Золотое кольцо
Это автобусный тур с началом в Москве, в ходе которого вы сможете прогуляться по главным городам Золотого кольца и узнать о самых увлекательных и необычных фактах истории Руси с полным погружением в атмосферу.
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Программа тура по дням
Отправление из Москвы. Дмитров и Углич
07:45 Встреча группы в Москве, станция метро «Комсомольская», здание Ленинградского вокзала, в центре зала ожидания на первом этаже, у лифта (табличка «Волжское путешествие»).
Отъезд в Дмитров.
Один из самых древних городов в Московской области, история которого насчитывает более 8 столетий.
Дмитров является важным городом-портом, расположенном на канале имени Москвы на расстоянии 65 км от столицы.
Экскурсионная программа: экскурсия в Дмитровский Кремль – это уникальный памятник оборонного зодчества, а также посетим Успенский кафедральный собор XVI века.
Переезд в Углич – исконно русский город на берегу изгиба Волги.
Когда Углич был основан, изгиб был настолько крут, что его называли «углом» — отсюда и название города.
Здесь так тихо, красиво и безмятежно, что совсем не ощущаешь, что на его улицах некогда кипели страсти и вершилась история страны.
Углич — небольшой город, но по части достопримечательностей вполне может сравниться с крупными и прославленными соседями по Золотому кольцу.
Обед.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу, Успенская площадь, архитектура Угличского кремля.
Палата угличских удельных князей ХV в храме Дмитрия-на-крови.
Церковь построена на месте убийства наследника Ивана Грозного, царевича Димитрия Угличского.
Размещение в гостинице.
По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.
Деревня Мартыново, Мышкин и Рыбинск
Завтрак.
Переезд в Мартыново.
Деревня Мартыново – «столица» древнего Кацкого стана.
Здесь живут кацкари – самобытная общность русского народа (официально признанная), с собственным диалектом, традициями и даже со своей мифологией!
Это удивительный заповедный уголок, настоящая русская крепкая деревня.
Это место, в котором понимаешь, что Россия – вечна!
Вас ждет увлекательное знакомство с бытом, традициями и мифами удивительно веселых кацкарей.
Это настоящая энциклопедия крестьянского крепкого хозяйства, хранящая подлинный древний дух матушки-России.
Экскурсионная программа: экскурсия по этнографической избе, посещение кацкого подворья, угощение из русской печки (томлёная картошка, топлёное молоко, солёные огурчики, хлеб, чай).
Участие в интерактивной программе «Настоящий кацкарь!».
Отъезд в Мышкин.
На высоком берегу Волги, недалеко от Рыбинского водохранилища стоит маленький городок с забавным именем – Мышкин.
В нём всего 6,5 тыс. жителей.
Тем не менее он вошёл во все маршруты по Верхней Волге и в настоящее время является настоящим туристическим центром России.
Как гласит легенда, своё забавное название город Мышкин получил благодаря отважному грызуну, спасшему князя-владельца здешних земель от укуса ядовитой змеи.
Экскурсионная программа: посещение Музея Мыши, музея крестьянской архитектуры малых форм и музея уникальной техники «МышкинскийСамоходЪ», посетите дом ремёсел: кузница и гончарная мастерская, музей «Русские валенки».
Обед.
Отправление в Рыбинск – это красивый город, раскинувшийся на живописных берегах Рыбинского водохранилища и реки Волги.
Рыбинск сочетает в себе богатую историю купечества, тяжелый труд бурлаков, бурное развитие промышленности.
К тому же, немало известных людей, так или иначе, были связаны с городом: Ростоцкий, Райкин, Андропов, Щербаков, Солженицын, Михалков и многие другие.
Экскурсионная программа с обзорной экскурсией по городу — прекрасный способ познакомиться с уютным и душевным городом.
В историческом центре вы почувствуете дух старины, увидите дореволюционные вывески и памятники архитектуры, а также послушаете увлекательный рассказ гида о прошлом Рыбинска и о том, чем город живёт сейчас.
Размещение в гостинице.
По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.
Ярославль с мастер-классом и Соляной остров в поселке Некрасовское
Завтрак.
Переезд в Ярославль – столицу Золотого кольца России.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по Ярославлю, Волжская набережная, самая древняя часть – стрелка рек Волги и Которосли, памятник Ярославу Мудрому – основателю города, церковь Ильи Пророка.
Мастер-класс по росписи изразца.
Изразцы — один из брендов Ярославля, они известны с давних времен.
Ярославские изразцы — это отдельная ветвь развития искусства керамики.
Изразцами украшали здания и печи в богатых домах.
Ведущий расскажет об этих изделиях разных времен, о сюжетах и цветах.
Посетители узнают, как выглядели муравленые и голландские изразцы и где их можно встретить в Ярославле.
Обед.
Переезд в пос. Некрасовское.
Соляной остров – удивительный в своей красоте и самобытности туристический комплекс в самом сердце Ярославской земли.
Живописное расположение в заливе реки Солоницы позволяет соединить в себе лучшие качества для создания незабываемого отдыха.
