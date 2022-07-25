Сегодня вам предстоит автопутешествие до села Тюнгур.
От города Бийска путь будет пролегать по знаменитому Чуйскому тракту, часть которого проходит по берегу самой крупной реки Горного Алтая – Катуни.
Во время пути вы подниметесь на самую высокую точку Чуйского тракта Семинский перевал, после которого дорога уходит вправо от Чуйского тракта.
Через некоторое время вы окажетесь на Ябоганском перевале, а спустившись с него в Усть-Канской степи.
Далее миновав небольшой перевал Кырлык, Абайскую степь и перевал Громотуха вы вновь увидите красавицу Катунь в Уймонской долине.
Прибытие на район с. Тюнгур вечером.
Размещение в палатках на территории кемпинга, ужин.
Питание включено: ужин.
Авто (от Барнаула): 680 км. В дороге 12 часов (без учета пробок и санитарных остановок).
Сегодня начинается активная часть нашего похода.
Миновав деревушку Кучерла, которая является последним населенным пунктом в сторону горы Белуха, направляемся к перевалу Кузуяк (1513 м).
На перевале стоят кедры и пихты, обвязанные лентами – ялами.
По алтайскому поверью, люди после смерти становятся ээзи – духами той местности, где они умерли.
Ленты на деревьях вяжутся в знак уважения к Хозяину перевала – Кузуяк Ээзи.
Деревья, с которых свисают ленты, называются кам-агач («дерево шамана» или «священное дерево»). Считается, что на них живут духи.
Спускаемся с перевала к реке Ак-Кем.
Ак-Кем переводится с тюркского как Белая вода.
И, действительно, вода в реке имеет молочно-белый оттенок.
Река берет свое начало из Ак-Кемского ледника и несет в своих водах мелкие кусочки каменной извести со склонов Белухи.
По берегам в ее нижнем течении растет много красной смородины; широко представлены красочные луговые виды сибирской флоры.
Ночевка в палатках (1100 м).
Продолжительность активной части: 5-6 часов.
Продолжаем конный поход к Белухе.
Сегодня мы совершим подъем по густой тайге, которая постепенно сменится альпийскими лугами, перед вами откроются потрясающие панорамы заснеженных вершин Катунского хребта.
Ночевка у истоков реки Тухман (2000 м).
Продолжительность активной части: 4-7 часов.
Сегодня нам предстоит, пройдя высокогорное плато, через альпийские луга спустится к озеру Кюльдуайры.
Ночевка на берегу озера Кюльдуайры (2000 м).
Продолжительность активной части: 25 км, 6-7 часов.
Сегодня нам предстоит, пройдя высокогорное плато, через альпийские луга, спустится к реке Текелю.
Текелю с алтайского – «место, где водятся теке» (горные козлы).
Во время похода минуем захватывающий обрыв Скынчак и увидим причудливой формы скалы.
Сегодняшний день довольно труден для лошадей, так как нам нужно подняться на перевал Сарыбель (2 300 м).
Миновав данное препятствие, мы оказываемся в долине (ущелье Ярлу).
Долину реки Ярлу называют Синими горами, потому что обрывы-конгломераты, находящиеся в долине и в высоту достигающие 600 метров, почти целиком состоят из голубой глины, благодаря чему в дневное время склоны долины окрашены в светло-синие цвета.
Ущелье Ярлу носит ещё одно название – «Долина эдельвейсов».
Здесь огромное количество этих загадочных цветов, с которыми связаны многочисленные легенды и не придуманные истории.
Кроме того в долине Ярлу выстроен целый город из камней и именно эту долину называют «местом силы» под Белухой, которое облюбовали туристы со всего мира, которые приезжают сюда специально с целью медитации.
Ночевка на озере Ак-Кем в палатках (высота над уровнем моря около 2100 м).
В мутновато-белых водах озера в ясную погоду отражается Белуха, а панорама Катунского хребта, открывающаяся с его берегов, захватывает дух.
Продолжительность активной части: 20 км, 7-8 часов.
Радиальный выход к подножию горы Ак-Оюк (3670м), возвышающейся над «Долиной Семи Озер».
Взору открываются удивительные по красоте озёра, образующие цепочку бирюзовых блюдец, многочисленные водопады, цветущие высокогорные луга, белоснежные вершины.
По пути Вы увидите часовню Архангела Михаила, возведенную здесь в память альпинистам, погибшим на Белухе.
Продолжительность активной части: 7-9 часов.
Сегодня отправляемся в обратный путь к дому, обратно будем возвращаться уже по долине реки Кучерла.
