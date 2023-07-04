Золотое кольцо. Волжское путешествие

Золотое кольцо

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Грандиозное путешествие с тематической кухней и интерактивными программами по городам Золотого кольца: Дмитров – Углич – Мышкин – Мартыново – Рыбинск – Ярославль – Некрасовское – Кострома – Плёс – Суздаль – Владимир.

Это автобусный тур с началом в Москве, в ходе которого вы сможете прогуляться по главным городам Золотого кольца и узнать о самых увлекательных и необычных фактах истории Руси с полным погружением в атмосферу.
Золотое кольцо. Волжское путешествие
Золотое кольцо. Волжское путешествие
Золотое кольцо. Волжское путешествие
Золотое кольцо. Волжское путешествие
Золотое кольцо. Волжское путешествие
Золотое кольцо. Волжское путешествие
Золотое кольцо. Волжское путешествие
Золотое кольцо. Волжское путешествие
Золотое кольцо. Волжское путешествие
Золотое кольцо. Волжское путешествие
Золотое кольцо. Волжское путешествие
Золотое кольцо. Волжское путешествие
Золотое кольцо. Волжское путешествие
Золотое кольцо. Волжское путешествие
Золотое кольцо. Волжское путешествие
Золотое кольцо. Волжское путешествие
Золотое кольцо. Волжское путешествие
Золотое кольцо. Волжское путешествие
Золотое кольцо. Волжское путешествие
Золотое кольцо. Волжское путешествие
Золотое кольцо. Волжское путешествие
Золотое кольцо. Волжское путешествие
Золотое кольцо. Волжское путешествие
Золотое кольцо. Волжское путешествие
Ближайшие даты:
4
июл
18
июл
1
авг
15
авг
12
сен

Что вас ожидает:

Загадочная страна кацкарей
Загадочная страна кацкарей
Вы отправитесь в деревню Мартыново – «столицу» древнего Кацкого стана, где вас ждет увлекательное знакомство с их бытом и традициями
Роспись Ярославского изразца
Роспись Ярославского изразца
Вы самостоятельно создадите изразец – расписную керамическую плитку, которая поможет надолго сохранить память об этом путешествии
Крестьянская трапеза
Крестьянская трапеза
Отведаете угощение из русской печки: томлёная картошка и топлёное молоко, горячий хлеб и солёные огурчики
Столица Золотого кольца
Столица Золотого кольца
Вы увидите все «визитные карточки» Ярославля: памятник Ярославу Мудрому, Волжскую набережную и древнейший в России Спасо-Преображенский монастырь
Легенды древнего Владимира
Легенды древнего Владимира
Погуляете по местному Арбату, рассмотрите знаменитые Золотые ворота и оцените главные городские соборы: Успенский и Дмитриевский
Колоритный Рыбинск
Колоритный Рыбинск
Познакомитесь с этим уютным и душевным городом, раскинувшимся на живописных берегах Рыбинского водохранилища

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Москвы. Дмитров и Углич

07:45 Встреча группы в Москве, станция метро «Комсомольская», здание Ленинградского вокзала, в центре зала ожидания на первом этаже, у лифта (табличка «Волжское путешествие»).

Отъезд в Дмитров.

Один из самых древних городов в Московской области, история которого насчитывает более 8 столетий.

Дмитров является важным городом-портом, расположенном на канале имени Москвы на расстоянии 65 км от столицы.

Экскурсионная программа: экскурсия в Дмитровский Кремль – это уникальный памятник оборонного зодчества, а также посетим Успенский кафедральный собор XVI века.

Переезд в Углич – исконно русский город на берегу изгиба Волги.

Когда Углич был основан, изгиб был настолько крут, что его называли «углом» — отсюда и название города.

Здесь так тихо, красиво и безмятежно, что совсем не ощущаешь, что на его улицах некогда кипели страсти и вершилась история страны.

Углич — небольшой город, но по части достопримечательностей вполне может сравниться с крупными и прославленными соседями по Золотому кольцу.

Обед.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу, Успенская площадь, архитектура Угличского кремля.

Палата угличских удельных князей ХV в храме Дмитрия-на-крови.

Церковь построена на месте убийства наследника Ивана Грозного, царевича Димитрия Угличского.

Размещение в гостинице.

По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.

Отправление из Москвы. Дмитров и УгличОтправление из Москвы. Дмитров и УгличОтправление из Москвы. Дмитров и УгличОтправление из Москвы. Дмитров и УгличОтправление из Москвы. Дмитров и Углич
2 день

Деревня Мартыново, Мышкин и Рыбинск

Завтрак.

