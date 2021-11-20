Этот зимний экскурсионный тур - это настоящая коллекция лучших
Этот зимний экскурсионный тур — это настоящая коллекция лучших достопримечательностей осеннего Алтая! За 6 дней вы увидите все самое популярное на Алтае: с.
Чемал, Чемальская Гэс, о.
Патмос, Телецкое озеро, Гейзерное озеро.
Чемал, Чемальская Гэс, о.
Патмос, Телецкое озеро, Гейзерное озеро.
Что вы увидите 🤩
- Река Катунь
- КАЙ
- Камышлинский водопад
- Чуйский тракт
- Алтайский Марс
- Петроглифы Калбак Таш
- Телецкое озеро
- с. Чемал
- Урочище Чеч-Кыш
- Озеро Манжерок
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Маршрут
Река Катунь — КАЙ — Камышлинский водопад — Чуйский тракт —Алтайский Марс — Петроглифы Калбак Таш — Телецкое озеро — с. Чемал — урочище Чеч-Кыш — озеро Манжерок
Об экскурсии
Река Катунь — царица и хозяйка Алтая. Жемчужно-изумрудная несет она свои воды по каменной дороге с горы Белуха до Северного ледовитого океана, объединяясь с Бией и образуя могучую Обь. То густозаселенные маленькими домиками, то пустынные на сотни километров берега с разнообразным ландшафтом и растительностью делают Катунь вечно меняющейся и неповторимой рекой времени и безвременья.
Чуйский тракт — древний торговый путь, соединявший разные народы на протяжении веков. Чуйский тракт входит в десятку красивейших дорог мира! Дорога проходит через живописные перевалы Семинский и
Чике Таман.
Посещение слияния рек Чуи и Катунь. Экскурсия в урочище «Калбак-Таш» (наскальные рисунки).
Телецкое озеро, называемое Алтын-Кёль или Золотое озеро, поразит не только своей красотой и величием, но и своими масштабами для такой маленькой горной страны. Узкой голубой лентой, стиснутое хребтами Корбу и Алтын-Туу, протянулось оно на 78 км. Ширина озера составляет 5 км.
Площадь его относительно невелика — 223 кв. км, однако благодаря большой глубине (до 325 м) в нем содержится огромное количество (40 млрд. куб. м) отличной пресной воды, насыщенной кислородом.
Программа тура по дням
1 день
10:00 Встреча группына площади им. Ленина на крыльце гостиницы
«Горный Алтай» (гид с табличкой «Алтай»). Краткая обзорная экскурсия по Горно-Алтайску. По желанию посещение фито аптеки, пчелоцентра.
10:40 Встреча группы в аэропорту г. Горно-Алтайска.
Дегустация алтайской национальной кухни и КАЙ (горловое пение, при группе от 6 чел. ) в этно-комплексе Меркит. Экскурсия по Чуйскому тракту проходит вдоль главной реки Горного Алтая — реки Катунь. Во время экскурсии Вы узнаете о строительстве легендарного Чуйского тракта, посетите им. В. Я. Шишкову — знаменитому исследователю, писателю, проектировщику тракта.
Экскурсия на ВК «Манжерок», по желанию за доп. плату (от 500 руб. /чел) подъем на г. Синюха на гондольном подъемнике (длина 2389м., перепад высот 600м., время в пути 8 мин., высота над уровнем моря 1012м. ). Перед нами великолепная панорама параллельных хребтов, живописных долин и зеркала озера Манжерок (рассказ и легенды об озере). Размещение на туркомплексе «Любава»/парк-отель «Манжерок»/ отель «Чыгыш»/туркомплекс «Таежник».
Ужин.
Авто 60 км.
2 день
Завтрак. Экскурсионный день по Нижней Катуни: Экскурсия на Камышлинский водопад — живописный водопад, на левом берегу р. Катунь, который состоит из двух каскадов общей высотой 12 метров. Чтобы до него добраться, необходимо перейти по пешеходному подвесному мосту через р. Катунь и подняться 2,5 км по тропинке вверх по течению. Желающие могут воспользоваться услугами моторафтинга (оплата на месте, проезд на рафте с подвесным мотором в 1 сторону 500 руб. /чел). Самостоятельный обед по пути следования за доп. плату.
Экскурсия по окрестностям с. Чемал с посещением Чемальской ГЭС (первая ГЭС на Алтае, построенная в 1935 году). Недалеко находится место слияния рек Чемал и Катунь. Наилучшей обзорной точкой считается место, названное в честь героя алтайского эпоса богатыря Сартакпая — Ворота Сартакпая. Кроме того, вы посетите храм на острове Патмос, где прикоснетесь к истории основания христианской миссии в Чемале, увидите самообновляющуюся икону.