Но в начале нас ждет штурм перевала Каратюрек (3060 м).
Подъём на перевал – одно из серьезных испытаний всего нашего похода как для лошадей, так и для всадников.
Но все трудности с лихвой компенсируются увиденной панорамой: белоснежная красавица Белуха, молочные воды озера Ак-Кем, крошечное малахитовое зеркальце Озера Духов, многоцветная долина ручья Ярлу, царство камня и буйство красок альпийских лугов.
Перевал обозначен культовой каменной пирамидой – обо.
Продолжительность активной части: 6-7 часов.
Сегодня заключительный день нашего похода.
Путь лежит вниз по ущелью реки Кучерла.
Река Кучерла (с алтайского Куджур-Лы, «с солонцами»), образованная слиянием двух горных ручьев Мюшту-Айры и Кони-Айры, имеет удивительный молочный цвет воды с бирюзовым отливом.
Общая протяженность реки около 50 км, на своем пути она прорезает множество горных хребтов и морен, бьется в теснинах, образуя почти непрерывную цепь сложных порогов.
Размещение в палатках на территории кемпинга в палатках, баня.
Продолжительность активной части: 6-7 часов.
Отъезд в Барнаул, Новосибирск.
По дороге заезжаем на сувенирный рынок.
Авто (до Барнаула): 680 км. В дороге 12 часов (без учета пробок и санитарных остановок).
Тур предусматривает проживание в палатке.
Размещение в 2-3х-местных современных палатках с тентом на активной части маршрута.
Размещение в палатках на территории кемпинга в первый и восьмой день тура.
Палатки устанавливают и снимают сами участники (если не оговорено дополнительное обслуживание). Если вы не умеете ставить палатку, попросите инструктора провести инструктаж.
Рекомендации по наполнению индивидуальной аптечки:
Группа, выходящая в конный тур по Алтаю, обеспечивается общей аптечкой, которая находится у гида-инструктора. Однако каждому участнику активного тура на Алтае также необходимо иметь при себе личную аптечку, в которой должен быть запас индивидуальных лекарств (которые вы регулярно принимаете), а также следующие медикаменты:
Как говорят древние легенды загадочных шаманов, Белуха (ее высота 4506 м) является волшебным проходом в таинственную Шамбалу. Алтайцы верили, что на горе раньше жили боги, и до сих пор продолжают относиться к ней с трепетом. Николай Рерих говорил, что знаменитая алтайская гора - «это место, о котором говорят даже пустыни».
Конный тур к Белухе - это возможность своими глазами увидеть девственно чистую красоту. Два острых пика на фоне горящего солнца, уходящего на горизонт, покрытых ослепляюще белым снегом, луга с сочной зеленой травой, нежная туманная дымка у подножия - увидев волшебные картины природы один раз, уже невозможно забыть их. Здесь любимое место для художников и фотографов, огромное количество замечательных снимков и картин лишь подтверждают то, насколько это место прекрасно.
При бронировании тура для иностранного гражданина (в том числе страны СНГ) нужно подать (с нашей стороны) заявление в погранслужбу, не менее чем за 30 календарных дней. Следовательно, данные нужно прислать чуть раньше, не позднее чем за 35 дней до заезда. Для пропуска нужны полные паспортные данные, включая разборчивые сканы. С собой обязательно иметь паспорт.
В восьмой день тура у нас предусмотрена баня. Так же за дополнительную плату можно заказать баню в первый день и во время дневки на оз. Аккем.
В горах сотовой связи нет, позвонить домой можно только в с. Тюнгур и небольшом удалении. Связь будет в 1,2 и 8,9 дни тура, в остальные дни сотовой связи не будет.
Внимание! Зарядить гаджеты можно будет только в Тюнгуре, поэтому если планируете много фотографировать лучше взять запасной аккумулятор.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В первый день тура (день заезда) завтрак и обед туристы оплачивают сами. В пути будут сделаны остановки у придорожных кафе.
В походе гид-проводник организует трехразовое питание. Горячее питание предоставляется на завтрак и ужин, обед выдается ланч-пакетом. Еда готовится на костре, газовой горелке или примусе. При желании вы можете помочь вашему гиду. Посуду (тарелки, чашки, столовые приборы) туристы моют сами.
В поход закупаются следующие продукты: крупы (рис, гречка, геркулес), макароны, сухое молоко, колбаса, тушенка, сыр, сухофрукты и орехи, шоколад, сгущенное молоко, кофе, чай, хлеб, сухари, конфеты, печенье, овощи (картофель, морковь, капуста), фрукты. Выбор продуктов зависит от вида тура, его сложности и продолжительности. На маршруте питание дополняется свежей рыбой, ягодами (в зависимости от сезона и местности – малина, голубика, смородина, шиповник, шикша), диким луком.
