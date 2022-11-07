В гостях у старинной Костромы

Авторская интерактивная экскурсия для детей 8-13 лет - изучаем историю весело и увлеченно

Гуляя по уютному губернскому городу, сохранившему множество промыслов и ремесел, мы с ребятами заглянем в прошлое и посмотрим, как жилось Костроме в давние времена.

Слушая рассказы и решая головоломки, дети узнают о купцах и торговле на Волге, подвиге Сусанина и устройстве древнерусских крепостей. А еще отведают вкуснейшее костромское мороженое и получат подарочек на память.
В гостях у старинной Костромы
В гостях у старинной Костромы
В гостях у старинной Костромы
В гостях у старинной Костромы
В гостях у старинной Костромы
В гостях у старинной Костромы
В гостях у старинной Костромы
В гостях у старинной Костромы
В гостях у старинной Костромы
Ближайшие даты:
30
окт
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Описание

Что вас ожидает

Путешествие в старину

Раньше Кострому сравнивали с нарядной елочной игрушкой. Давайте рассмотрим ее со всех сторон, выясним, как она такой стала и что повидала на своем веку.

  • У памятника Юрию Долгорукому представим город во времена его становления.
  • Вообразим, как выглядел кремль, поговорим о том, зачем он был нужен, кто в нем жил и какие там были постройки.
  • Я расскажу, как купцы обустраивали древний город, объясню, какую роль в торговой жизни на волжских берегах играла Кострома, и раскрою тайну величия местного гостиного двора.
  • На площади «Сковородке» дети познакомятся с примером губернского благоустройства в 19 веке.
  • А у монумента, посвященного Ивану Сусанину, вспомним о знаменитом историческом эпизоде и подвиге национального героя.

Интерактивная прогулка

Увлечь детей историей — часто задача непростая. Чтобы наша экскурсия прошла по-настоящему интересно и оставила яркие воспоминания, я включил в программу разные задания и головоломки. Юным исследователям я предложу собрать пазлы, использовать карты, решить примеры, дорисовать изображения. Буду показывать по пути старинные монеты и другие иллюстративные материалы. А еще расшифрую значение некоторых слов из костромских говоров.

🍦 Отличным дополнением к экскурсии станет дегустация костромского мороженого.
🎁 А на прощание я подарю участникам авторский подарок на память о посещении Костромы.

Организационные детали

  • Экскурсия разработана, прежде всего, для детей 8-13 лет, но мы можем обсудить участие детей другого возраста
  • Мороженое не входит в стоимость программы

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в начале Советской улицы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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