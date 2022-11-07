Раньше Кострому сравнивали с нарядной елочной игрушкой. Давайте рассмотрим ее со всех сторон, выясним, как она такой стала и что повидала на своем веку.
Увлечь детей историей — часто задача непростая. Чтобы наша экскурсия прошла по-настоящему интересно и оставила яркие воспоминания, я включил в программу разные задания и головоломки. Юным исследователям я предложу собрать пазлы, использовать карты, решить примеры, дорисовать изображения. Буду показывать по пути старинные монеты и другие иллюстративные материалы. А еще расшифрую значение некоторых слов из костромских говоров.
🍦 Отличным дополнением к экскурсии станет дегустация костромского мороженого.
🎁 А на прощание я подарю участникам авторский подарок на память о посещении Костромы.