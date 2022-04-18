Влюбись в зимний Алтай. Экскурсионный тур

Этот тур - классное предложение для желающих познакомиться с Алтаем, но в более комфортном и легком формате

5
3 отзыва
Этот тур – классное предложение для желающих познакомиться с Алтаем, но в более комфортном и легком формате.

Размещаемся в отеле на курорте Белокуриха и знакомим с Алтаем без рюкзаков и с комфортом – теплые автобусы и профессиональные гиды.
Влюбись в зимний Алтай. Экскурсионный тур
Влюбись в зимний Алтай. Экскурсионный тур
Влюбись в зимний Алтай. Экскурсионный тур
Влюбись в зимний Алтай. Экскурсионный тур
Влюбись в зимний Алтай. Экскурсионный тур
Влюбись в зимний Алтай. Экскурсионный тур
Влюбись в зимний Алтай. Экскурсионный тур
Влюбись в зимний Алтай. Экскурсионный тур
Влюбись в зимний Алтай. Экскурсионный тур
Влюбись в зимний Алтай. Экскурсионный тур
Влюбись в зимний Алтай. Экскурсионный тур
Влюбись в зимний Алтай. Экскурсионный тур
Влюбись в зимний Алтай. Экскурсионный тур
Влюбись в зимний Алтай. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
24
янв
21
фев
07
мар
21
мар
11
апр

Что вас ожидает 🤩

Лебединый заказник
Лебединый заказник
Понаблюдаем за прекрасными птицами, покормим и сделаем красивые фото
Уникальный остров Патмос
Уникальный остров Патмос
Пройдем по подвесному мостику к храму на острове р. Катунь
В гости к шаману
В гости к шаману
Познакомимся с главным бубном Алтая в этнопарке «Алтай» и увидим единственный в России пантеон славянских богов

Программа тура по дням

1 день
Заезд

Так как все участники прибывают из разных регионов России, разным транспортом и в разное время. 

Первый день специально отведен для отдыха после дороги.

Размещаемся в выбранном отеле, отдых.

Расчетный час в отелях 14:00 

Встречаемся, знакомимся друг с другом и мы расскажем все, что Вас ждет на программе.

Посоветуем куда сходить СПА, кафе, бассейны.

2 день
Знакомство с курортом Белокуриха, Горная Белокуриха

В этот день знакомство с курортом Белокуриха.  

На экскурсии Вы узнаете как зарождался курорт, легенды о нем, расскажем про инфраструктуру (подскажем самые интересные места для самостоятельного знакомства).

Заедем в музей курорта, где интересно представлена информация о развитии нашего уникального места.

Прогуляемся по терренкуру – тропа здоровья.

Покажем источники, где можно набрать целебную водичку (возьмите с собой бутылки).

Далее отправимся на Горную Белокуриху – новый строящийся курорт.

На него будем подниматься по серпантину.

Всего то проедем город, примерно 15 мин, и окажемся у подножья удивительной дороги.

На месте, где еще в начале «двухтысячных» стояла скала, сегодня – один из самых красивых перевалов в Сибирском округе.

Мы преодолеем 12 серпантинных витков и 62 угла поворота.

Для удобства и безопасности водителей и пассажиров оборудованы четыре «кармана» и три смотровые площадки, с которых открываются виды на серпантин.

Далее, наверху, нас ждет знакомство с Арт объектами, музеем "Андреевская слобода", после такой прогулки ждет вкусный ужин в настоящей деревне с развлекательной программой.

Знакомство с курортом Белокуриха, Горная БелокурихаЗнакомство с курортом Белокуриха, Горная БелокурихаЗнакомство с курортом Белокуриха, Горная Белокуриха
3 день
Обзорная экскурсия по Горному Алтаю

Этот день очень насыщенный!

После завтрака отправляемся на обзорную экскурсию по Горному Алтаю «Многолик и Чудесен Алтай».

Экскурсия на целый день, вернемся на курорт примерно в 21:00, а проедем почти 380 км.

Эта экскурсия всегда самая наполненная-заснеженные горы, бирюзовые реки, живительный воздух в реликтовом бору и ,конечно же, интересные объекты.

Проедем немного по известному Чуйскому тракту, познакомимся с главной рекой Алтая- Катунь, она и будет сопровождать до с.Чемал, где ждет знакомство с уникальным островом Патмос (храм на острове р.Катунь).

К нему пройдем по подвесному мостику.

В этот день еще и познакомимся с голубыми озерами.

Обычно самые смелые купаются в живительных водах озера, есть банька согревающая на берегу (поэтому кто не боится прохладной воды, смело берите купальные принадлежности и полотенца).

Обедать будем в проверенном кафе.

Обзорная экскурсия по Горному АлтаюОбзорная экскурсия по Горному АлтаюОбзорная экскурсия по Горному АлтаюОбзорная экскурсия по Горному Алтаю
4 день
Лебединое озеро, свободное время

В этот день очень интересная легкая экскурсия – Лебединое озеро! 

Недалеко от курорта есть такое озеро – Светлое, на которое собираются лебеди в зимнее время.

