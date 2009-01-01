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Коломенская пастила — музей истории со вкусом

5
4 отзыва
Воробьев М.
Воробьев М. – Гид из Коломны
В уютном купеческом домике на коломенском Посаде вы прикоснетесь к истории 📖 создания пастилы, так полюбившемуся некогда самой Екатериной Великой.

За чашечкой ароматного чая с угощениями вас ждут рассказы о коломенском посаде и коломенских традициях.
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей

  • 650 ₽ за человека

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Коломенская пастила — музей истории со вкусом
Коломенская пастила — музей истории со вкусом

Что вы увидите

  • Музей «Коломенская пастила»
Музей «Коломенская пастила»Музей был открыт в 2009 году в самом сердце Коломенского посада — у храма Николы на Посадях. История 📖 этого места насчитывает уже восемь столетий — здесь каждый дом окутан тайнами и легендами. Тщательно изучив архивы, мы восстановили технологию изготовления коломенской пастилы и создали целую коллекцию исчезнувших вкусов, каждый — со своей особенной историей. Мы верим, что вместе с возрождением утраченных вкусов коломенской пастилы возрождаются забытые ароматы и вкусы русской истории.
Музей «Коломенская пастила» расположен во флигеле старинной купеческой усадьбы Сурановых. ФлигельЗдесь поселилась коломенская купчиха. В её гостиной царит покой и порядок, нарушаемый только трелями канарейки и боем старинных часов. Приглашая гостей к чаю, хозяйка подает разные «сорты» пастилы и заводит неспешный разговор о преданиях старины. Вы услышите о забавах на Коломенском посаде Ивана Грозного и о масонах, что тайно собирались в гостиной дома Сурановых, о древних садах Коломны и чудесных яблоках архиерея Никиты, о кладе, найденном в старинном буфете, и о знаменитых соседях музея — Иване Лажечникове и Борисе Пильняке, ну, и конечно, — о самой коломенской пастиле.

Организационные детали:

  • В музей 🖼 необходимо подходить за 5 минут до начала программы.
Что входит
  • Театрализованная программа с чаепитием и дегустацией
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 г. Коломна, ул. Посадская, 13а
Коломенская пастила — музей истории со вкусом
Коломенская пастила — музей истории со вкусом
Коломенская пастила — музей истории со вкусом
Коломенская пастила — музей истории со вкусом

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Воробьев М.
Воробьев М.
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4 отзыва оставили туристы

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