Переезд в Мартыново.

Деревня Мартыново – «столица» древнего Кацкого стана.

Здесь живут кацкари – самобытная общность русского народа (официально признанная), с собственным диалектом, традициями и даже со своей мифологией!

Это удивительный заповедный уголок, настоящая русская крепкая деревня.

Это место, в котором понимаешь, что Россия – вечна!

Вас ждет увлекательное знакомство с бытом, традициями и мифами удивительно веселых кацкарей.

Это настоящая энциклопедия крестьянского крепкого хозяйства, хранящая подлинный древний дух матушки-России.

Экскурсионная программа: экскурсия по этнографической избе, посещение кацкого подворья, угощение из русской печки (томлёная картошка, топлёное молоко, солёные огурчики, хлеб, чай).

Участие в интерактивной программе «Настоящий кацкарь!».

Отъезд в Мышкин.

На высоком берегу Волги, недалеко от Рыбинского водохранилища стоит маленький городок с забавным именем – Мышкин.

В нём всего 6,5 тыс. жителей.

Тем не менее он вошёл во все маршруты по Верхней Волге и в настоящее время является настоящим туристическим центром России.

Как гласит легенда, своё забавное название город Мышкин получил благодаря отважному грызуну, спасшему князя-владельца здешних земель от укуса ядовитой змеи.

Экскурсионная программа: посещение Музея Мыши, музея крестьянской архитектуры малых форм и музея уникальной техники «МышкинскийСамоходЪ», посетите дом ремёсел: кузница и гончарная мастерская, музей «Русские валенки».

Обед.

Отправление в Рыбинск – это красивый город, раскинувшийся на живописных берегах Рыбинского водохранилища и реки Волги.

Рыбинск сочетает в себе богатую историю купечества, тяжелый труд бурлаков, бурное развитие промышленности.

К тому же, немало известных людей, так или иначе, были связаны с городом: Ростоцкий, Райкин, Андропов, Щербаков, Солженицын, Михалков и многие другие.

Экскурсионная программа с обзорной экскурсией по городу — прекрасный способ познакомиться с уютным и душевным городом.

В историческом центре вы почувствуете дух старины, увидите дореволюционные вывески и памятники архитектуры, а также послушаете увлекательный рассказ гида о прошлом Рыбинска и о том, чем город живёт сейчас.

Размещение в гостинице.

По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.

Деревня Мартыново, Мышкин и РыбинскДеревня Мартыново, Мышкин и РыбинскДеревня Мартыново, Мышкин и РыбинскДеревня Мартыново, Мышкин и РыбинскДеревня Мартыново, Мышкин и РыбинскДеревня Мартыново, Мышкин и РыбинскДеревня Мартыново, Мышкин и Рыбинск
3 день

Ярославль с мастер-классом и Соляной остров в поселке Некрасовское

Завтрак.

Переезд в Ярославль – столицу Золотого кольца России.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по Ярославлю, Волжская набережная, самая древняя часть – стрелка рек Волги и Которосли, памятник Ярославу Мудрому – основателю города, церковь Ильи Пророка.

Мастер-класс по росписи изразца.

Изразцы — один из брендов Ярославля, они известны с давних времен.

Ярославские изразцы — это отдельная ветвь развития искусства керамики.

Изразцами украшали здания и печи в богатых домах.

Ведущий расскажет об этих изделиях разных времен, о сюжетах и цветах.

Посетители узнают, как выглядели муравленые и голландские изразцы и где их можно встретить в Ярославле.

Обед.

Переезд в пос. Некрасовское.

Соляной остров – удивительный в своей красоте и самобытности туристический комплекс в самом сердце Ярославской земли.

Живописное расположение в заливе реки Солоницы позволяет соединить в себе лучшие качества для создания незабываемого отдыха.

Этот укромный уголок Ярославии всегда оставит яркий след в душе любого гостя.

Экскурсионная программа: интерактивная познавательно-развлекательная программа в туристическом комплексе «Соляной остров».

Переезд в Кострому.

Размещение в гостинице.

По желанию возможна организация ужина за доп. плату.

Ярославль с мастер-классом и Соляной остров в поселке НекрасовскоеЯрославль с мастер-классом и Соляной остров в поселке НекрасовскоеЯрославль с мастер-классом и Соляной остров в поселке НекрасовскоеЯрославль с мастер-классом и Соляной остров в поселке НекрасовскоеЯрославль с мастер-классом и Соляной остров в поселке Некрасовское
4 день

Кострома с интерактивной программой, Плёс и Владимир

Завтрак.

