Гуляя по уютному губернскому городу, сохранившему множество промыслов и ремесел, мы с ребятами заглянем в прошлое и посмотрим, как жилось Костроме в давние времена. Слушая рассказы и решая головоломки, дети узнают о купцах и торговле на Волге, подвиге Сусанина и устройстве древнерусских крепостей. А еще отведают вкуснейшее костромское мороженое и получат подарочек на память.

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Описание

Что вас ожидает

Путешествие в старину

Раньше Кострому сравнивали с нарядной елочной игрушкой. Давайте рассмотрим ее со всех сторон, выясним, как она такой стала и что повидала на своем веку.

У памятника Юрию Долгорукому представим город во времена его становления.

Вообразим, как выглядел кремль, поговорим о том, зачем он был нужен, кто в нем жил и какие там были постройки.

Я расскажу, как купцы обустраивали древний город, объясню, какую роль в торговой жизни на волжских берегах играла Кострома, и раскрою тайну величия местного гостиного двора.

На площади «Сковородке» дети познакомятся с примером губернского благоустройства в 19 веке.

А у монумента, посвященного Ивану Сусанину, вспомним о знаменитом историческом эпизоде и подвиге национального героя.

Интерактивная прогулка

Увлечь детей историей — часто задача непростая. Чтобы наша экскурсия прошла по-настоящему интересно и оставила яркие воспоминания, я включил в программу разные задания и головоломки. Юным исследователям я предложу собрать пазлы, использовать карты, решить примеры, дорисовать изображения. Буду показывать по пути старинные монеты и другие иллюстративные материалы. А еще расшифрую значение некоторых слов из костромских говоров.

🍦 Отличным дополнением к экскурсии станет дегустация костромского мороженого.

🎁 А на прощание я подарю участникам авторский подарок на память о посещении Костромы.

Организационные детали