Барнаул-Бийск (наши менеджеры подберут варианты).

Итак, встретились, познакомились и отправляемся в путь до с.Артыбаш.

По дороге заедем в кафе, перекусим (не включено в стоимость) и нас ждет зимняя красивая дорога через два небольших горных перевала, примерно 2,5-3 часа.

По приезду размещаемся в отеле Артыбаш.

Отдых.

Вечером встретимся с инструктором по снегоходам, который вас и повезет в увлекательный тур.

Он посоветует, что еще взять, как лучше одеться (так как погода нам будет известна только перед приездом).

Поужинать можно в ресторане отеля (не включено в стоимость).