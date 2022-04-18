Этот тур – классное предложение для желающих познакомиться с Алтаем, но в более комфортном и легком формате. Размещаемся в отеле на курорте Белокуриха и знакомим с Алтаем без рюкзаков и с комфортом – теплые автобусы и профессиональные гиды.

Познакомимся с главным бубном Алтая в этнопарке «Алтай» и увидим единственный в России пантеон славянских богов

В гости к шаману

Пройдем по подвесному мостику к храму на острове р. Катунь

Понаблюдаем за прекрасными птицами, покормим и сделаем красивые фото

Программа тура по дням

1 день Заезд

Так как все участники прибывают из разных регионов России, разным транспортом и в разное время. Первый день специально отведен для отдыха после дороги. Размещаемся в выбранном отеле, отдых. Расчетный час в отелях 14:00 Встречаемся, знакомимся друг с другом и мы расскажем все, что Вас ждет на программе. Посоветуем куда сходить СПА, кафе, бассейны.

2 день Знакомство с курортом Белокуриха, Горная Белокуриха

В этот день знакомство с курортом Белокуриха. На экскурсии Вы узнаете как зарождался курорт, легенды о нем, расскажем про инфраструктуру (подскажем самые интересные места для самостоятельного знакомства). Заедем в музей курорта, где интересно представлена информация о развитии нашего уникального места. Прогуляемся по терренкуру – тропа здоровья. Покажем источники, где можно набрать целебную водичку (возьмите с собой бутылки). Далее отправимся на Горную Белокуриху – новый строящийся курорт. На него будем подниматься по серпантину. Всего то проедем город, примерно 15 мин, и окажемся у подножья удивительной дороги. На месте, где еще в начале «двухтысячных» стояла скала, сегодня – один из самых красивых перевалов в Сибирском округе. Мы преодолеем 12 серпантинных витков и 62 угла поворота. Для удобства и безопасности водителей и пассажиров оборудованы четыре «кармана» и три смотровые площадки, с которых открываются виды на серпантин. Далее, наверху, нас ждет знакомство с Арт объектами, музеем "Андреевская слобода", после такой прогулки ждет вкусный ужин в настоящей деревне с развлекательной программой.

3 день Обзорная экскурсия по Горному Алтаю

Этот день очень насыщенный! После завтрака отправляемся на обзорную экскурсию по Горному Алтаю «Многолик и Чудесен Алтай». Экскурсия на целый день, вернемся на курорт примерно в 21:00, а проедем почти 380 км. Эта экскурсия всегда самая наполненная-заснеженные горы, бирюзовые реки, живительный воздух в реликтовом бору и ,конечно же, интересные объекты. Проедем немного по известному Чуйскому тракту, познакомимся с главной рекой Алтая- Катунь, она и будет сопровождать до с.Чемал, где ждет знакомство с уникальным островом Патмос (храм на острове р.Катунь). К нему пройдем по подвесному мостику. В этот день еще и познакомимся с голубыми озерами. Обычно самые смелые купаются в живительных водах озера, есть банька согревающая на берегу (поэтому кто не боится прохладной воды, смело берите купальные принадлежности и полотенца). Обедать будем в проверенном кафе.

4 день Лебединое озеро, свободное время

В этот день очень интересная легкая экскурсия – Лебединое озеро! Недалеко от курорта есть такое озеро – Светлое, на которое собираются лебеди в зимнее время. Озеро не замерзает из-за множества родников: температура воды зимой не опускается ниже +4 °С. Это единственное место в зоне континентального климата, где лебеди остаются зимовать. Фотографии получаются красивыми и экскурсия всем очень нравится и взрослым, и детям! Вернемся с экскурсии примерно в 14:00 и после этого свободное время для дополнительных прогулок, экскурсий, приобретение подарков и сувениров. Наши гости обычно любят посетить СПА процедурки (панто и фито бочки), сходить в баньку или покататься на лошадках, горных лыжах. Варианты есть, мы обязательно подскажем варианты под Ваши пожелания.

5 день В гости к шаману

В этот день мы после обеда познакомим Вас с Шаманом. Приезжаем в этнопарк «Алтай», знакомимся с главным бубном Алтая, символом благополучия «Золотая баба». Увидите единственный в России пантеон славянских богов! Восемь четырёхметровых фигур, вырезанных из дерева, установили в Полеводке в самом центре художественно-этнографического комплекса. Пантеон стал ещё одной площадкой, знакомящей с культурой и традициями нашего народа. Очень интересное повествование об истории Алтая, культуре и обычаях. Вам точно понравится! Вход в музей оплачивается отдельно.. Есть удивительная сувенирная лавка, советуем что-нибудь приобрести.

6 день Завершение программы