Экскурсионная программа в Костроме: обзорная экскурсия по городу.

Мы увидим комплекс Торговых рядов, центральную площадь, памятник Ивану Сусанину, пожарную каланчу, беседку Н. Островского и многое другое!

Экскурсия в Костромскую слободу с интерактивной программой «Вокруг печки».

Радушная слободская хозяйка поведает гостям своим о жизни, быте и традициях крестьянской семьи.

А уж после гости сами по хозяйству похлопочут: попробуют ухватом чугунок из печки достать, бельё погладить «деревянным утюгом» – рубелем – да с коромыслом пройдутся.

По окончании программы для всех гостей – чай с пряниками.

В программу включена обзорная экскурсия по музею.

Обед.

Отъезд в Плёс – крохотный тихий городок на высоком берегу великой Волги.

Городок, популярный и любимый туристами, прославленный выдающимся художником Исааком Левитаном.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу с посещением Соборной горы, откуда открываются восхитительные виды на Волгу и красивейшей Волжской набережной.

Переезд во Владимир – один из крупнейших городов Золотого кольца России, расположен на высоком берегу реки Клязьмы.

Главное достояние владимирской земли – прекраснейшие образцы белокаменного зодчества, внесенные в список ЮНЕСКО.

В 1157 году Андрей Боголюбский перенес столицу Ростово-Суздальского княжества из Суздаля во Владимир.

После смерти отца – Юрия Долгорукого, он не едет княжить в Киев, а делает Владимир столицей Руси.

В 13 веке город был захвачен и разорен войсками хана Батыя.

От этого потрясения город так и не оправился и уже в 14-м веке уступил Москве статус столицы.

Размещение в гостинице.

По желанию возможна организация ужина за доп. плату.

Кострома с интерактивной программой, Плёс и ВладимирКострома с интерактивной программой, Плёс и ВладимирКострома с интерактивной программой, Плёс и ВладимирКострома с интерактивной программой, Плёс и ВладимирКострома с интерактивной программой, Плёс и ВладимирКострома с интерактивной программой, Плёс и Владимир
5 день

Завершение программы. Суздаль и Владимир

Завтрак.

Выезжаем на экскурсию в Суздаль – город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде.

Интересно, что при этом в Суздале нет ни одного промышленного предприятия, что делает его экологически чистым местом.

Большая часть зданий Суздаля включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На протяжении десятков лет старинный город служит съемочной площадкой для многих фильмов.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, архитектура величественного Суздальского кремля, строительство которого начато еще в X веке!

Архитектура Покровского монастыря.

Монастырь находится на берегу живописной реки Каменки и был местом ссылки опальных русских цариц и представительниц знатных родов.

Возвращение во Владимир.

Обед.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, ансамбль Соборной площади,Успенский собор, Дмитриевский собор – уникальный образец русского белокаменного резного зодчества 12 века.

Золотые ворота – уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символа Владимира и всего Золотого кольца России.

Прогулка по Пешеходной улице.

Отправление группы в Москву.

Прибытие вечером, время зависит от дорожной ситуации.

Завершение программы. Суздаль и ВладимирЗавершение программы. Суздаль и ВладимирЗавершение программы. Суздаль и ВладимирЗавершение программы. Суздаль и Владимир

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в городах по пути следования.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Даты заезда/Размещение2-местное (Стандарт)1-местное (Стандарт)
04.07, 18.07, 01.08, 15.08, 12.0926 99031 990

Дети до 10 лет на дополнительном месте (раскладушка) – скидка 1000 руб.

Дети до 14 лет на основном месте – скидка 500 руб.

По желанию возможна доплата за ужины (бронируется заранее) – 2800 руб.

Возможно размещение "женское подселение" (при наличии). Не является гарантией.

Варианты проживания

Гостиница «Чайка» 3*, г. Углич

1 ночь

Этот отель находится в Угличе, в 10 минутах ходьбы от Угличского Кремля. В отеле "Чайка" к услугам гостей бесплатный Wi-Fi, крытый бассейн, теннисный корт и спа-центр.

Светлые номера оформлены в классическом стиле в теплых тонах. В номерах есть телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната.

В ресторане "Чайка" подают блюда традиционной русской кухни. В зале с камином можно проводить торжества. На территории отеля работает детское кафе. В вашем распоряжении также фитнес-центр, бильярд и солярий. В отеле можно посетить турецкую баню, сауну и массажный кабинет.