Озеро не замерзает из-за множества родников: температура воды зимой не опускается ниже +4 °С.

Это единственное место в зоне континентального климата, где лебеди остаются зимовать.

Фотографии получаются красивыми и экскурсия всем очень нравится и взрослым, и детям!

Вернемся с экскурсии примерно в 14:00 и после этого свободное время для дополнительных прогулок, экскурсий, приобретение подарков и сувениров.

Наши гости обычно любят посетить СПА процедурки (панто и фито бочки), сходить в баньку или покататься на лошадках, горных лыжах.

Варианты есть, мы обязательно подскажем варианты под Ваши пожелания.

Лебединое озеро, свободное времяЛебединое озеро, свободное времяЛебединое озеро, свободное времяЛебединое озеро, свободное время
5 день
В гости к шаману

В этот день мы после обеда познакомим Вас с Шаманом.

Приезжаем в этнопарк «Алтай», знакомимся с главным бубном Алтая, символом благополучия «Золотая баба».

Увидите единственный в России пантеон славянских богов!

Восемь четырёхметровых фигур, вырезанных из дерева, установили в Полеводке в самом центре художественно-этнографического комплекса.

Пантеон стал ещё одной площадкой, знакомящей с культурой и традициями нашего народа.

Очень интересное повествование об истории Алтая, культуре и обычаях.

Вам точно понравится!

Вход в музей оплачивается отдельно..

Есть удивительная сувенирная лавка, советуем что-нибудь приобрести.

В гости к шамануВ гости к шамануВ гости к шамануВ гости к шаману
6 день
Завершение программы

Завтрак и выезд из отеля.

Многие желают продлить отдых и мы заранее сделаем дополнительную бронь.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле на курорте Белокуриха.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

Варианты размещенияОтель НЕО с завтраком Отель Беловодье 4* с завтраком Дополнительное место/дети
даты заездаобычные датыпраздничные с 21.02, 07.03обычные датыпраздничные с 21.02, 07.03в праздничные даты по запросу
Место в двухместном номере22 00025 00025 00033 00017 600
Одноместное размещение29 50032 50034 00042 000-

Бонусом в отеле Беловодье на курорте Белокуриха – Аквапарк с термокомплексом (1 час), соляная пещера и тренажерный зал.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле на курорте Белокуриха (5 ночей)
  • Питание: завтраки в отеле
  • Экскурсовод и информационное сопровождение 24/7
  • Экскурсии по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Барнаула/Новосибирска/Горно-Алтайска и обратно
  • Трансфер до курорта Белокуриха и обратно
  • Развлечения вне программы (конные прогулки, рестораны, доп. экскурсии)
  • Курортный сбор в Белокурихе
  • Питание на маршрутах
  • Оплата за экскурсионные объекты
Место начала и завершения?
г. Белокуриха
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь, теплая одежда, куртка, шапка, запасные личные вещи, возможно будет желание поужинать в ресторане или сходить на вечерние концерты (на курорте есть все для отдыха), тогда следует взять соответствующую одежду, купальник (есть аквапарки и СПА процедуры)

2. Документы.
Туристический ваучер (его высылаем при оформлении тура), паспорт, страховой медицинский полис.

3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах - берём! Аптечки с основными средствами есть на маршрутах.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие скидки есть в туре?

Для детей до 12 лет скидка 20%.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли развлечения вне программы?

Да, конечно. Ваше пребывание на курорте Белокуриха позволит дополнительно прокатиться на лошадке или лыжах, сходить на СПА процедурки, прогуляться по тропе здоровья. Большой выбор ресторанов, бассейны, бани

Как организован трансфер к месту начала тура?

Групповой трансфер из Горно-Алтайска (обычно, так как удобно добираться до Белокурихи. 2 часа в пути)

Групповой трансфер организуется от 4 человек, стоимость группового трансфера 1 000 руб. с чел.

Время прилета в Горно-Алтайск с 8:00 до 10.35 утра. Вылет из Горно-Алтайска в 8 утра и позже. Те кто, вылетает позже 8:00, ожидает в аэропорту.

Индивидуальный трансфер из Горно-Алтайска в любое время прилета и вылета. Стоимость индивидуального трансфера от 3 500 руб. и более за машину (не более 3 чел).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
18 апр 2022
Все супер! я влюбился в Алтай!
С
9 апр 2022
Благодарю за прекрасный отдых! Тур был замечательный. Удалось и отдохнуть и попутешествовать. Программа была интересная. Алтай действительно влюбил в себя, даже в не сезон он прекрасен и интересен.
Е
24 фев 2022
Всё было отлично!
Начиная с подбора тура.
С менеджером Юлей долго подбирали тур с одноместным размешением. Все получлось. Спасибо!
Сам тур продуман граммотно. На любой возраст. Интересная экскурсионная программа, гиды интересно погружают в историю Алтая.
Трансфер удобный, большие расстряния не утомляют.
Виды красивые! А воздух!!!!
Впечатления только позитивные!

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