Этот зимний экскурсионный тур - это настоящая коллекция лучших

Этот зимний экскурсионный тур — это настоящая коллекция лучших достопримечательностей осеннего Алтая! За 6 дней вы увидите все самое популярное на Алтае: с.

Чемал, Чемальская Гэс, о.

Патмос, Телецкое озеро, Гейзерное озеро.
Алтай. Осенний блюз
Алтай. Осенний блюз
Алтай. Осенний блюз
Алтай. Осенний блюз
Алтай. Осенний блюз
Алтай. Осенний блюз
Алтай. Осенний блюз
Алтай. Осенний блюз
Алтай. Осенний блюз
Алтай. Осенний блюз

Что вы увидите 🤩

  • Река Катунь
  • КАЙ
  • Камышлинский водопад
  • Чуйский тракт
  • Алтайский Марс
  • Петроглифы Калбак Таш
  • Телецкое озеро
  • с. Чемал
  • Урочище Чеч-Кыш
  • Озеро Манжерок
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Маршрут

Река Катунь — КАЙ — Камышлинский водопад — Чуйский тракт —Алтайский Марс — Петроглифы Калбак Таш — Телецкое озеро — с. Чемал — урочище Чеч-Кыш — озеро Манжерок

Об экскурсии

Река Катунь — царица и хозяйка Алтая. Жемчужно-изумрудная несет она свои воды по каменной дороге с горы Белуха до Северного ледовитого океана, объединяясь с Бией и образуя могучую Обь. То густозаселенные маленькими домиками, то пустынные на сотни километров берега с разнообразным ландшафтом и растительностью делают Катунь вечно меняющейся и неповторимой рекой времени и безвременья.
Чуйский тракт — древний торговый путь, соединявший разные народы на протяжении веков. Чуйский тракт входит в десятку красивейших дорог мира! Дорога проходит через живописные перевалы Семинский и

Чике Таман.

Посещение слияния рек Чуи и Катунь. Экскурсия в урочище «Калбак-Таш» (наскальные рисунки).
Телецкое озеро, называемое Алтын-Кёль или Золотое озеро, поразит не только своей красотой и величием, но и своими масштабами для такой маленькой горной страны. Узкой голубой лентой, стиснутое хребтами Корбу и Алтын-Туу, протянулось оно на 78 км. Ширина озера составляет 5 км.
Площадь его относительно невелика — 223 кв. км, однако благодаря большой глубине (до 325 м) в нем содержится огромное количество (40 млрд. куб. м) отличной пресной воды, насыщенной кислородом.
Программа тура по дням
1 день
10:00 Встреча группына площади им. Ленина на крыльце гостиницы
«Горный Алтай» (гид с табличкой «Алтай»). Краткая обзорная экскурсия по Горно-Алтайску. По желанию посещение фито аптеки, пчелоцентра.
10:40 Встреча группы в аэропорту г. Горно-Алтайска.
Дегустация алтайской национальной кухни и КАЙ (горловое пение, при группе от 6 чел. ) в этно-комплексе Меркит. Экскурсия по Чуйскому тракту проходит вдоль главной реки Горного Алтая — реки Катунь. Во время экскурсии Вы узнаете о строительстве легендарного Чуйского тракта, посетите им. В. Я. Шишкову — знаменитому исследователю, писателю, проектировщику тракта.
Экскурсия на ВК «Манжерок», по желанию за доп. плату (от 500 руб. /чел) подъем на г. Синюха на гондольном подъемнике (длина 2389м., перепад высот 600м., время в пути 8 мин., высота над уровнем моря 1012м. ). Перед нами великолепная панорама параллельных хребтов, живописных долин и зеркала озера Манжерок (рассказ и легенды об озере). Размещение на туркомплексе «Любава»/парк-отель «Манжерок»/ отель «Чыгыш»/туркомплекс «Таежник».
Ужин.
Авто 60 км.

2 день

Завтрак. Экскурсионный день по Нижней Катуни: Экскурсия на Камышлинский водопад — живописный водопад, на левом берегу р. Катунь, который состоит из двух каскадов общей высотой 12 метров. Чтобы до него добраться, необходимо перейти по пешеходному подвесному мосту через р. Катунь и подняться 2,5 км по тропинке вверх по течению. Желающие могут воспользоваться услугами моторафтинга (оплата на месте, проезд на рафте с подвесным мотором в 1 сторону 500 руб. /чел). Самостоятельный обед по пути следования за доп. плату.
Экскурсия по окрестностям с. Чемал с посещением Чемальской ГЭС (первая ГЭС на Алтае, построенная в 1935 году). Недалеко находится место слияния рек Чемал и Катунь. Наилучшей обзорной точкой считается место, названное в честь героя алтайского эпоса богатыря Сартакпая — Ворота Сартакпая. Кроме того, вы посетите храм на острове Патмос, где прикоснетесь к истории основания христианской миссии в Чемале, увидите самообновляющуюся икону.
Экскурсия в урочище Чеч-Кыш — скальный каньон в долине р. Катунь. Вы услышите легенду урочища, подниметесь на обзорную площадку, откуда открывается великолепный вид на Катунь.
Возвращение в отель.
Ужин.
Авто 140
3 день
Завтрак.