Гостиница «Чайка» 3*, г. УгличГостиница «Чайка» 3*, г. УгличГостиница «Чайка» 3*, г. УгличГостиница «Чайка» 3*, г. УгличГостиница «Чайка» 3*, г. УгличГостиница «Чайка» 3*, г. Углич

Гостиница «Азимут Отель Углич»

1 ночь

Стильный AZIMUT Отель Углич расположен прямо на берегу Волги в 1 км от Угличского Кремля. Построенное в 2007 году белоснежное здание идеально вписывается в окружающий ландшафт. В отеле 47 номеров в классическом стиле, ресторан, фитнес-центр с бассейном и зал для мероприятий.

Гостиница «Азимут Отель Углич»Гостиница «Азимут Отель Углич»Гостиница «Азимут Отель Углич»Гостиница «Азимут Отель Углич»Гостиница «Азимут Отель Углич»Гостиница «Азимут Отель Углич»Гостиница «Азимут Отель Углич»

Отель «Виконда» 4*, г. Рыбинск

1 ночь

Отель «Виконда» расположен в Рыбинске. Гостям предоставляется бесплатный WiFi.

Номера оснащены холодильником. Собственная ванная комната укомплектована феном, тапочками и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В отеле «Виконда» работает круглосуточная стойка регистрации и бар. В числе прочих удобств камера хранения багажа и кинотеатр.

Отель «Виконда» 4*, г. РыбинскОтель «Виконда» 4*, г. РыбинскОтель «Виконда» 4*, г. РыбинскОтель «Виконда» 4*, г. РыбинскОтель «Виконда» 4*, г. РыбинскОтель «Виконда» 4*, г. РыбинскОтель «Виконда» 4*, г. Рыбинск

Гостиница «Рояль» 3*, г. Рыбинск

1 ночь

Гостиница «Рояль» расположена в 5 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала в Рыбинске. В распоряжении гостей бесплатный WiFi.

Номера оформлены в светлых тонах и оборудованы телевизором со спутниковыми каналами. Ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

При гостинице «Рояль» открыты сауна и бар, а стойка регистрации работает круглосуточно. Также к услугам гостей помещения для проведения конференций, камеры хранения багажа и гладильные услуги.

Гостиница «Рояль» 3*, г. РыбинскГостиница «Рояль» 3*, г. РыбинскГостиница «Рояль» 3*, г. РыбинскГостиница «Рояль» 3*, г. Рыбинск

Отель «Азимут Кострома» 3

1 ночь

Отель «Азимут Кострома» находится всего в 10 минутах езды от реки Волга. К вашим услугам комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением, а также банный комплекс.

Все номера отеля «Азимут Кострома» располагают холодильником и собственной ванной комнатой. В некоторых номерах есть мини-кухня.

В деревянном банном комплексе отеля «Азимут» можно посетить традиционную русскую баню, парную, ванную комнату и массажный кабинет. В ресторане Beerstadt подают блюда европейской кухни и пиво. В ресторане традиционной русской кухни готовят настоящие русские блюда, такие как борщ.

Отель «Азимут Кострома» 3Отель «Азимут Кострома» 3Отель «Азимут Кострома» 3Отель «Азимут Кострома» 3Отель «Азимут Кострома» 3Отель «Азимут Кострома» 3Отель «Азимут Кострома» 3Отель «Азимут Кострома» 3

Отель «Самоковская» 3*, г. Кострома

1 ночь

Отель «Самоковская» с 7 банями и рестораном расположен на юге Костромы, в 10 минутах езды от исторического центра города и всего в 700 метрах от Ярославской улицы. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi на всей территории, автомойка и бесплатная парковка.

В номерах гостиницы «Самоковская Кострома» имеются вешалка для одежды, а также телевизор с плоским экраном и кабельными каналами. На полу уложены ковры. В собственной ванной комнате установлена ванна.

Каждое утро в кафе отеля сервируется завтрак. В распоряжении гостей беседка с принадлежностями для барбекю и детская игровая площадка. Зимой можно покататься на ледовом катке. В отеле «Самоковская» есть круглосуточная стойка регистрации и сувенирный магазин.

Отель «Самоковская» 3*, г. КостромаОтель «Самоковская» 3*, г. КостромаОтель «Самоковская» 3*, г. КостромаОтель «Самоковская» 3*, г. КостромаОтель «Самоковская» 3*, г. КостромаОтель «Самоковская» 3*, г. Кострома

Отель «Волга» 3*, г. Кострома

1 ночь

Этот отель с 2 ресторанами и большой террасой с панорамным видом на Кострому и Волгу расположен в центре Костромы. Ипатьевский монастырь находится в 15 минутах езды.