Этот укромный уголок Ярославии всегда оставит яркий след в душе любого гостя.
Экскурсионная программа: интерактивная познавательно-развлекательная программа в туристическом комплексе «Соляной остров».
Переезд в Кострому.
Размещение в гостинице.
По желанию возможна организация ужина за доп. плату.
Кострома с интерактивной программой, Плёс и Владимир
Завтрак.
Экскурсионная программа в Костроме: обзорная экскурсия по городу.
Мы увидим комплекс Торговых рядов, центральную площадь, памятник Ивану Сусанину, пожарную каланчу, беседку Н. Островского и многое другое!
Экскурсия в Костромскую слободу с интерактивной программой «Вокруг печки».
Радушная слободская хозяйка поведает гостям своим о жизни, быте и традициях крестьянской семьи.
А уж после гости сами по хозяйству похлопочут: попробуют ухватом чугунок из печки достать, бельё погладить «деревянным утюгом» – рубелем – да с коромыслом пройдутся.
По окончании программы для всех гостей – чай с пряниками.
В программу включена обзорная экскурсия по музею.
Обед.
Отъезд в Плёс – крохотный тихий городок на высоком берегу великой Волги.
Городок, популярный и любимый туристами, прославленный выдающимся художником Исааком Левитаном.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу с посещением Соборной горы, откуда открываются восхитительные виды на Волгу и красивейшей Волжской набережной.
Переезд во Владимир – один из крупнейших городов Золотого кольца России, расположен на высоком берегу реки Клязьмы.
Главное достояние владимирской земли – прекраснейшие образцы белокаменного зодчества, внесенные в список ЮНЕСКО.
В 1157 году Андрей Боголюбский перенес столицу Ростово-Суздальского княжества из Суздаля во Владимир.
После смерти отца – Юрия Долгорукого, он не едет княжить в Киев, а делает Владимир столицей Руси.
В 13 веке город был захвачен и разорен войсками хана Батыя.
От этого потрясения город так и не оправился и уже в 14-м веке уступил Москве статус столицы.
Размещение в гостинице.
По желанию возможна организация ужина за доп. плату.
Завершение программы. Суздаль и Владимир
Завтрак.
Выезжаем на экскурсию в Суздаль – город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде.
Интересно, что при этом в Суздале нет ни одного промышленного предприятия, что делает его экологически чистым местом.
Большая часть зданий Суздаля включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
На протяжении десятков лет старинный город служит съемочной площадкой для многих фильмов.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, архитектура величественного Суздальского кремля, строительство которого начато еще в X веке!
Архитектура Покровского монастыря.
Монастырь находится на берегу живописной реки Каменки и был местом ссылки опальных русских цариц и представительниц знатных родов.
Возвращение во Владимир.
Обед.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, ансамбль Соборной площади,Успенский собор, Дмитриевский собор – уникальный образец русского белокаменного резного зодчества 12 века.
Золотые ворота – уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символа Владимира и всего Золотого кольца России.
Прогулка по Пешеходной улице.
Отправление группы в Москву.
Прибытие вечером, время зависит от дорожной ситуации.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в городах по пути следования.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Даты заезда/Размещение
|2-местное (Стандарт)
|1-местное (Стандарт)
|04.07, 18.07, 01.08, 15.08, 12.09
|26 990
|31 990
Дети до 10 лет на дополнительном месте (раскладушка) – скидка 1000 руб.
Дети до 14 лет на основном месте – скидка 500 руб.
По желанию возможна доплата за ужины (бронируется заранее) – 2800 руб.
Возможно размещение "женское подселение" (при наличии). Не является гарантией.
Варианты проживания
Гостиница «Чайка» 3*, г. Углич
Этот отель находится в Угличе, в 10 минутах ходьбы от Угличского Кремля. В отеле "Чайка" к услугам гостей бесплатный Wi-Fi, крытый бассейн, теннисный корт и спа-центр.
Светлые номера оформлены в классическом стиле в теплых тонах. В номерах есть телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната.
В ресторане "Чайка" подают блюда традиционной русской кухни. В зале с камином можно проводить торжества. На территории отеля работает детское кафе. В вашем распоряжении также фитнес-центр, бильярд и солярий. В отеле можно посетить турецкую баню, сауну и массажный кабинет.
Гостиница «Азимут Отель Углич»
Стильный AZIMUT Отель Углич расположен прямо на берегу Волги в 1 км от Угличского Кремля. Построенное в 2007 году белоснежное здание идеально вписывается в окружающий ландшафт. В отеле 47 номеров в классическом стиле, ресторан, фитнес-центр с бассейном и зал для мероприятий.
Отель «Виконда» 4*, г. Рыбинск
Отель «Виконда» расположен в Рыбинске. Гостям предоставляется бесплатный WiFi.
Номера оснащены холодильником. Собственная ванная комната укомплектована феном, тапочками и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В отеле «Виконда» работает круглосуточная стойка регистрации и бар. В числе прочих удобств камера хранения багажа и кинотеатр.