Свободный день.

За дополнительную плату (4300 руб. /чел., минимальная группа – 7 чел. ) предлагается Экскурсия на Телецкое озеро - один из 5 объектов ЮНЕСКО «Алтай — Золотые горы»: прогулка на катере к водопадам Большой Корбу и Киште. При хорошей погоде прогулка по каньону горной реки Ойрок к каскаду живописных водопадов. Самостоятельный обед по пути следования за доп. плату. При ухудшении погоды на Телецком озере (шторм) за дополнительную плату (2900 руб/чел, минимальная группа — 7 чел. ) предлагается Экскурсия в город–курорт «Белокуриха», Обзорная экскурсия по курорту, горный серпантин Белокуриха-2, подъем на гору Церковка на кресельном подъемнике (дополнительно от 500 руб. /чел.).
Ужин.
Авто 460 км.
4 день

Завтрак

Переезд по Чуйскому тракту вглубь Горного Алтая. Этот день будет насыщен остановками и прекрасными видами. В пути вас ждет множество фотостопов и осмотр достопримечательностей. Чуйский тракт – древний торговый путь, соединявший разные народы на протяжении веков. Чуйский тракт входит в десятку красивейших дорог мира! Дорога проходит через живописные перевалы Семинский и Чике-Таман. Посещение слияния рек Чуи и Катунь. Экскурсия в урочище «Калбак-Таш» (наскальные рисунки).
Самостоятельный обед по пути следования за доп. плату.
Посещение Гейзерного озера близ с. Акташ. В центре бьют источники, вынося на дно озера красивейший голубой ил, в результате чего озеро выглядит очень впечатляюще. Глубина озера — около трех метров, диаметр — примерно 25-30 метров. Гейзерное озеро единственное в своем роде — редкое по красоте, чистое, незамерзающее даже зимой.
Размещение на турбазе близ с. Чибит/Акташ («Кочевник»/ «Расул»).
Ужин.
Авто 370 км.
5 день

Завтрак.

При хорошей погоде отправляемся на экскурсию в «Долину марса» до Марса-1 (Долина «Кызыл Чин») которая поражает своим фантастическим пейзажем. Алтайская долина Марса — это миллионы лет истории и марсианские пейзажи, завораживающие своей фантастической красотой. Самостоятельный обед по пути следования за доп. плату.
Переезд в Горно-Алтайск. В пути остановки на перевалах Чике-Таман,

Семинский.

Размещение в г. Горно-Алтайске (отели: «Игман»/Гостиный двор «Алтай»).
Ужин.
Авто 400 км.
6 день
Ранний завтрак (ланч-бокс).
07:00 трансфер до аэропорта Горно-Алтайск (прибытие в 07:30).
Авто 10 км.

Организационные моменты:

  • Доплата за младенца — 11500 рублей.
  • В программе тура возможны несущественные изменения в зависимости от погодных и технических условий. Допускаются изменения порядка мероприятий, графика движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания в городах и в отелях в связи с тяжелой транспортной ситуацией и т. п. Указанные расстояния являются приблизительными.
  • Размещение в номерах с двуспальными кроватями/ 2 односпальными (DBL-TWIN) не гарантировано.
  • Дополнительные экскурсии оплачиваются по желанию (от 10 чел. )
Стоимость может меняться. Полный перечень и стоимость дополнительных
мероприятий будут представлены гидом в туре. Стоимость входных
билетов может быть изменена.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • трансферы по программе, проживание, экскурсии по программе, питание
  • (завтраки, ужины), услуги гида-экскурсовода, входные билеты.
Что не входит?
  • Дополнительно оплачивается:
  • одноместное размещение (по запросу)
  • дополнительные экскурсии, не включенные в программу тура
  • самостоятельные обеды, самостоятельные переезды, спиртные напитки
  • баня.
  • Проживание: 2-местное размещение в гостиницах и на базах отдыха
  • (удобства в номере), возможна замена указанных в программе средств
  • размещения на равноценные.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск
Завершение: Горно-Алтайск, автовокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Понедельник

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