Экскурсия в урочище Чеч-Кыш — скальный каньон в долине р. Катунь. Вы услышите легенду урочища, подниметесь на обзорную площадку, откуда открывается великолепный вид на Катунь.
Возвращение в отель.
Ужин.
Авто 140
3 день
Завтрак.
Свободный день.
За дополнительную плату (4300 руб. /чел., минимальная группа – 7 чел. ) предлагается Экскурсия на Телецкое озеро - один из 5 объектов ЮНЕСКО «Алтай — Золотые горы»: прогулка на катере к водопадам Большой Корбу и Киште. При хорошей погоде прогулка по каньону горной реки Ойрок к каскаду живописных водопадов. Самостоятельный обед по пути следования за доп. плату. При ухудшении погоды на Телецком озере (шторм) за дополнительную плату (2900 руб/чел, минимальная группа — 7 чел. ) предлагается Экскурсия в город–курорт «Белокуриха», Обзорная экскурсия по курорту, горный серпантин Белокуриха-2, подъем на гору Церковка на кресельном подъемнике (дополнительно от 500 руб. /чел.).
Ужин.
Авто 460 км.
4 день
Завтрак
Переезд по Чуйскому тракту вглубь Горного Алтая. Этот день будет насыщен остановками и прекрасными видами. В пути вас ждет множество фотостопов и осмотр достопримечательностей. Чуйский тракт – древний торговый путь, соединявший разные народы на протяжении веков. Чуйский тракт входит в десятку красивейших дорог мира! Дорога проходит через живописные перевалы Семинский и Чике-Таман. Посещение слияния рек Чуи и Катунь. Экскурсия в урочище «Калбак-Таш» (наскальные рисунки).
Самостоятельный обед по пути следования за доп. плату.
Посещение Гейзерного озера близ с. Акташ. В центре бьют источники, вынося на дно озера красивейший голубой ил, в результате чего озеро выглядит очень впечатляюще. Глубина озера — около трех метров, диаметр — примерно 25-30 метров. Гейзерное озеро единственное в своем роде — редкое по красоте, чистое, незамерзающее даже зимой.
Размещение на турбазе близ с. Чибит/Акташ («Кочевник»/ «Расул»).
Ужин.
Авто 370 км.
5 день
Завтрак.
При хорошей погоде отправляемся на экскурсию в «Долину марса» до Марса-1 (Долина «Кызыл Чин») которая поражает своим фантастическим пейзажем. Алтайская долина Марса — это миллионы лет истории и марсианские пейзажи, завораживающие своей фантастической красотой. Самостоятельный обед по пути следования за доп. плату.
Переезд в Горно-Алтайск. В пути остановки на перевалах Чике-Таман,
Семинский.
Размещение в г. Горно-Алтайске (отели: «Игман»/Гостиный двор «Алтай»).
Ужин.
Авто 400 км.
6 день
Ранний завтрак (ланч-бокс).
07:00 трансфер до аэропорта Горно-Алтайск (прибытие в 07:30).
Авто 10 км.
Организационные моменты:
- Доплата за младенца — 11500 рублей.
- В программе тура возможны несущественные изменения в зависимости от погодных и технических условий. Допускаются изменения порядка мероприятий, графика движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания в городах и в отелях в связи с тяжелой транспортной ситуацией и т. п. Указанные расстояния являются приблизительными.
- Размещение в номерах с двуспальными кроватями/ 2 односпальными (DBL-TWIN) не гарантировано.
- Дополнительные экскурсии оплачиваются по желанию (от 10 чел. )
Стоимость может меняться. Полный перечень и стоимость дополнительных
мероприятий будут представлены гидом в туре. Стоимость входных
билетов может быть изменена.
Ответы на вопросы
- Что входит?
- трансферы по программе, проживание, экскурсии по программе, питание
- (завтраки, ужины), услуги гида-экскурсовода, входные билеты.
- Что не входит?
- Дополнительно оплачивается:
- одноместное размещение (по запросу)
- дополнительные экскурсии, не включенные в программу тура
- самостоятельные обеды, самостоятельные переезды, спиртные напитки
- баня.
- Проживание: 2-местное размещение в гостиницах и на базах отдыха
- (удобства в номере), возможна замена указанных в программе средств
- размещения на равноценные.
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Горно-АлтайскЗавершение: Горно-Алтайск, автовокзал
- Когда и сколько длится?
- Когда: ПонедельникЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- Что если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Понедельник
Тырышкина И.
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