Гостиница «Рояль» 3*, г. Рыбинск
Гостиница «Рояль» расположена в 5 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала в Рыбинске. В распоряжении гостей бесплатный WiFi.
Номера оформлены в светлых тонах и оборудованы телевизором со спутниковыми каналами. Ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
При гостинице «Рояль» открыты сауна и бар, а стойка регистрации работает круглосуточно. Также к услугам гостей помещения для проведения конференций, камеры хранения багажа и гладильные услуги.
Отель «Азимут Кострома» 3
Отель «Азимут Кострома» находится всего в 10 минутах езды от реки Волга. К вашим услугам комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением, а также банный комплекс.
Все номера отеля «Азимут Кострома» располагают холодильником и собственной ванной комнатой. В некоторых номерах есть мини-кухня.
В деревянном банном комплексе отеля «Азимут» можно посетить традиционную русскую баню, парную, ванную комнату и массажный кабинет. В ресторане Beerstadt подают блюда европейской кухни и пиво. В ресторане традиционной русской кухни готовят настоящие русские блюда, такие как борщ.
Отель «Самоковская» 3*, г. Кострома
Отель «Самоковская» с 7 банями и рестораном расположен на юге Костромы, в 10 минутах езды от исторического центра города и всего в 700 метрах от Ярославской улицы. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi на всей территории, автомойка и бесплатная парковка.
В номерах гостиницы «Самоковская Кострома» имеются вешалка для одежды, а также телевизор с плоским экраном и кабельными каналами. На полу уложены ковры. В собственной ванной комнате установлена ванна.
Каждое утро в кафе отеля сервируется завтрак. В распоряжении гостей беседка с принадлежностями для барбекю и детская игровая площадка. Зимой можно покататься на ледовом катке. В отеле «Самоковская» есть круглосуточная стойка регистрации и сувенирный магазин.
Отель «Волга» 3*, г. Кострома
Этот отель с 2 ресторанами и большой террасой с панорамным видом на Кострому и Волгу расположен в центре Костромы. Ипатьевский монастырь находится в 15 минутах езды.
В каждом номере отеля «Волга» установлена ванна, телефон и телевизор со спутниковыми каналами. На территории отеля не разрешается курение. Некоторые номера оснащены ЖК-телевизором. В отеле имеются номера с видом на Волгу.
В модном ресторане «Волга» подают блюда русской и средиземноморской кухни, а также ежедневно сервируется завтрак «шведский стол». Блюда могут быть поданы на большой террасе с видом на город.
Гостиница «Заря» 3*, г. Владимир
Гостиница «Заря» находится в городе Владимире, в 12 минутах ходьбы от Золотых ворот. В здании работает ресторан. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.
В некоторых номерах отеля «Заря» имеется гостиная зона. В каждом номере есть собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. К услугам гостей телевизор с кабельными каналами.
В гостинице «Заря» есть парикмахерская. Можно оформить напрокат автомобиль. В пределах 5 минут ходьбы открыты различные кафе.
Отель АМАКС «Золотое кольцо» 3*, г. Владимир
Этот крупнейший отель города занимает 15-этажное здание во Владимире. В его номерах работает бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан традиционной русской кухни, современный спа-центр и бассейн.
Все номера отеля «AMAКС Золотое кольцо» оформлены в классическом индивидуальном стиле и оснащены телевизором с кабельными каналами. В некоторых из них установлен мини-бар и предоставляются халаты. Из ряда номеров можно выйти на балкон с видом на город.
Каждое утро в отеле «AMAКС Золотое кольцо» сервируют сытный завтрак «шведский стол». В числе удобств отеля «AMAКС» комната для игр с бильярдными столами, а также боулинг и сауна. Гости могут воспользоваться банкоматом и посетить сувенирный магазин.
ГРК «Русская Деревня» 3*, г. Владимир
Загородный отель расположен всего в 5 км от центра города Владимира. К услугам гостей сауна с крытым бассейном, бильярд, помещения для совещаний, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
Просто оформленные номера отеля «Русская Деревня» оснащены холодильником. В числе удобств собственная ванная комната.
В распоряжении гостей 2 ресторана. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в стандартных номерах
- Питание по программе (4 завтрака, 5 обедов)
- Все экскурсии по программе
- Входные билеты в музеи
- Услуги гида-сопровождающего
- Ежедневное транспортное обслуживание на маршруте
- Выбор мест в автобусе (при группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне может отличаться)
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Ужины (бронируется за доп. плату заранее – 2800 руб. /чел.)
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Москва
- Правила бронирования тура
При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:
- сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
- допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
- если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
- при наличии 2-х занятых одиночных мест - третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.
При бронировании тура для 2-х туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом – одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.
- Может ли измениться программа?
Компания оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий и гостиниц на равнозначные.
- Есть ли скидки на тур?
Да, скидка предоставляется:
- детям до 10 лет на дополнительном месте (раскладушка) – скидка 1000 руб. /чел.;
- детям до 14 лет на основном месте – скидка 500 руб. /чел.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.