Воду в походах берем из ручьев, рек или, при зимних горных походах, топим из снега и льда.
Туристы обязательно помогают гидам заготавливать дрова для кухни и вечернего костра.
Кухонный костер обслуживает гид-проводник.
Сушить личные и групповые вещи во время приготовления пищи запрещено. Одежду можно просушить на разведенном для этой цели костре. Такой костер туристы поддерживают самостоятельно, не используя дрова, приготовленные для кухонного костра.
Специальная информация для вегетарианцев, веганов и людей на специальном меню по медицинским показаниям.
Если вы не едите мясо, рыбу или молоко, они будут закладываться в общий котел перед готовностью, и вы сможете отложить себе суп или кашу без них. Однако, продукты закупаются, исходя из потребностей основной части туристов. Список включает в себя мясные и рыбные паштеты, тушенку, сыры, колбасы, сгущенное и сухое молоко. Растительные продукты тоже присутствуют: крупы, овощи, орехи, фрукты и сухофрукты, — но их количество рассчитано на каждого из участников похода в равном объеме.
Важно! К сожалению, мы не можем закупить специальные продукты и дополнить ими меню. В группе обычно из 10 человек не более 1-2 вегетарианцев, и пытаться обеспечить их вегетарианскими продуктами - значит организовать индивидуальное питание. Это отвлечет внимание гида, которое нужно ему для качественной организации тура. Поэтому, если вы придерживаетесь определенной системы питания по личным убеждениям или медицинским показаниям, рекомендуем брать с собой ваши привычные питательные продукты для перекуса и в качестве дополнения к горячему питанию.
Пожалуйста, сообщите нам, на каком транспорте и в какое время вы прибываете в Новосибирск, Барнаул или Бийск. Также укажите номер авиарейса или поезда. Разница во времени между Москвой и Новосибирском/Барнаулом/Бийском составляет +4 часа. То есть, если в Москве 12:00, местное время 16:00.
Встреча туристов осуществляется:
В назначенное время вас будет встречать автобус. Ищите его на автомобильной парковке возле железнодорожного вокзала или аэропорта. Если найти автобус не получается, вы можете связаться с водителем.
Точную информацию: регистрационный номер автобуса, его марку и номер телефона водителя, — мы вышлем в SMS за день до встречи. Ждите сообщения в 14:00 – 15:00 по местному времени. В случае форс-мажора (поломка автобусе, смена водителя) возможна небольшая задержка в рассылке.
Рюкзаки и снаряжение транспортируется в багажнике или салоне, в зависимости от размеров автобуса. Водитель не совершает незапланированные остановки в черте города, поэтому просим прибыть к назначенному месту встречи вовремя.
Если ваш рейс опаздывает, постарайтесь сразу сообщить об этом туроператору.
День заезда считается днем начала тура по Алтаю.
После сбора группы вы приедете в Бийск на перевалочную базу (офис, склад). Здесь вы сможете оформить документы, в том числе, страховку, оплатить тур, а также познакомиться с гидом и получить снаряжение.
Вещи, ненужные на маршруте, можно оставить в камере хранения. Обязательно подпишите свои сумки и пакеты! Ценные вещи (компьютеры, телефоны), документы, билеты и деньги в камеру хранения не принимаются. За сохранность ценных вещей фирма ответственности не несет.
Из Бийска группа едет к месту начала активной части тура, переездами от 4 до 11 часов, в зависимости от маршрута, с небольшими остановками. Пожалуйста, не задерживайте группу на остановках.
Важная информация! Расстояние от Новосибирска до Бийска — около 350 км. От Барнаула до Бийска — 160 км.
От Бийска предстоит доехать до точки начала активной части тура. Например, от Бийска до Чибита — 450 км, до Тюнгура — 570 км, до Большого Яломана — 350 км.
Рекомендуем рассчитать путь так, чтобы приехать в Бийск за день до начала тура, и отдохнуть в гостинице. Еще один вариант — выбрать ночной рейс поезда, который меньше вас утомит, чем дневной. Например, вы можете добраться на поезде, который выезжает из Новосибирска в 22:12, и прибывает в Бийск в 07:41.
ВНИМАНИЕ! Обслуживание туроператора начинается в месте начала активной части маршрута (г. Бийск), в момент встречи с проводником, и заканчивается в месте окончания активной части (г. Бийск).