В каждом номере отеля «Волга» установлена ванна, телефон и телевизор со спутниковыми каналами. На территории отеля не разрешается курение. Некоторые номера оснащены ЖК-телевизором. В отеле имеются номера с видом на Волгу.

В модном ресторане «Волга» подают блюда русской и средиземноморской кухни, а также ежедневно сервируется завтрак «шведский стол». Блюда могут быть поданы на большой террасе с видом на город.

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Гостиница «Заря» 3*, г. Владимир

1 ночь

Гостиница «Заря» находится в городе Владимире, в 12 минутах ходьбы от Золотых ворот. В здании работает ресторан. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.

В некоторых номерах отеля «Заря» имеется гостиная зона. В каждом номере есть собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. К услугам гостей телевизор с кабельными каналами.

В гостинице «Заря» есть парикмахерская. Можно оформить напрокат автомобиль. В пределах 5 минут ходьбы открыты различные кафе.

Гостиница «Заря» 3*, г. ВладимирГостиница «Заря» 3*, г. ВладимирГостиница «Заря» 3*, г. ВладимирГостиница «Заря» 3*, г. ВладимирГостиница «Заря» 3*, г. ВладимирГостиница «Заря» 3*, г. ВладимирГостиница «Заря» 3*, г. ВладимирГостиница «Заря» 3*, г. Владимир

Отель АМАКС «Золотое кольцо» 3*, г. Владимир

1 ночь

Этот крупнейший отель города занимает 15-этажное здание во Владимире. В его номерах работает бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан традиционной русской кухни, современный спа-центр и бассейн.

Все номера отеля «AMAКС Золотое кольцо» оформлены в классическом индивидуальном стиле и оснащены телевизором с кабельными каналами. В некоторых из них установлен мини-бар и предоставляются халаты. Из ряда номеров можно выйти на балкон с видом на город.

Каждое утро в отеле «AMAКС Золотое кольцо» сервируют сытный завтрак «шведский стол». В числе удобств отеля «AMAКС» комната для игр с бильярдными столами, а также боулинг и сауна. Гости могут воспользоваться банкоматом и посетить сувенирный магазин.

Отель АМАКС «Золотое кольцо» 3*, г. ВладимирОтель АМАКС «Золотое кольцо» 3*, г. ВладимирОтель АМАКС «Золотое кольцо» 3*, г. ВладимирОтель АМАКС «Золотое кольцо» 3*, г. ВладимирОтель АМАКС «Золотое кольцо» 3*, г. ВладимирОтель АМАКС «Золотое кольцо» 3*, г. ВладимирОтель АМАКС «Золотое кольцо» 3*, г. Владимир

ГРК «Русская Деревня» 3*, г. Владимир

1 ночь

Загородный отель расположен всего в 5 км от центра города Владимира. К услугам гостей сауна с крытым бассейном, бильярд, помещения для совещаний, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.

Просто оформленные номера отеля «Русская Деревня» оснащены холодильником. В числе удобств собственная ванная комната.

В распоряжении гостей 2 ресторана. Стойка регистрации работает круглосуточно.

ГРК «Русская Деревня» 3*, г. ВладимирГРК «Русская Деревня» 3*, г. ВладимирГРК «Русская Деревня» 3*, г. ВладимирГРК «Русская Деревня» 3*, г. ВладимирГРК «Русская Деревня» 3*, г. ВладимирГРК «Русская Деревня» 3*, г. ВладимирГРК «Русская Деревня» 3*, г. ВладимирГРК «Русская Деревня» 3*, г. Владимир

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в стандартных номерах
  • Питание по программе (4 завтрака, 5 обедов)
  • Все экскурсии по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Ежедневное транспортное обслуживание на маршруте
  • Выбор мест в автобусе (при группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне может отличаться)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Ужины (бронируется за доп. плату заранее – 2800 руб. /чел.)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Правила бронирования тура

При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:

  • сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
  • допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
  • если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
  • при наличии 2-х занятых одиночных мест - третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.

При бронировании тура для 2-х туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом – одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.

Может ли измениться программа?

Компания оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий и гостиниц на равнозначные.

Есть ли скидки на тур?

Да, скидка предоставляется:

  • детям до 10 лет на дополнительном месте (раскладушка) – скидка 1000 руб. /чел.;
  • детям до 14 лет на основном месте – скидка 500 руб. /чел.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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