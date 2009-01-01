Музей «Коломенская пастила»Музей был открыт в 2009 году в самом сердце Коломенского посада — у храма Николы на Посадях. История 📖 этого места насчитывает уже восемь столетий — здесь каждый дом окутан тайнами и легендами. Тщательно изучив архивы, мы восстановили технологию изготовления коломенской пастилы и создали целую коллекцию исчезнувших вкусов, каждый — со своей особенной историей. Мы верим, что вместе с возрождением утраченных вкусов коломенской пастилы возрождаются забытые ароматы и вкусы русской истории.

Музей «Коломенская пастила» расположен во флигеле старинной купеческой усадьбы Сурановых. ФлигельЗдесь поселилась коломенская купчиха. В её гостиной царит покой и порядок, нарушаемый только трелями канарейки и боем старинных часов. Приглашая гостей к чаю, хозяйка подает разные «сорты» пастилы и заводит неспешный разговор о преданиях старины. Вы услышите о забавах на Коломенском посаде Ивана Грозного и о масонах, что тайно собирались в гостиной дома Сурановых, о древних садах Коломны и чудесных яблоках архиерея Никиты, о кладе, найденном в старинном буфете, и о знаменитых соседях музея — Иване Лажечникове и Борисе Пильняке, ну, и конечно, — о самой коломенской пастиле.

Организационные детали: