Так как все участники прибывают из разных регионов России, разным транспортом и в разное время.
Первый день специально отведен для отдыха после дороги.
Размещаемся в выбранном отеле, отдых.
Расчетный час в отелях 14:00
Встречаемся, знакомимся друг с другом и мы расскажем все, что Вас ждет на программе.
Посоветуем куда сходить СПА, кафе, бассейны.
В этот день знакомство с курортом Белокуриха.
На экскурсии Вы узнаете как зарождался курорт, легенды о нем, расскажем про инфраструктуру (подскажем самые интересные места для самостоятельного знакомства).
Заедем в музей курорта, где интересно представлена информация о развитии нашего уникального места.
Прогуляемся по терренкуру – тропа здоровья.
Покажем источники, где можно набрать целебную водичку (возьмите с собой бутылки).
Далее отправимся на Горную Белокуриху – новый строящийся курорт.
На него будем подниматься по серпантину.
Всего то проедем город, примерно 15 мин, и окажемся у подножья удивительной дороги.
На месте, где еще в начале «двухтысячных» стояла скала, сегодня – один из самых красивых перевалов в Сибирском округе.
Мы преодолеем 12 серпантинных витков и 62 угла поворота.
Для удобства и безопасности водителей и пассажиров оборудованы четыре «кармана» и три смотровые площадки, с которых открываются виды на серпантин.
Далее, наверху, нас ждет знакомство с Арт объектами, музеем "Андреевская слобода", после такой прогулки ждет вкусный ужин в настоящей деревне с развлекательной программой.
Этот день очень насыщенный!
После завтрака отправляемся на обзорную экскурсию по Горному Алтаю «Многолик и Чудесен Алтай».
Экскурсия на целый день, вернемся на курорт примерно в 21:00, а проедем почти 380 км.
Эта экскурсия всегда самая наполненная-заснеженные горы, бирюзовые реки, живительный воздух в реликтовом бору и ,конечно же, интересные объекты.
Проедем немного по известному Чуйскому тракту, познакомимся с главной рекой Алтая- Катунь, она и будет сопровождать до с.Чемал, где ждет знакомство с уникальным островом Патмос (храм на острове р.Катунь).
К нему пройдем по подвесному мостику.
В этот день еще и познакомимся с голубыми озерами.
Обычно самые смелые купаются в живительных водах озера, есть банька согревающая на берегу (поэтому кто не боится прохладной воды, смело берите купальные принадлежности и полотенца).
Обедать будем в проверенном кафе.
В этот день очень интересная легкая экскурсия – Лебединое озеро!
Недалеко от курорта есть такое озеро – Светлое, на которое собираются лебеди в зимнее время.
Озеро не замерзает из-за множества родников: температура воды зимой не опускается ниже +4 °С.
Это единственное место в зоне континентального климата, где лебеди остаются зимовать.
Фотографии получаются красивыми и экскурсия всем очень нравится и взрослым, и детям!
Вернемся с экскурсии примерно в 14:00 и после этого свободное время для дополнительных прогулок, экскурсий, приобретение подарков и сувениров.
Наши гости обычно любят посетить СПА процедурки (панто и фито бочки), сходить в баньку или покататься на лошадках, горных лыжах.
Варианты есть, мы обязательно подскажем варианты под Ваши пожелания.
В этот день мы после обеда познакомим Вас с Шаманом.
Приезжаем в этнопарк «Алтай», знакомимся с главным бубном Алтая, символом благополучия «Золотая баба».
Увидите единственный в России пантеон славянских богов!
Восемь четырёхметровых фигур, вырезанных из дерева, установили в Полеводке в самом центре художественно-этнографического комплекса.
Пантеон стал ещё одной площадкой, знакомящей с культурой и традициями нашего народа.
Очень интересное повествование об истории Алтая, культуре и обычаях.
Вам точно понравится!
Вход в музей оплачивается отдельно..
Есть удивительная сувенирная лавка, советуем что-нибудь приобрести.
Завтрак и выезд из отеля.
Многие желают продлить отдых и мы заранее сделаем дополнительную бронь.
Тур предусматривает проживание в отеле на курорте Белокуриха.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Варианты размещения
|Отель НЕО с завтраком
|Отель Беловодье 4* с завтраком
|Дополнительное место/дети
|даты заезда
|обычные даты
|праздничные с 21.02, 07.03
|обычные даты
|праздничные с 21.02, 07.03
|в праздничные даты по запросу
|Место в двухместном номере
|22 000
|25 000
|25 000
|33 000
|17 600
|Одноместное размещение
|29 500
|32 500
|34 000
|42 000
|-
Бонусом в отеле Беловодье на курорте Белокуриха – Аквапарк с термокомплексом (1 час), соляная пещера и тренажерный зал.
1. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь, теплая одежда, куртка, шапка, запасные личные вещи, возможно будет желание поужинать в ресторане или сходить на вечерние концерты (на курорте есть все для отдыха), тогда следует взять соответствующую одежду, купальник (есть аквапарки и СПА процедуры)
2. Документы.
Туристический ваучер (его высылаем при оформлении тура), паспорт, страховой медицинский полис.
3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах - берём! Аптечки с основными средствами есть на маршрутах.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Для детей до 12 лет скидка 20%.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Да, конечно. Ваше пребывание на курорте Белокуриха позволит дополнительно прокатиться на лошадке или лыжах, сходить на СПА процедурки, прогуляться по тропе здоровья. Большой выбор ресторанов, бассейны, бани
Групповой трансфер из Горно-Алтайска (обычно, так как удобно добираться до Белокурихи. 2 часа в пути)
Групповой трансфер организуется от 4 человек, стоимость группового трансфера 1 000 руб. с чел.
Время прилета в Горно-Алтайск с 8:00 до 10.35 утра. Вылет из Горно-Алтайска в 8 утра и позже. Те кто, вылетает позже 8:00, ожидает в аэропорту.
Индивидуальный трансфер из Горно-Алтайска в любое время прилета и вылета. Стоимость индивидуального трансфера от 3 500 руб. и более за машину (не более 3 чел).