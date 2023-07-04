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Отправление из Москвы. Дмитров и Углич

07:45 Встреча группы в Москве, станция метро «Комсомольская», здание Ленинградского вокзала, в центре зала ожидания на первом этаже, у лифта (табличка «Волжское путешествие»).

Отъезд в Дмитров.

Один из самых древних городов в Московской области, история которого насчитывает более 8 столетий.

Дмитров является важным городом-портом, расположенном на канале имени Москвы на расстоянии 65 км от столицы.

Экскурсионная программа: экскурсия в Дмитровский Кремль – это уникальный памятник оборонного зодчества, а также посетим Успенский кафедральный собор XVI века.

Переезд в Углич – исконно русский город на берегу изгиба Волги.

Когда Углич был основан, изгиб был настолько крут, что его называли «углом» — отсюда и название города.

Здесь так тихо, красиво и безмятежно, что совсем не ощущаешь, что на его улицах некогда кипели страсти и вершилась история страны.

Углич — небольшой город, но по части достопримечательностей вполне может сравниться с крупными и прославленными соседями по Золотому кольцу.

Обед.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу, Успенская площадь, архитектура Угличского кремля.

Палата угличских удельных князей ХV в храме Дмитрия-на-крови.

Церковь построена на месте убийства наследника Ивана Грозного, царевича Димитрия Угличского.

Размещение в гостинице.

По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.