Обратный переезд по окончании тура на Алтае осуществляется в зависимости от программы последнего дня. Ориентировочно в Горно-Алтайске / Бийске / Барнауле / Новосибирске вы будете:
Обратный билет из Барнаула лучше брать на день следующий за последним днем тура. Если тур заканчивается 10 июля, то обратно билет нужно брать на 11 июля. Разместится на ночь можно в гостиницах или хостелах.
Автобус не развозит по гостиницам, а следует только по обозначенному маршруту. Аэропорт г. Горно-Алтайск – ж/д вокзал Бийск – ж/д вокзала Барнаул – аэропорт Барнаул – ж/д вокзал Новосибирск. Если нужно будет проехать в гостиницу, то предусмотрите дополнительные расходы на такси.
Брать обратные билет нужно с запасом не менее 2 часов от времени прибытия. Особенно это касается поезда отходящего с ж/д вокзала Барнаула в 00:30, на него мы обычно успеваем, но, в дороге по различным не зависящим от нас причинам возможны задержки. Если вы не успеете на данный поезд, либо другой транспорт без запаса по времени в 2 часа, то ответственности фирма не несет. В гонки со временем водители участвовать не будут.
Тем, кто едет до Новосибирска, в частности до аэропорта, нужно заложить время на дорогу от ж/д вокзала в самом Новосибирске, до аэропорта.
Комаров и мошек на маршруте практически нет, если и будут то не в большом количестве и в порядке исключения. Клещ активин в основном в апреле, мае и июне. В июле и августе их практически нет.
Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:
1. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.
2. Следует также применять специальные химические препараты, кремы, аэрозоли. Одним из средств профилактики и лечения клещевого энцефалита является «Йодантипирин» - препарат, который обладает антивирусным, противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. Данный препарат продается в аптеках.
3. При укусе клеща не рекомендуется пытаться самостоятельно его удалить. Необходимо обратиться к медицинским работникам либо к инструкторам маршрута, которые имеют опыт действия в подобных ситуациях. Помните, что чем быстрее будет снят клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст.
Наши стандартные палатки – на троих или двоих. Инструктора всегда стараются расселить участников максимально комфортно для всех, так как психологический комфорт в группе – важнейшая составляющая. Переселиться из одной палатки в другую во время похода тоже возможно. Если вы идете парой, то к вам не подселим третьего. Если хотите взять свою палатку, то это возможно.
Температура в горах колеблется от +35 в полдень до 0 ночью. Горный климат изменчив и суров – возможны заморозки в сентябре, мае и даже летом. Погода быстро меняется – ясный и тихий день внезапно может превратиться в дождливый и ветреный. Часто бывает туман, возможен мокрый снег, неожиданная гроза и штормовой ветер. Поэтому мы просим участников тура взять с собой одежду, подходящую для всех видов погоды. От подходящей одежды и экипировки напрямую зависят ваш комфорт в походе, ваши здоровье и безопасность.
Заезд в другие даты возможен, но только при условии что вы приедете своей компанией, либо группой от 2 человек. Возможность индивидуального заезда и стоимость данного тура уточняйте у менеджера.
Для прохождения тура требуется хорошая физическая форма, так как тур сложный, некоторые дневные переходы по 6-8 часов, если есть сомнения в физической форме, то возможно следует для начала подобрать более простой тур.
Участвовать в некоторых турах могут дети с 12-14 лет, но при условии, что сопровождающие их взрослые готовы лично нести полную ответственность за них. То, что ваш ребенок посещает конную секцию, но, ему всего 8-9 лет, не значит, что он автоматически может принять участие в горном походе. Условия на ипподроме и в горах разные, просим Вас это обязательно учитывать, ведь речь идет о Ваших детях.
Для участников конных турпоходов существуют возрастные ограничения, в обратную сторону, не более 60 лет. Исключения возможны, но все условия заранее оговариваются с менеджером. При установлении ограничений мы руководствуемся не столько возрастными рамками, а состоянием физического здоровья каждого отдельного туриста. Поэтому предварительное согласование необходимо в большинстве случаев. Пожалуйста, не пытайтесь ввести нас в заблуждение по поводу Вашей физической формы, это важно в первую очередь для Вас лично. «Как-нибудь справлюсь» - такой подход категорически не приемлем, тем более в горах.
Существуют определенные требования и к весу туриста. Желательно, чтобы масса путешественника не превышала 110 кг, но исключения из правил допускаются. Обязательно сообщайте нам дополнительно, что Ваш вес превышает установленную норму. Если Ваш вес более 110 кг, но не более 130, то нужно будет взять дополнительную лошадь под груз, оплачивается дополнительно.